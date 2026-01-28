عربي
بث مباشر
أدت إلى تعليق الدراسة وغلق المنتزهات العمومية .. الجزائر على وقع عاصفة رياح نادرة
أدت إلى تعليق الدراسة وغلق المنتزهات العمومية .. الجزائر على وقع عاصفة رياح نادرة
وتعد هذه الرياح العاتية نادرة في الجزائر، حيث لا تتجاوز عادة سرعة الرياح في الظروف العادية حوالي 90 كم/ساعة في أسوأ الحالات، مما يجعل هذه الحالة غير معتادة ما استدعى تعليق الدراسة والرحلات الجوية مع غلق للمنتزهات والحدائق العمومية رفقة تدابير وقائية واسعة.كما توقعت تقارير للأرصاد الجوية استمرار الرياح القوية المثيرة للأتربة والرمال في أجزاء من البلاد لعدة أيام، مع تأثيرات على حركة المرور والرؤية.هل الجزائر تعيش إعصارا بالفعل؟لا يوجد ما يشير إلى أن إعصارا مداريا تقليديا كما يحدث في المحيط الأطلسي أو الهندي قد ضرب الجزائر مباشرة، لأن ظروف البحر الأبيض المتوسط لا تدعم عادة تكون أعاصير مدارية قوية بنفس الشكل.يقول الخبير في الطقس والبيئة فرحات شيخ، إن "ما تعيشه الجزائر هو تأثير منخفضات جوية قوية أو أنظمة ضغط منخفض تنتج عنها رياح قوية وأمطار وطقس عاصف".ويضيف المتحدث أن "هذه الرياح تتمركز في المناطق الساحلية الشرقية والوسطى مع تسجيل بحر كثير الهيجان خاصة ليلة اليوم إلى الغد وقوة الرياح برا ستصل تسعين كلم في الساعة"، متوقعا أن تبدأ حالة الرياح في الهدوء اعتبارا من يوم الجمعة .العلاقة بين التغير المناخي وهذه الظواهرالتغير المناخي العالمي يجعل الطقس أكثر تقلبا ويزيد من فرص الظواهر الجوية الشديدة في الجزائر والمنطقة المغاربية، ويُترجم إلى موجات حر أطول وأكثر حدة مع أمطار غزيرة مفاجئة تسبب فيضانات، جفاف طويل الأمد في العشرات من المناطق ورياح قوية وعواصف متكررة مصحوبا بتقلّبات مفاجئة بين الأمطار والحر الشديد، وهذا يتماشى مع أنماط المناخ المتغيرة في البحر المتوسط ككل، والعواصف القوية والرياح غير المعتادة ليست بعيدة عن تأثيرات المناخ المتحوّل على أنظمة الضغط والرياح حول البحر المتوسط، كما أظهرت دراسات المناخ الحديثة.تشهد الجزائر في السنوات الأخيرة تقلبات مناخية أكثر حدة وتكرارا مما كانت عليه في الماضي، وهو ما يُعزى إلى التغير المناخي العالمي الناتج من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.وشهدت الجزائر خلال صيف عام 2025 وأواخره فيضانات قوية في مناطق شرق وجنوب البلاد نتيجة أمطار غزيرة مفاجئة، أدّت إلى أضرار بالبنية التحتية في بعض المناطق، كما عرفت في عامي 2021 و 2022 حرائق كبيرة في عدد من المناطق الشرقية للبلاد أدت إلى سقوط ضحايا اضطرت البلاد إلى إعلان الحداد الوطني على الضحايا.السلطات ترفع التحدي في مواجهة التقلب المناخيوعقب الإعلان الرسمي عن توقعات الأرصاد الجوية بهبوب رياح عاتية وقوية الأربعاء إلى الخميس، أصدرت مباشرة وزارة التربية الوطنية بيانا يفيد بتعليق الدراسة ليومين في أكثر من 41 ولاية من أصل 69 ولاية جزائرية، كما أصدرت أيضا المصالح العمومية في الولايات غلقا للحدائق والمنتزهات.ودعت الحماية المدنية الجزائرية المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة، وتجنب الخروج إلا للضرورة، مع السياقة بحذر شديد، ووضعت أرقاما هاتفية مجانية لخدمة المواطنين في حال تقديم أي نداءات.
أصدرت الأرصاد الجوية الجزائرية تحذيرا باللون الأحمر من عاصفة رياح قوية للغاية قد تصل سرعتها إلى 120 كم/ساعة في عدة ولايات شمالية ووسطى من البلاد.
وتعد هذه الرياح العاتية نادرة في الجزائر، حيث لا تتجاوز عادة سرعة الرياح في الظروف العادية حوالي 90 كم/ساعة في أسوأ الحالات، مما يجعل هذه الحالة غير معتادة ما استدعى تعليق الدراسة والرحلات الجوية مع غلق للمنتزهات والحدائق العمومية رفقة تدابير وقائية واسعة.
أمطار - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
الجزائر تحت تأثير موجة طقس قاسية... تفاصيل الوضع الراهن والتطورات
23 يناير, 19:34 GMT
كما توقعت تقارير للأرصاد الجوية استمرار الرياح القوية المثيرة للأتربة والرمال في أجزاء من البلاد لعدة أيام، مع تأثيرات على حركة المرور والرؤية.
هل الجزائر تعيش إعصارا بالفعل؟
لا يوجد ما يشير إلى أن إعصارا مداريا تقليديا كما يحدث في المحيط الأطلسي أو الهندي قد ضرب الجزائر مباشرة، لأن ظروف البحر الأبيض المتوسط لا تدعم عادة تكون أعاصير مدارية قوية بنفس الشكل.
يقول الخبير في الطقس والبيئة فرحات شيخ، إن "ما تعيشه الجزائر هو تأثير منخفضات جوية قوية أو أنظمة ضغط منخفض تنتج عنها رياح قوية وأمطار وطقس عاصف".
© Photo / Algerian Civil Protectionعاصفة رياح نادرة في الجزائر
عاصفة رياح نادرة في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
عاصفة رياح نادرة في الجزائر
© Photo / Algerian Civil Protection
ويضيف المتحدث أن "هذه الرياح تتمركز في المناطق الساحلية الشرقية والوسطى مع تسجيل بحر كثير الهيجان خاصة ليلة اليوم إلى الغد وقوة الرياح برا ستصل تسعين كلم في الساعة"، متوقعا أن تبدأ حالة الرياح في الهدوء اعتبارا من يوم الجمعة .
العلاقة بين التغير المناخي وهذه الظواهر
التغير المناخي العالمي يجعل الطقس أكثر تقلبا ويزيد من فرص الظواهر الجوية الشديدة في الجزائر والمنطقة المغاربية، ويُترجم إلى موجات حر أطول وأكثر حدة مع أمطار غزيرة مفاجئة تسبب فيضانات، جفاف طويل الأمد في العشرات من المناطق ورياح قوية وعواصف متكررة مصحوبا بتقلّبات مفاجئة بين الأمطار والحر الشديد، وهذا يتماشى مع أنماط المناخ المتغيرة في البحر المتوسط ككل، والعواصف القوية والرياح غير المعتادة ليست بعيدة عن تأثيرات المناخ المتحوّل على أنظمة الضغط والرياح حول البحر المتوسط، كما أظهرت دراسات المناخ الحديثة.
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 19 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2021
الجزائر تدعو إلى سرعة إنشاء صندوق التصدي لآثار تغير المناخ
9 يونيو 2021, 11:35 GMT
تشهد الجزائر في السنوات الأخيرة تقلبات مناخية أكثر حدة وتكرارا مما كانت عليه في الماضي، وهو ما يُعزى إلى التغير المناخي العالمي الناتج من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
وشهدت الجزائر خلال صيف عام 2025 وأواخره فيضانات قوية في مناطق شرق وجنوب البلاد نتيجة أمطار غزيرة مفاجئة، أدّت إلى أضرار بالبنية التحتية في بعض المناطق، كما عرفت في عامي 2021 و 2022 حرائق كبيرة في عدد من المناطق الشرقية للبلاد أدت إلى سقوط ضحايا اضطرت البلاد إلى إعلان الحداد الوطني على الضحايا.
© Photo / Algerian Civil Protectionعاصفة رياح نادرة في الجزائر
عاصفة رياح نادرة في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
عاصفة رياح نادرة في الجزائر
© Photo / Algerian Civil Protection
السلطات ترفع التحدي في مواجهة التقلب المناخي
وعقب الإعلان الرسمي عن توقعات الأرصاد الجوية بهبوب رياح عاتية وقوية الأربعاء إلى الخميس، أصدرت مباشرة وزارة التربية الوطنية بيانا يفيد بتعليق الدراسة ليومين في أكثر من 41 ولاية من أصل 69 ولاية جزائرية، كما أصدرت أيضا المصالح العمومية في الولايات غلقا للحدائق والمنتزهات.
ودعت الحماية المدنية الجزائرية المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة، وتجنب الخروج إلا للضرورة، مع السياقة بحذر شديد، ووضعت أرقاما هاتفية مجانية لخدمة المواطنين في حال تقديم أي نداءات.
