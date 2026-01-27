https://sarabic.ae/20260127/البرلمان-الفرنسي-يرفض-اقتراحين-بحجب-الثقة-عن-حكومة-ليكورنو-في-يوم-واحد-1109707319.html

البرلمان الفرنسي يرفض اقتراحين بحجب الثقة عن حكومة ليكورنو في يوم واحد

رفض أعضاء البرلمان الفرنسي جميع الاقتراحات التي تم النظر فيها، اليوم الثلاثاء، لتمرير اقتراح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو

وأعلنت رئيسة مجلس النواب، يائيل برون بيوي، بعد النظر في اقتراح حجب الثقة الثاني في ذلك اليوم: "بما أنه لم يتم الحصول على الأغلبية المطلوبة، لم يتم اعتماد قرار حجب الثقة".وقدّم أعضاء البرلمان من حزب فرنسا الأبية اليساري، بدعم من حلفائهم من حزب الخضر اليساري "الخضر" وأعضاء من الحزب الشيوعي الفرنسي، اقتراحاً أولياً بحجب الثقة عن الحكومة. أما الاقتراح الثاني، فقدّمه أعضاء البرلمان من حزب التجمع الوطني اليميني، الذي تترأس كتلته البرلمانية مارين لوبان، وحلفاؤهم من حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية.قدّم ممثلو المعارضة كلا القرارين لأن حزب ليكورنو اعتمد بند الإنفاق من مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2026، دون تصويت برلماني، وفقًا للمادة 49.3 من الدستور الفرنسي، وهو أمر كان رئيس الوزراء قد وعد في البداية بعدم القيام به. وبما أن الجمعية الوطنية لم تعتمد أياً من القرارين المقترحين من قبل المعارضة، يُعتبر هذا الجزء من ميزانية الدولة لعام 2026 مُعتمدًا.واستؤنفت محاولات إقرار ميزانية الدولة لعام 2026 في يناير/كانون الثاني. وفي 23 من الشهر ذاته، رفض البرلمان الفرنسي اقتراحين بحجب الثقة عن الحكومة من المعارضة اليسارية واليمينية، مما سمح باعتماد بند الإنفاق في مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2026.

