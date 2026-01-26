https://sarabic.ae/20260126/بزشكيان-ما-حدث-في-إيران-كان-مؤامرة-موجهة-بالكامل-1109658811.html
بزشكيان: ما حدث في إيران كان مؤامرة موجهة بالكامل
بزشكيان: ما حدث في إيران كان مؤامرة موجهة بالكامل
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في أحدث تصريح له، إن ما شهدته إيران في الآونة الأخيرة كان "مؤامرة موجّهة بالكامل"، مؤكداً أن الهدف منها تفكيك البلاد عبر... 26.01.2026
وأضاف بزشكيان، في تصريحاته، أن "الجهات التي تقف خلف هذه المؤامرة سعت إلى زعزعة الاستقرار وضرب وحدة الدولة"، مشددًا على أن إيران ستواصل مواجهة هذه المخططات والحفاظ على تماسكها الوطني.وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وصرّح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، في وقت سابق اليوم، بأن "أي هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيؤدي إلى زعزعة وحالة عدم استقرار في المنطقة".وأضاف: "كما تعلمون، تواصل روسيا بذل الجهود للمساعدة في خفض حدة التوتر، وبالطبع، في هذه الحالة، نتوقع ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية، والالتزام التام بالمفاوضات السلمية".
بزشكيان: ما حدث في إيران كان مؤامرة موجهة بالكامل
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في أحدث تصريح له، إن ما شهدته إيران في الآونة الأخيرة كان "مؤامرة موجّهة بالكامل"، مؤكداً أن الهدف منها تفكيك البلاد عبر إشعال حرب داخلية وصراعات داخلية منظمة.
وأضاف بزشكيان، في تصريحاته، أن "الجهات التي تقف خلف هذه المؤامرة سعت إلى زعزعة الاستقرار وضرب وحدة الدولة"، مشددًا على أن إيران ستواصل مواجهة هذه المخططات والحفاظ على تماسكها الوطني.
وكانت الاحتجاجات في إيران
، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وصرّح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، في وقت سابق اليوم، بأن "أي هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيؤدي إلى زعزعة وحالة عدم استقرار
في المنطقة".
وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا (الهجوم على إيران) سيكون بلا أدنى شك، خطوة أخرى من شأنها أن تزعزع استقرار الوضع في المنطقة بشكل خطير".
وأضاف: "كما تعلمون، تواصل روسيا بذل الجهود للمساعدة في خفض حدة التوتر، وبالطبع، في هذه الحالة، نتوقع ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية، والالتزام التام بالمفاوضات السلمية".