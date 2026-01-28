https://sarabic.ae/20260128/الأمن-اللبناني-يوقف-4-أتراك-أسسوا-شبكة-منظمة-لتهريب-المخدرات-إلى-السعودية-1109732850.html

الأمن اللبناني يوقف 4 أتراك أسسوا شبكة منظمة لتهريب المخدرات إلى السعودية

سبوتنيك عربي

أعلن الأمن اللبناني، اليوم الأربعاء، توقيف أربعة مواطنين أتراك لتأسيسهم شبكة منظمة لتهريب المواد المخدرة من تركيا إلى السعودية. 28.01.2026

أخبار لبنان

أخبار تركيا اليوم

العالم العربي

الأخبار

ونشرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بيانا لها، مساء اليوم الأربعاء، أوضحت من خلاله أن عناصرها في مطار رفيق الحريري الدولي أوقفوا يوم الأحد الماضي أربعة مواطنين أتراك (ثلاثة رجال وسيدة) أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية على متن رحلة جوية قادمة من إسطنبول.وأفادت المديرية في بيانها أنه بعد الشك في حركة دخول الأتراك الأربعة ما بين حركات دخولهم ومغادرتهم المتكررة، وبناء على إشارة القضاء المختص، خضع الموقوفون الأربعة لتحقيقات أمنية كشفت عن تأسيسهم شبكة منظمة لتهريب المواد المخدرة من تركيا إلى المملكة العربية السعودية.وأوضحت مديرية الأمن اللبنانية أن الأتراك الأربعة قاموا بالتنسيق مع جهات خارجية، مقابل مبالغ مالية. وذكرت المديرية في بيانها أنه تأكد تنفيذهم لعدة عمليات سابقة باستخدام أساليب احترافية، حيث أظهرت التحقيقات وجود أدلة تؤكد تورطهم المباشر في عمليات التهريب.وأفادت بأنه تم إيداع الموقوفين الأتراك الأربعة والمضبوطات لدى المراجع المختصة، وذلك بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.وكان وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، أن بلاده لن تكون في أي وقت من الأوقات منصة أو معبرا لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة أو الصديقة، لا سيما المملكة، ولن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بأمن المجتمعات العربية والدولية.وقال الحجار إن "هذه العملية تعكس الجهوزية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، مما يرسخ الثقة بدور الدولة ومؤسساتها في مواجهة الجرائم العابرة للحدود".

أخبار لبنان

الأخبار

