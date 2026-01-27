عربي
أمساليوم
بث مباشر
عاصفة ثلجية تمنح الروس المقيمين في أمريكا فرصة للاستمتاع بالأجواء الشتوية
عاصفة ثلجية تمنح الروس المقيمين في أمريكا فرصة للاستمتاع بالأجواء الشتوية
واشنطن –سبوتنيك. وقالت إلينا فورست-تشيرنيسكي من ولاية فرجينيا: "نستمتع بالثلوج كثيرًا. خرجنا للتنزه، ونظفنا السيارات والسلالم أمام المنزل، كما شاهدنا أفلامًا وقضينا يومًا شتويًا رائعًا مع العائلة".من جانبه، قال إنوكينتي إغناتيف من فرجينيا إنه أمضى يومًا شتويًا ممتعًا مع العائلة، وشارك أيضًا في التزلج.وأضاف :"كنا نسير في غابة مغطاة بالثلوج ونقضي وقتًا رائعًا، ثم قمت بإزالة الثلوج باستخدام المجرفة".وأشارت إلى أن نصائح نُشرت على الإنترنت أوصت بالانتظار حتى انتهاء الأمطار الجليدية قبل البدء في التنظيف، معتبرة أن ذلك كان القرار الصحيح.بدورها، أوضحت ألينا توروبوفا من ولاية إلينوي أن المدارس المحلية أُغلقت ليس بسبب الثلوج، بل نتيجة موجة صقيع وصلت درجات الحرارة فيها إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر.وأضافت مازحة: "نحتاج إلى عرض أفلام عن الصقيع وتساقط الثلوج في روسيا على الأمريكيين".وأشارت إلى أن الشوارع كانت خالية، ولم يقم حتى الأطفال بصنع رجال الثلج.وكانت شبكة "إيه بي سي نيوز" قد أفادت، يوم الاثنين، بأن العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة أثرت على نحو 200 مليون شخص. وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن نحو 4 آلاف رحلة جوية أُلغيت، فيما تأخرت 10 آلاف رحلة أخرى.
عاصفة ثلجية تمنح الروس المقيمين في أمريكا فرصة للاستمتاع بالأجواء الشتوية

01:49 GMT 27.01.2026
قال روس يقيمون في الولايات المتحدة، إن العاصفة الثلجية التي غطّت معظم أنحاء البلاد أتاحت لهم الاستمتاع بأجواء شتوية حقيقية.
واشنطن –سبوتنيك. وقالت إلينا فورست-تشيرنيسكي من ولاية فرجينيا: "نستمتع بالثلوج كثيرًا. خرجنا للتنزه، ونظفنا السيارات والسلالم أمام المنزل، كما شاهدنا أفلامًا وقضينا يومًا شتويًا رائعًا مع العائلة".
وأوضحت أنه بعد انتهاء تساقط الثلوج والأمطار الجليدية، خرجت العائلة بأكملها للتزلج على الزلاجات.
من جانبه، قال إنوكينتي إغناتيف من فرجينيا إنه أمضى يومًا شتويًا ممتعًا مع العائلة، وشارك أيضًا في التزلج.
وأضاف :"كنا نسير في غابة مغطاة بالثلوج ونقضي وقتًا رائعًا، ثم قمت بإزالة الثلوج باستخدام المجرفة".
أما أولغا يفيموفا من ولاية ماريلاند، فقد ذكرت أنها ذهبت للتزلج ثم أزالت الثلوج والجليد من الأرض بعد استقرار الطقس مساءً.
وأشارت إلى أن نصائح نُشرت على الإنترنت أوصت بالانتظار حتى انتهاء الأمطار الجليدية قبل البدء في التنظيف، معتبرة أن ذلك كان القرار الصحيح.
بدورها، أوضحت ألينا توروبوفا من ولاية إلينوي أن المدارس المحلية أُغلقت ليس بسبب الثلوج، بل نتيجة موجة صقيع وصلت درجات الحرارة فيها إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر.
وأضافت مازحة: "نحتاج إلى عرض أفلام عن الصقيع وتساقط الثلوج في روسيا على الأمريكيين".
وأشارت إلى أن الشوارع كانت خالية، ولم يقم حتى الأطفال بصنع رجال الثلج.
وكانت شبكة "إيه بي سي نيوز" قد أفادت، يوم الاثنين، بأن العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة أثرت على نحو 200 مليون شخص. وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن نحو 4 آلاف رحلة جوية أُلغيت، فيما تأخرت 10 آلاف رحلة أخرى.
