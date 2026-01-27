عربي
تقرير: إسرائيل تسعى لاتفاقية أمنية جديدة مع أمريكا
تقرير: إسرائيل تسعى لاتفاقية أمنية جديدة مع أمريكا
تقرير: إسرائيل تسعى لاتفاقية أمنية جديدة مع أمريكا
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تستعد لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن اتفاقية أمنية جديدة تمتد لـ10 سنوات، بهدف تمديد... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T12:13+0000
2026-01-27T12:13+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108746509_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_4acfc2f5020ada5c083a6a8031615fa4.jpg
وقال جيل بنحاس، في حديث لوسائل إعلام بريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل تقديم استقالته من منصبه كمستشار مالي رئيسي للجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية، إن "إسرائيل ستسعى إلى إعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة على حساب المساعدات النقدية في المحادثات، التي من المقرر أن تُعقد في الأسابيع المقبلة". وأشار إلى أن الدعم المالي البحت أو "الأموال المجانية"، بقيمة 3.3 مليار دولار سنويا، والذي يمكن لإسرائيل استخدامه لشراء أسلحة أمريكية، هو "أحد مكونات مذكرة التفاهم التي يمكن أن تتناقص تدريجيًا".يشار إلى أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية لعام 2016، التي تمتد حتى 2028، تضمنت تقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية، و33 مليار دولار لشراء معدات، و5 مليارات لأنظمة الدفاع الصاروخي.ويرجع جزء من هذا التوجه إلى الإحباطات التي واجهتها إسرائيل خلال حرب غزة، حين أوقفت بعض الدول الحليفة لها، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، توريد أسلحة خشية استخدامها ضد المدنيين، بينما ارتفعت ميزانية الدفاع الإسرائيلية إلى مستوى قياسي بلغ 110 مليارات شيكل (29 مليار دولار) في 2025.
https://sarabic.ae/20260125/بعد-لقائه-مع-نتنياهو-ويتكوف-يكشف-آخر-تطورات-خطة-ترامب-في-غزة-1109619239.html
https://sarabic.ae/20260118/إعلام-إداراة-ترامب-ستنفذ-خطة-غزة-بغض-النظر-عن-موقف-نتنياهو-1109354501.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108746509_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_b19463db27a3222bd5a066d3056f29cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تقرير: إسرائيل تسعى لاتفاقية أمنية جديدة مع أمريكا

12:13 GMT 27.01.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
كشفت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تستعد لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن اتفاقية أمنية جديدة تمتد لـ10 سنوات، بهدف تمديد التعاون العسكري، في وقت يشير فيه القادة الإسرائيليون إلى رغبتهم في تقليل الاعتماد على الدعم المالي الأمريكي.
وقال جيل بنحاس، في حديث لوسائل إعلام بريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل تقديم استقالته من منصبه كمستشار مالي رئيسي للجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية، إن "إسرائيل ستسعى إلى إعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة على حساب المساعدات النقدية في المحادثات، التي من المقرر أن تُعقد في الأسابيع المقبلة".
وأضاف بنحاس: "الشراكة أهم من مجرد المسألة المالية في هذا السياق... هناك أمور كثيرة تُعادل المال، يجب أن تكون النظرة إلى هذا الأمر أوسع".
وأشار إلى أن الدعم المالي البحت أو "الأموال المجانية"، بقيمة 3.3 مليار دولار سنويا، والذي يمكن لإسرائيل استخدامه لشراء أسلحة أمريكية، هو "أحد مكونات مذكرة التفاهم التي يمكن أن تتناقص تدريجيًا".
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
بعد لقائه مع نتنياهو... ويتكوف يكشف آخر تطورات "خطة ترامب" في غزة
25 يناير, 15:40 GMT
يشار إلى أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية لعام 2016، التي تمتد حتى 2028، تضمنت تقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية، و33 مليار دولار لشراء معدات، و5 مليارات لأنظمة الدفاع الصاروخي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
إعلام: إداراة ترامب ستنفذ خطة غزة بغض النظر عن موقف نتنياهو
18 يناير, 04:23 GMT

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه يسعى إلى "تقليص الاعتماد على المساعدات الأمريكية، تدريجيًا، خلال العقد المقبل"، مؤكدًا سعي إسرائيل للـ"استقلالية الدفاعية وتطوير قدراتها الذاتية".

ويرجع جزء من هذا التوجه إلى الإحباطات التي واجهتها إسرائيل خلال حرب غزة، حين أوقفت بعض الدول الحليفة لها، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، توريد أسلحة خشية استخدامها ضد المدنيين، بينما ارتفعت ميزانية الدفاع الإسرائيلية إلى مستوى قياسي بلغ 110 مليارات شيكل (29 مليار دولار) في 2025.
