https://sarabic.ae/20260128/أدت-إلى-تعليق-الدراسة-وغلق-المنتزهات-العمومية--الجزائر-على-وقع-عاصفة-رياح-نادرة-1109736336.html
أدت إلى تعليق الدراسة وغلق المنتزهات العمومية .. الجزائر على وقع عاصفة رياح نادرة
أدت إلى تعليق الدراسة وغلق المنتزهات العمومية .. الجزائر على وقع عاصفة رياح نادرة
سبوتنيك عربي
أصدرت الأرصاد الجوية الجزائرية تحذيرا باللون الأحمر من عاصفة رياح قوية للغاية قد تصل سرعتها إلى 120 كم/ساعة في عدة ولايات شمالية ووسطى من البلاد. 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T18:08+0000
2026-01-28T18:08+0000
2026-01-28T18:08+0000
حصري
الأخبار
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109734969_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b52a3f2e63823a9c04e0e20b0e4a4c2b.jpg
وتعد هذه الرياح العاتية نادرة في الجزائر، حيث لا تتجاوز عادة سرعة الرياح في الظروف العادية حوالي 90 كم/ساعة في أسوأ الحالات، مما يجعل هذه الحالة غير معتادة ما استدعى تعليق الدراسة والرحلات الجوية مع غلق للمنتزهات والحدائق العمومية رفقة تدابير وقائية واسعة.كما توقعت تقارير للأرصاد الجوية استمرار الرياح القوية المثيرة للأتربة والرمال في أجزاء من البلاد لعدة أيام، مع تأثيرات على حركة المرور والرؤية.هل الجزائر تعيش إعصارا بالفعل؟لا يوجد ما يشير إلى أن إعصارا مداريا تقليديا كما يحدث في المحيط الأطلسي أو الهندي قد ضرب الجزائر مباشرة، لأن ظروف البحر الأبيض المتوسط لا تدعم عادة تكون أعاصير مدارية قوية بنفس الشكل.يقول الخبير في الطقس والبيئة فرحات شيخ، إن "ما تعيشه الجزائر هو تأثير منخفضات جوية قوية أو أنظمة ضغط منخفض تنتج عنها رياح قوية وأمطار وطقس عاصف".ويضيف المتحدث أن "هذه الرياح تتمركز في المناطق الساحلية الشرقية والوسطى مع تسجيل بحر كثير الهيجان خاصة ليلة اليوم إلى الغد وقوة الرياح برا ستصل تسعين كلم في الساعة"، متوقعا أن تبدأ حالة الرياح في الهدوء اعتبارا من يوم الجمعة .العلاقة بين التغير المناخي وهذه الظواهرالتغير المناخي العالمي يجعل الطقس أكثر تقلبا ويزيد من فرص الظواهر الجوية الشديدة في الجزائر والمنطقة المغاربية، ويُترجم إلى موجات حر أطول وأكثر حدة مع أمطار غزيرة مفاجئة تسبب فيضانات، جفاف طويل الأمد في العشرات من المناطق ورياح قوية وعواصف متكررة مصحوبا بتقلّبات مفاجئة بين الأمطار والحر الشديد، وهذا يتماشى مع أنماط المناخ المتغيرة في البحر المتوسط ككل، والعواصف القوية والرياح غير المعتادة ليست بعيدة عن تأثيرات المناخ المتحوّل على أنظمة الضغط والرياح حول البحر المتوسط، كما أظهرت دراسات المناخ الحديثة.تشهد الجزائر في السنوات الأخيرة تقلبات مناخية أكثر حدة وتكرارا مما كانت عليه في الماضي، وهو ما يُعزى إلى التغير المناخي العالمي الناتج من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.وشهدت الجزائر خلال صيف عام 2025 وأواخره فيضانات قوية في مناطق شرق وجنوب البلاد نتيجة أمطار غزيرة مفاجئة، أدّت إلى أضرار بالبنية التحتية في بعض المناطق، كما عرفت في عامي 2021 و 2022 حرائق كبيرة في عدد من المناطق الشرقية للبلاد أدت إلى سقوط ضحايا اضطرت البلاد إلى إعلان الحداد الوطني على الضحايا.السلطات ترفع التحدي في مواجهة التقلب المناخيوعقب الإعلان الرسمي عن توقعات الأرصاد الجوية بهبوب رياح عاتية وقوية الأربعاء إلى الخميس، أصدرت مباشرة وزارة التربية الوطنية بيانا يفيد بتعليق الدراسة ليومين في أكثر من 41 ولاية من أصل 69 ولاية جزائرية، كما أصدرت أيضا المصالح العمومية في الولايات غلقا للحدائق والمنتزهات.ودعت الحماية المدنية الجزائرية المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة، وتجنب الخروج إلا للضرورة، مع السياقة بحذر شديد، ووضعت أرقاما هاتفية مجانية لخدمة المواطنين في حال تقديم أي نداءات.
https://sarabic.ae/20260123/الجزائر-تحت-تأثير-موجة-طقس-قاسية-تفاصيل-الوضع-الراهن-والتطورات-1109570746.html
https://sarabic.ae/20210609/الجزائر-تدعو-إلى-سرعة-إنشاء-صندوق-التصدي-لآثار-تغير-المناخ-1049203290.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109734969_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_80ea1a6674a9c2c80ecd1c8dcff5e6ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
حصري, الأخبار, الجزائر
أدت إلى تعليق الدراسة وغلق المنتزهات العمومية .. الجزائر على وقع عاصفة رياح نادرة
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
أصدرت الأرصاد الجوية الجزائرية تحذيرا باللون الأحمر من عاصفة رياح قوية للغاية قد تصل سرعتها إلى 120 كم/ساعة في عدة ولايات شمالية ووسطى من البلاد.
وتعد هذه الرياح العاتية نادرة في الجزائر، حيث لا تتجاوز عادة سرعة الرياح في الظروف العادية حوالي 90 كم/ساعة في أسوأ الحالات، مما يجعل هذه الحالة غير معتادة ما استدعى تعليق الدراسة والرحلات الجوية مع غلق للمنتزهات والحدائق العمومية رفقة تدابير وقائية واسعة.
كما توقعت تقارير للأرصاد الجوية استمرار الرياح القوية المثيرة للأتربة والرمال في أجزاء من البلاد لعدة أيام، مع تأثيرات على حركة المرور والرؤية.
هل الجزائر تعيش إعصارا بالفعل؟
لا يوجد ما يشير إلى أن إعصارا مداريا تقليديا كما يحدث في المحيط الأطلسي أو الهندي قد ضرب الجزائر مباشرة، لأن ظروف البحر الأبيض المتوسط لا تدعم عادة تكون أعاصير مدارية قوية بنفس الشكل.
يقول الخبير في الطقس والبيئة فرحات شيخ، إن "ما تعيشه الجزائر هو تأثير منخفضات جوية قوية
أو أنظمة ضغط منخفض تنتج عنها رياح قوية وأمطار وطقس عاصف".
ويضيف المتحدث أن "هذه الرياح تتمركز في المناطق الساحلية الشرقية والوسطى مع تسجيل بحر كثير الهيجان خاصة ليلة اليوم إلى الغد وقوة الرياح برا ستصل تسعين كلم في الساعة"، متوقعا أن تبدأ حالة الرياح في الهدوء اعتبارا من يوم الجمعة .
العلاقة بين التغير المناخي وهذه الظواهر
التغير المناخي العالمي يجعل الطقس أكثر تقلبا ويزيد من فرص الظواهر الجوية الشديدة في الجزائر والمنطقة المغاربية، ويُترجم إلى موجات حر أطول وأكثر حدة مع أمطار غزيرة مفاجئة تسبب فيضانات، جفاف طويل الأمد في العشرات من المناطق ورياح قوية وعواصف متكررة مصحوبا بتقلّبات مفاجئة بين الأمطار والحر الشديد، وهذا يتماشى مع أنماط المناخ المتغيرة في البحر المتوسط
ككل، والعواصف القوية والرياح غير المعتادة ليست بعيدة عن تأثيرات المناخ المتحوّل على أنظمة الضغط والرياح حول البحر المتوسط، كما أظهرت دراسات المناخ الحديثة.
تشهد الجزائر في السنوات الأخيرة تقلبات مناخية أكثر حدة وتكرارا مما كانت عليه في الماضي، وهو ما يُعزى إلى التغير المناخي العالمي الناتج من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
وشهدت الجزائر خلال صيف عام 2025 وأواخره فيضانات قوية في مناطق شرق وجنوب البلاد نتيجة أمطار غزيرة مفاجئة،
أدّت إلى أضرار بالبنية التحتية في بعض المناطق، كما عرفت في عامي 2021 و 2022 حرائق كبيرة في عدد من المناطق الشرقية للبلاد أدت إلى سقوط ضحايا اضطرت البلاد إلى إعلان الحداد الوطني على الضحايا.
السلطات ترفع التحدي في مواجهة التقلب المناخي
وعقب الإعلان الرسمي عن توقعات الأرصاد الجوية بهبوب رياح عاتية وقوية الأربعاء إلى الخميس، أصدرت مباشرة وزارة التربية الوطنية بيانا يفيد بتعليق الدراسة ليومين في أكثر من 41 ولاية من أصل 69 ولاية جزائرية، كما أصدرت أيضا المصالح العمومية في الولايات غلقا للحدائق والمنتزهات.
ودعت الحماية المدنية الجزائرية
المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة، وتجنب الخروج إلا للضرورة، مع السياقة بحذر شديد، ووضعت أرقاما هاتفية مجانية لخدمة المواطنين في حال تقديم أي نداءات.