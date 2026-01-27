https://sarabic.ae/20260127/تقرير-إسرائيل-تسعى-لاتفاقية-أمنية-جديدة-مع-أمريكا-1109689353.html
وقال جيل بنحاس، في حديث لوسائل إعلام بريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل تقديم استقالته من منصبه كمستشار مالي رئيسي للجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية، إن "إسرائيل ستسعى إلى إعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة على حساب المساعدات النقدية في المحادثات، التي من المقرر أن تُعقد في الأسابيع المقبلة". وأشار إلى أن الدعم المالي البحت أو "الأموال المجانية"، بقيمة 3.3 مليار دولار سنويا، والذي يمكن لإسرائيل استخدامه لشراء أسلحة أمريكية، هو "أحد مكونات مذكرة التفاهم التي يمكن أن تتناقص تدريجيًا".يشار إلى أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية لعام 2016، التي تمتد حتى 2028، تضمنت تقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية، و33 مليار دولار لشراء معدات، و5 مليارات لأنظمة الدفاع الصاروخي.ويرجع جزء من هذا التوجه إلى الإحباطات التي واجهتها إسرائيل خلال حرب غزة، حين أوقفت بعض الدول الحليفة لها، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، توريد أسلحة خشية استخدامها ضد المدنيين، بينما ارتفعت ميزانية الدفاع الإسرائيلية إلى مستوى قياسي بلغ 110 مليارات شيكل (29 مليار دولار) في 2025.
كشفت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تستعد لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن اتفاقية أمنية جديدة تمتد لـ10 سنوات، بهدف تمديد التعاون العسكري، في وقت يشير فيه القادة الإسرائيليون إلى رغبتهم في تقليل الاعتماد على الدعم المالي الأمريكي.
وقال جيل بنحاس، في حديث لوسائل إعلام بريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل تقديم استقالته من منصبه كمستشار مالي رئيسي للجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية، إن "إسرائيل ستسعى إلى إعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة على حساب المساعدات النقدية في المحادثات، التي من المقرر أن تُعقد في الأسابيع المقبلة".
وأضاف بنحاس: "الشراكة أهم من مجرد المسألة المالية في هذا السياق... هناك أمور كثيرة تُعادل المال، يجب أن تكون النظرة إلى هذا الأمر أوسع".
وأشار إلى أن الدعم المالي البحت أو "الأموال المجانية"، بقيمة 3.3 مليار دولار سنويا، والذي يمكن لإسرائيل استخدامه لشراء أسلحة أمريكية، هو "أحد مكونات مذكرة التفاهم التي يمكن أن تتناقص تدريجيًا".
يشار إلى أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية لعام 2016، التي تمتد حتى 2028، تضمنت تقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية، و33 مليار دولار لشراء معدات، و5 مليارات لأنظمة الدفاع الصاروخي.
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه يسعى إلى "تقليص الاعتماد على المساعدات الأمريكية، تدريجيًا، خلال العقد المقبل"، مؤكدًا سعي إسرائيل للـ"استقلالية الدفاعية وتطوير قدراتها الذاتية".
ويرجع جزء من هذا التوجه إلى الإحباطات التي واجهتها إسرائيل خلال حرب غزة، حين أوقفت بعض الدول الحليفة لها، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، توريد أسلحة خشية استخدامها ضد المدنيين، بينما ارتفعت ميزانية الدفاع الإسرائيلية إلى مستوى قياسي بلغ 110 مليارات شيكل (29 مليار دولار) في 2025.