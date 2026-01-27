https://sarabic.ae/20260127/تقرير-إسرائيل-تسعى-لاتفاقية-أمنية-جديدة-مع-أمريكا-1109689353.html

تقرير: إسرائيل تسعى لاتفاقية أمنية جديدة مع أمريكا

تقرير: إسرائيل تسعى لاتفاقية أمنية جديدة مع أمريكا

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تستعد لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن اتفاقية أمنية جديدة تمتد لـ10 سنوات، بهدف تمديد... 27.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-27T12:13+0000

2026-01-27T12:13+0000

2026-01-27T12:13+0000

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108746509_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_4acfc2f5020ada5c083a6a8031615fa4.jpg

وقال جيل بنحاس، في حديث لوسائل إعلام بريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل تقديم استقالته من منصبه كمستشار مالي رئيسي للجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية، إن "إسرائيل ستسعى إلى إعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة على حساب المساعدات النقدية في المحادثات، التي من المقرر أن تُعقد في الأسابيع المقبلة". وأشار إلى أن الدعم المالي البحت أو "الأموال المجانية"، بقيمة 3.3 مليار دولار سنويا، والذي يمكن لإسرائيل استخدامه لشراء أسلحة أمريكية، هو "أحد مكونات مذكرة التفاهم التي يمكن أن تتناقص تدريجيًا".يشار إلى أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية لعام 2016، التي تمتد حتى 2028، تضمنت تقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية، و33 مليار دولار لشراء معدات، و5 مليارات لأنظمة الدفاع الصاروخي.ويرجع جزء من هذا التوجه إلى الإحباطات التي واجهتها إسرائيل خلال حرب غزة، حين أوقفت بعض الدول الحليفة لها، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، توريد أسلحة خشية استخدامها ضد المدنيين، بينما ارتفعت ميزانية الدفاع الإسرائيلية إلى مستوى قياسي بلغ 110 مليارات شيكل (29 مليار دولار) في 2025.

https://sarabic.ae/20260125/بعد-لقائه-مع-نتنياهو-ويتكوف-يكشف-آخر-تطورات-خطة-ترامب-في-غزة-1109619239.html

https://sarabic.ae/20260118/إعلام-إداراة-ترامب-ستنفذ-خطة-غزة-بغض-النظر-عن-موقف-نتنياهو-1109354501.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار