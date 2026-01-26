https://sarabic.ae/20260126/بوتين-يستقبل-ملك-ماليزيا-في-سان-بطرسبورغ-فيديو-1109650639.html

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، في مدينة سان بطرسبورغ، في إطار زيارة خاصة يجريها إلى روسيا. 26.01.2026, سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي التقى بالسلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، في متحف الإرميتاج.وفي أغسطس/آب 2025، في الكرملين، وصل ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، إلى روسيا الاتحادية، في زيارة دولة، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي الأولى لملك ماليزي في تاريخ العلاقات بين البلدين.ووصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، عبر حسابه على منصة "إكس"، زيارة الملك الماليزي إلى روسيا بالتاريخية، مشيرًا إلى أنها ذات أهمية قصوى، حيث سيكون الملك السلطان إبراهيم، أول ملك ماليزي يزور روسيا، في زيارة دولة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1967.يعدّ متحف الإرميتاج الحكومي أحد أكبر المتاحف العالمية، ومركزًا حيويًا للبحث والتعليم. يضمّ المتحف أكثر من ثلاثة ملايين قطعة أثرية من مختلف العصور والشعوب، من العصور القديمة وحتى يومنا هذا، ومن العالم الكلاسيكي والشرق القديم إلى أوروبا الغربية وروسيا. وتشمل هذه القطع لوحات فنية ورسومات، ومنحوتات، وعملات معدنية وميداليات، ومواد أثرية.الكرملين: روسيا وماليزيا لديهما وجهات نظر متشابهة بشأن القضايا العالمية

