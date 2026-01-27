https://sarabic.ae/20260127/عاصفة-ثلجية-تمنح-الروس-المقيمين-في-أمريكا-فرصة-للاستمتاع-بالأجواء-الشتوية-1109670866.html

عاصفة ثلجية تمنح الروس المقيمين في أمريكا فرصة للاستمتاع بالأجواء الشتوية

عاصفة ثلجية تمنح الروس المقيمين في أمريكا فرصة للاستمتاع بالأجواء الشتوية

27.01.2026

واشنطن –سبوتنيك. وقالت إلينا فورست-تشيرنيسكي من ولاية فرجينيا: "نستمتع بالثلوج كثيرًا. خرجنا للتنزه، ونظفنا السيارات والسلالم أمام المنزل، كما شاهدنا أفلامًا وقضينا يومًا شتويًا رائعًا مع العائلة".من جانبه، قال إنوكينتي إغناتيف من فرجينيا إنه أمضى يومًا شتويًا ممتعًا مع العائلة، وشارك أيضًا في التزلج.وأضاف :"كنا نسير في غابة مغطاة بالثلوج ونقضي وقتًا رائعًا، ثم قمت بإزالة الثلوج باستخدام المجرفة".وأشارت إلى أن نصائح نُشرت على الإنترنت أوصت بالانتظار حتى انتهاء الأمطار الجليدية قبل البدء في التنظيف، معتبرة أن ذلك كان القرار الصحيح.بدورها، أوضحت ألينا توروبوفا من ولاية إلينوي أن المدارس المحلية أُغلقت ليس بسبب الثلوج، بل نتيجة موجة صقيع وصلت درجات الحرارة فيها إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر.وأضافت مازحة: "نحتاج إلى عرض أفلام عن الصقيع وتساقط الثلوج في روسيا على الأمريكيين".وأشارت إلى أن الشوارع كانت خالية، ولم يقم حتى الأطفال بصنع رجال الثلج.وكانت شبكة "إيه بي سي نيوز" قد أفادت، يوم الاثنين، بأن العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة أثرت على نحو 200 مليون شخص. وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن نحو 4 آلاف رحلة جوية أُلغيت، فيما تأخرت 10 آلاف رحلة أخرى.

