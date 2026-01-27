https://sarabic.ae/20260127/البرلمان-الفرنسي-يرفض-اقتراحين-بحجب-الثقة-عن-حكومة-ليكورنو-في-يوم-واحد-1109707319.html
البرلمان الفرنسي يرفض اقتراحين بحجب الثقة عن حكومة ليكورنو في يوم واحد
وأعلنت رئيسة مجلس النواب، يائيل برون بيوي، بعد النظر في اقتراح حجب الثقة الثاني في ذلك اليوم: "بما أنه لم يتم الحصول على الأغلبية المطلوبة، لم يتم اعتماد قرار حجب الثقة".وقدّم أعضاء البرلمان من حزب فرنسا الأبية اليساري، بدعم من حلفائهم من حزب الخضر اليساري "الخضر" وأعضاء من الحزب الشيوعي الفرنسي، اقتراحاً أولياً بحجب الثقة عن الحكومة. أما الاقتراح الثاني، فقدّمه أعضاء البرلمان من حزب التجمع الوطني اليميني، الذي تترأس كتلته البرلمانية مارين لوبان، وحلفاؤهم من حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية.قدّم ممثلو المعارضة كلا القرارين لأن حزب ليكورنو اعتمد بند الإنفاق من مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2026، دون تصويت برلماني، وفقًا للمادة 49.3 من الدستور الفرنسي، وهو أمر كان رئيس الوزراء قد وعد في البداية بعدم القيام به. وبما أن الجمعية الوطنية لم تعتمد أياً من القرارين المقترحين من قبل المعارضة، يُعتبر هذا الجزء من ميزانية الدولة لعام 2026 مُعتمدًا.واستؤنفت محاولات إقرار ميزانية الدولة لعام 2026 في يناير/كانون الثاني. وفي 23 من الشهر ذاته، رفض البرلمان الفرنسي اقتراحين بحجب الثقة عن الحكومة من المعارضة اليسارية واليمينية، مما سمح باعتماد بند الإنفاق في مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2026.
وأعلنت رئيسة مجلس النواب، يائيل برون بيوي، بعد النظر في اقتراح حجب الثقة الثاني في ذلك اليوم: "بما أنه لم يتم الحصول على الأغلبية المطلوبة، لم يتم اعتماد قرار حجب الثقة".
وبُثّت جلسة الجمعية الوطنية مباشرةً على صفحة المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي الاقتراح الأول بتأييد 267 نائبا، بينما تطلّب حجب الثقة عن الحكومة تأييد 289 عضوا في البرلمان. أما الاقتراح الثاني، فقد حظي بتأييد 140 نائباً فقط.
12 أكتوبر 2025, 21:22 GMT
وقدّم أعضاء البرلمان من حزب فرنسا الأبية اليساري، بدعم من حلفائهم من حزب الخضر اليساري "الخضر" وأعضاء من الحزب الشيوعي الفرنسي، اقتراحاً أولياً بحجب الثقة عن الحكومة
. أما الاقتراح الثاني، فقدّمه أعضاء البرلمان من حزب التجمع الوطني اليميني، الذي تترأس كتلته البرلمانية مارين لوبان، وحلفاؤهم من حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية.
بينما صوّتت المعارضة اليمينية لصالح القرار الأول الذي اقترحه اليسار، رفض برلمانيون من القوى السياسية اليسارية اقتراح حجب الثقة الذي قدمه اليمين ضد الحكومة. وشكّل هذان الإجراءان المحاولتين السابعة والثامنة الفاشلتين على التوالي من جانب أحزاب المعارضة لإزاحة حكومة ليكورنو.
قدّم ممثلو المعارضة كلا القرارين لأن حزب ليكورنو اعتمد بند الإنفاق من مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2026
، دون تصويت برلماني، وفقًا للمادة 49.3 من الدستور الفرنسي، وهو أمر كان رئيس الوزراء قد وعد في البداية بعدم القيام به. وبما أن الجمعية الوطنية لم تعتمد أياً من القرارين المقترحين من قبل المعارضة، يُعتبر هذا الجزء من ميزانية الدولة لعام 2026 مُعتمدًا.
وكان البرلمان الفرنسي فشل في إقرار ميزانية الدولة لعام 2026 بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب خلافات بين القوى السياسية. وفي أواخر ديسمبر، وقّع الرئيس إيمانويل ماكرون قانونًا خاصًا لضمان استمرار تمويل مؤسسات الدولة في حال عدم إقرار ميزانية جديدة.
واستؤنفت محاولات إقرار ميزانية الدولة لعام 2026 في يناير/كانون الثاني. وفي 23 من الشهر ذاته، رفض البرلمان الفرنسي اقتراحين بحجب الثقة عن الحكومة من المعارضة اليسارية واليمينية
، مما سمح باعتماد بند الإنفاق في مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2026.