بوتين يستقبل ملك ماليزيا في سان بطرسبورغ... فيديو

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يستقبل ملك ماليزيا في سان بطرسبورغ... فيديو
بوتين يستقبل ملك ماليزيا في سان بطرسبورغ... فيديو
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، في مدينة سان بطرسبورغ، في إطار زيارة خاصة يجريها إلى روسيا. 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T12:22+0000
2026-01-26T12:37+0000
أخبار ماليزيا اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109651549_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_a0ac6eac0f735eca749c9ba4fd644ecc.jpg
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي التقى بالسلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، في متحف الإرميتاج.وفي أغسطس/آب 2025، في الكرملين، وصل ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، إلى روسيا الاتحادية، في زيارة دولة، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي الأولى لملك ماليزي في تاريخ العلاقات بين البلدين.ووصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، عبر حسابه على منصة "إكس"، زيارة الملك الماليزي إلى روسيا بالتاريخية، مشيرًا إلى أنها ذات أهمية قصوى، حيث سيكون الملك السلطان إبراهيم، أول ملك ماليزي يزور روسيا، في زيارة دولة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1967.يعدّ متحف الإرميتاج الحكومي أحد أكبر المتاحف العالمية، ومركزًا حيويًا للبحث والتعليم. يضمّ المتحف أكثر من ثلاثة ملايين قطعة أثرية من مختلف العصور والشعوب، من العصور القديمة وحتى يومنا هذا، ومن العالم الكلاسيكي والشرق القديم إلى أوروبا الغربية وروسيا. وتشمل هذه القطع لوحات فنية ورسومات، ومنحوتات، وعملات معدنية وميداليات، ومواد أثرية.الكرملين: روسيا وماليزيا لديهما وجهات نظر متشابهة بشأن القضايا العالمية
أخبار ماليزيا اليوم
سبوتنيك عربي
بوتين يستقبل ملك ماليزيا في سان بطرسبورغ... فيديو

12:22 GMT 26.01.2026 (تم التحديث: 12:37 GMT 26.01.2026)
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وملك ماليزيا السلطان إبراهيم، في متحف الإرميتاج في مدينة سان بطرسبورغ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وملك ماليزيا السلطان إبراهيم، في متحف الإرميتاج في مدينة سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، في مدينة سان بطرسبورغ، في إطار زيارة خاصة يجريها إلى روسيا.
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي التقى بالسلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، في متحف الإرميتاج.

وصل السلطان إبراهيم إلى سان بطرسبورغ، يوم أمس الأحد، في زيارة خاصة. والتقى بوتين بالسلطان في قاعة الأعمدة العشرين في متحف الإرميتاج، حيث تصافح الزعيمان وتبادلا التحية.

وفي أغسطس/آب 2025، في الكرملين، وصل ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، إلى روسيا الاتحادية، في زيارة دولة، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي الأولى لملك ماليزي في تاريخ العلاقات بين البلدين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الملك الماليزي، سلطان إبراهيم إسماعيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
الكرملين يعلن اختتام المحادثات الروسية الماليزية
6 أغسطس 2025, 15:13 GMT
ووصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، عبر حسابه على منصة "إكس"، زيارة الملك الماليزي إلى روسيا بالتاريخية، مشيرًا إلى أنها ذات أهمية قصوى، حيث سيكون الملك السلطان إبراهيم، أول ملك ماليزي يزور روسيا، في زيارة دولة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1967.
يعدّ متحف الإرميتاج الحكومي أحد أكبر المتاحف العالمية، ومركزًا حيويًا للبحث والتعليم. يضمّ المتحف أكثر من ثلاثة ملايين قطعة أثرية من مختلف العصور والشعوب، من العصور القديمة وحتى يومنا هذا، ومن العالم الكلاسيكي والشرق القديم إلى أوروبا الغربية وروسيا. وتشمل هذه القطع لوحات فنية ورسومات، ومنحوتات، وعملات معدنية وميداليات، ومواد أثرية.
الكرملين: روسيا وماليزيا لديهما وجهات نظر متشابهة بشأن القضايا العالمية
