بث مباشر
البنتاغون يبرم عقدا بقيمة 5.6 مليار دولار مع شركة لإدارة البيانات والعمليات
وأوضحت شركة "Salesforce" في بيان أن الجيش الأمريكي منح الشركة عقدًا لمدة 10 سنوات من نوع "التسليم غير المحدد والكمية غير المحددة (IDIQ) بقيمة 5.6 مليار دولار، مشيرة إلى أن الاتفاقية تُنفذ عبر شركة " Computable Insights LLC" المملوكة بالكامل لها، والمكرسة لعمليات "Salesforce" في مجال الأمن القومي.وبحسب البنتاغون، من المتوقع الانتهاء من تنفيذ العقد بحلول 26 يونيو 2035.ويقدم نظام "Salesforce" لإدارة علاقات العملاء (CRM) حلولًا مؤسسية قائمة على الحوسبة السحابية مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على إنشاء منصات رقمية موحدة وآمنة تتيح للمؤسسات الكبرى إدارة عملياتها وبياناتها وتفاعلاتها بشكل مركزي وفعال.وخلال عام 2025، شهد البنتاغون عدة فضائح تتعلق بتسريب بيانات مصنفة سرية، حيث فُتح تحقيق في يونيو بشأن تسريب معلومات عن ضربات أمريكية محتملة ضد إيران، كما ظهرت في مارس رسائل على الإنترنت تتعلق بخطط لضرب اليمن، أُرسلت عبر محادثة خاصة على تطبيق "سيغنال" من قبل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.
البنتاغون يبرم عقدا بقيمة 5.6 مليار دولار مع شركة لإدارة البيانات والعمليات

27.01.2026
أعلن البنتاغون منحه شركة التكنولوجيا " Computable Insights" عقدًا بقيمة 5.6 مليار دولار لتنفيذ منصة موحدة لإدارة البيانات والعمليات تعتمد على نظام "Salesforce"، مع تقديم دعم كامل للمشروع.
وأوضحت شركة "Salesforce" في بيان أن الجيش الأمريكي منح الشركة عقدًا لمدة 10 سنوات من نوع "التسليم غير المحدد والكمية غير المحددة (IDIQ) بقيمة 5.6 مليار دولار، مشيرة إلى أن الاتفاقية تُنفذ عبر شركة " Computable Insights LLC" المملوكة بالكامل لها، والمكرسة لعمليات "Salesforce" في مجال الأمن القومي.
وبحسب البنتاغون، من المتوقع الانتهاء من تنفيذ العقد بحلول 26 يونيو 2035.
ويقدم نظام "Salesforce" لإدارة علاقات العملاء (CRM) حلولًا مؤسسية قائمة على الحوسبة السحابية مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على إنشاء منصات رقمية موحدة وآمنة تتيح للمؤسسات الكبرى إدارة عملياتها وبياناتها وتفاعلاتها بشكل مركزي وفعال.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
إعلام: البنتاغون يعتزم تقليص مشاركة أمريكا في مجموعات استشارية تابعة للناتو
21 يناير, 00:58 GMT
وخلال عام 2025، شهد البنتاغون عدة فضائح تتعلق بتسريب بيانات مصنفة سرية، حيث فُتح تحقيق في يونيو بشأن تسريب معلومات عن ضربات أمريكية محتملة ضد إيران، كما ظهرت في مارس رسائل على الإنترنت تتعلق بخطط لضرب اليمن، أُرسلت عبر محادثة خاصة على تطبيق "سيغنال" من قبل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.
