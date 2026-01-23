عربي
الحرس الثوري الإيراني: فشل مؤامرة 10 أجهزة مخابرات معادية
الحرس الثوري الإيراني: فشل مؤامرة 10 أجهزة مخابرات معادية
سبوتنيك عربي
كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، في بيان له تفاصيل العمل الاستخباري ضد من سماهم بـ"الأعداء خلال الفترة الاخيرة"، والمؤامرات التي استهدفت أمن إيران... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
إيران
العالم
الأخبار
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، عن استخبارات الحرس الثوري أن "الأحداث الإرهابية الأخيرة صممت باعتبارها امتدادا لحرب الاثني عشر يوما، ونفذت على عجل نتيجة الهزائم الاستراتيجية التي مني بها نظام الهيمنة".يذكر أن إيران تطلق على الحرب الإسرائيلية على بلادها، والتي جرت في شهر يونيو/حزيران الماضي، اسم "حرب الإثني عشر يوما"، باعتبار أنها امتدت لـ 12 يوما، فيما تطلق عليها إسرائيل اسم "الأسد الصاعد".وأفاد البيان الإيراني بأن "جزءا من المخطط الأمريكي الصهيوني الشامل فشل بفضل الجاهزية العالية للمؤسسات الأمنية والشرطية، ويقظة الشعب الإيراني"، مشيرا إلى أن "هذا المخطط تضمن تشكيل غرفة قيادة العدو لتنفيذ أعمال إرهابية داخل إيران، وذلك مباشرة بعد انتهاء حرب الإثني عشر يوما".وأشارت استخبارات الحرس الثوري في بيانها إلى أن "هذه الغرفة القيادية تشكلت بمشاركة 10 أجهزة استخباراتية معادية ومتنافسة، عملت بشكل مشترك على التخطيط لزعزعة الأمن الداخلي".وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في محافظة خوزستان، يوم الأحد الماضي، عن "اعتقال قادة وعناصر متورطة في أعمال الشغب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية".وأفاد الحرس الثوري، في بيان له، بأن هذه العملية "جاءت بفضل المراقبة الدقيقة والتحرك السريع، واستنادًا إلى معلومات استخبارية وفّرتها قوات سرية بالتنسيق مع نائب الحرس الثوري في المحافظة، حيث تم تحديد هوية العناصر المتورطة وإلقاء القبض عليهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأوضح البيان أن "المتهمين متورطون في أعمال إرهابية، شملت إراقة دماء أبرياء، وتخريب أماكن دينية مقدسة، من بينها ضريح الإمام زاده محمد في منطقة موسى الكاظم، إضافة إلى استهداف حسينيات ومساجد في عدد من مدن المحافظة".وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
الحرس الثوري الإيراني: فشل مؤامرة 10 أجهزة مخابرات معادية

13:33 GMT 23.01.2026
© AP Photoالمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، في بيان له تفاصيل العمل الاستخباري ضد من سماهم بـ"الأعداء خلال الفترة الاخيرة"، والمؤامرات التي استهدفت أمن إيران واستقرارها.
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، عن استخبارات الحرس الثوري أن "الأحداث الإرهابية الأخيرة صممت باعتبارها امتدادا لحرب الاثني عشر يوما، ونفذت على عجل نتيجة الهزائم الاستراتيجية التي مني بها نظام الهيمنة".
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ في الحسابات
أمس, 06:54 GMT
يذكر أن إيران تطلق على الحرب الإسرائيلية على بلادها، والتي جرت في شهر يونيو/حزيران الماضي، اسم "حرب الإثني عشر يوما"، باعتبار أنها امتدت لـ 12 يوما، فيما تطلق عليها إسرائيل اسم "الأسد الصاعد".
وأفاد البيان الإيراني بأن "جزءا من المخطط الأمريكي الصهيوني الشامل فشل بفضل الجاهزية العالية للمؤسسات الأمنية والشرطية، ويقظة الشعب الإيراني"، مشيرا إلى أن "هذا المخطط تضمن تشكيل غرفة قيادة العدو لتنفيذ أعمال إرهابية داخل إيران، وذلك مباشرة بعد انتهاء حرب الإثني عشر يوما".
وأشارت استخبارات الحرس الثوري في بيانها إلى أن "هذه الغرفة القيادية تشكلت بمشاركة 10 أجهزة استخباراتية معادية ومتنافسة، عملت بشكل مشترك على التخطيط لزعزعة الأمن الداخلي".
وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في محافظة خوزستان، يوم الأحد الماضي، عن "اعتقال قادة وعناصر متورطة في أعمال الشغب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية".
وأفاد الحرس الثوري، في بيان له، بأن هذه العملية "جاءت بفضل المراقبة الدقيقة والتحرك السريع، واستنادًا إلى معلومات استخبارية وفّرتها قوات سرية بالتنسيق مع نائب الحرس الثوري في المحافظة، حيث تم تحديد هوية العناصر المتورطة وإلقاء القبض عليهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
البرلمان الإيراني يحذر من "فتوى الجهاد" إذا تم استهداف خامنئي
20 يناير, 22:26 GMT
وأوضح البيان أن "المتهمين متورطون في أعمال إرهابية، شملت إراقة دماء أبرياء، وتخريب أماكن دينية مقدسة، من بينها ضريح الإمام زاده محمد في منطقة موسى الكاظم، إضافة إلى استهداف حسينيات ومساجد في عدد من مدن المحافظة".
وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
