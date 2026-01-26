عربي
إيطاليا: سنضغط على الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
وكتب تاياني على منصة "إكس": "إن الخسائر التي تكبدها المدنيون خلال الاحتجاجات تستدعي ردا حاسما"، مشيرا إلى أنه ينسق جهود إدراج الحرس الثوري مع جهات أخرى.ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، يوم الخميس المقبل، في بروكسل.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أبلغ وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، خلال زيارة أجراها الأخير إلى تل أبيب، الشهر الجاري، أنه "حان الوقت لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية داخل الاتحاد الأوروبي".وأردف: "لطالما كان هذا موقف ألمانيا، واليوم باتت أهمية هذه المسألة واضحة للجميع".وسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية في 2024، أن دعت الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة الإيرانية) "منظمة إرهابية".وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت في عام 2023، عن أن "الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية"، مشيرة إلى أنه يستكشف الخيارات القانونية لهذا التصنيف.ونقلت عن مسؤولين أوروبيين، قولهم: إن "فرنسا وألمانيا دعمتا تصنيف حرس الثورة في الاجتماع الأخير في بروكسل".وتعليقا على مسألة وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، ذكر جوزف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات للصحيفة، أنه "يمكنك أن تتخيل إيقاف خطة العمل بشكل متزايد، إذا تم ذلك (وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب)، سيجعل الأمور بالتأكيد أكثر صعوبة".وكان الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، أدرج، في الشهر الجاري، "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، على قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما لاقى استحسان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر.
إيطاليا, إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن

إيطاليا: سنضغط على الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

12:35 GMT 26.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Norooziالحرس الثوري الإيراني - إيران 21 سبتمبر/ أيلول 2016
الحرس الثوري الإيراني - إيران 21 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين، أن روما ستقدم خلال الأسبوع الحالي في بروكسل اقتراحا لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية لدى الاتحاد الأوروبي.
وكتب تاياني على منصة "إكس": "إن الخسائر التي تكبدها المدنيون خلال الاحتجاجات تستدعي ردا حاسما"، مشيرا إلى أنه ينسق جهود إدراج الحرس الثوري مع جهات أخرى.
ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، يوم الخميس المقبل، في بروكسل.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أبلغ وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، خلال زيارة أجراها الأخير إلى تل أبيب، الشهر الجاري، أنه "حان الوقت لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية داخل الاتحاد الأوروبي".
وأردف: "لطالما كان هذا موقف ألمانيا، واليوم باتت أهمية هذه المسألة واضحة للجميع".
وسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية في 2024، أن دعت الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة الإيرانية) "منظمة إرهابية".
وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
الحرس الثوري الإيراني: هزيمة "غير مسبوقة" للأعداء.. وأمريكا وإسرائيل ستسقطان قريبا
أمس, 07:17 GMT
وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت في عام 2023، عن أن "الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية"، مشيرة إلى أنه يستكشف الخيارات القانونية لهذا التصنيف.
ونقلت عن مسؤولين أوروبيين، قولهم: إن "فرنسا وألمانيا دعمتا تصنيف حرس الثورة في الاجتماع الأخير في بروكسل".
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
الحرس الثوري الإيراني: فشل مؤامرة 10 أجهزة مخابرات معادية
23 يناير, 13:33 GMT
وتعليقا على مسألة وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، ذكر جوزف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات للصحيفة، أنه "يمكنك أن تتخيل إيقاف خطة العمل بشكل متزايد، إذا تم ذلك (وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب)، سيجعل الأمور بالتأكيد أكثر صعوبة".
وكان الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، أدرج، في الشهر الجاري، "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، على قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما لاقى استحسان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر.
