"سبوتنيك" ترصد أجواء اليوم الثاني من معرض "جلفود دبي"
"سبوتنيك" ترصد أجواء اليوم الثاني من معرض "جلفود دبي"
سبوتنيك عربي
تواصل فعاليات "جلفود 2026 " في يومها الثاني جذب اهتمام عالمي واسع، بعد انطلاقة استثنائية سجلت حضورًا كثيفًا في اليوم الأول، مدفوعًا بالتوسع التاريخي للمعرض... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T12:03+0000
2026-01-27T12:03+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا
معرض
تقارير سبوتنيك
حصري
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اليوم الافتتاحي شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار والمشترين الدوليين، مستفيدين من التوسّع بنسبة 100% الذي جعل نسخة 2026 الأكبر في تاريخ المعرض. وتعرض الشركات الروسية مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، والحلول التقنية، مع تركيز واضح على تعزيز وجودها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشهد الأجنحة الروسية حركة نشطة من الزوار والمشترين، في ظل اهتمام متزايد بالمنتجات الروسية التي تجمع بين الجودة والتنوع والأسعار التنافسية.
الأخبار
عدسة "سبوتنيك" ترصد افتتاح أكبر معرض عالمي للتجمع الغذائي في الإمارات
عدسة سبوتنيك ترصد افتتاح أكبر معرض عالمي للتجمع الغذائي في الإمارات
© Sputnik . Basil Shartouh
حصري
تواصل فعاليات "جلفود 2026 " في يومها الثاني جذب اهتمام عالمي واسع، بعد انطلاقة استثنائية سجلت حضورًا كثيفًا في اليوم الأول، مدفوعًا بالتوسع التاريخي للمعرض الذي يقام هذا العام للمرة الأولى عبر مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، ضمن مساحة قياسية بلغت أكثر من 280 ألف متر مربع.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اليوم الافتتاحي شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار والمشترين الدوليين، مستفيدين من التوسّع بنسبة 100% الذي جعل نسخة 2026 الأكبر في تاريخ المعرض.
وسجلت روسيا حضورًا لافتًا هذا العام عبر مشاركة أكثر من 140 شركة روسية، ما يجعل جناحها واحدًا من أكبر الأجنحة الوطنية في المعرض.
وتعرض الشركات الروسية مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، والحلول التقنية، مع تركيز واضح على تعزيز وجودها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشهد الأجنحة الروسية حركة نشطة من الزوار والمشترين، في ظل اهتمام متزايد بالمنتجات الروسية التي تجمع بين الجودة والتنوع والأسعار التنافسية.
