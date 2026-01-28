https://sarabic.ae/20260128/السيطرة-الأمنية-من-نهر-الأردن-حتى-البحر-ما-دلالات-وخطورة-تصريحات-نتنياهو؟-1109737996.html

السيطرة الأمنية من نهر الأردن حتى البحر.. ما دلالات وخطورة تصريحات نتنياهو؟

في تصريحات وصفها المراقبون بـ "الخطيرة"، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستسيطر أمنيا من نهر الأردن حتى البحر وهذا ينطبق أيضا على قطاع... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

واعتبر نتنياهو في تصريحاته التي جاءت بعد استرداد آخر جثمان رهينة إسرائيلية في قطاع غزة، أن هذه السيطرة تشكل ضمانة للأمن الإسرائيلي في المرحلة المقبلة.أهداف خطيرةقالت الخبيرة الأردنية في الشؤون الإسرائيلية، الدكتورة نادية سعد الدين، إن "التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تجدد أهداف الاحتلال الساعية إلى تنفيذ مشروع ضم الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار التي تمثل أهمية استراتيجية وازنة في المنظور الصهيوني، والمنطقة "ج" التي تغطي أكثر من 61% من مساحة الضفة الغربية وتعد غنية بالموارد الطبيعية والاقتصادية".وأضافت أن "هذه التصريحات تكشف بوضوح عن هدف الاحتلال الأساسي المتمثل في منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة"، مشيرة إلى أن "هذا التوجه يترجمه الاحتلال واقعا على الأرض عبر أنشطة استيطانية غير مسبوقة، لا سيما في القدس المحتلة، إلى جانب تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والارتفاع الملحوظ في عمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي ضمن مساعي الضم التدريجي".نهج إسرائيليمن جانبه، قال المحلل السياسي الفلسطيني، نعمان توفيق العابد، إن "التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن السيطرة الأمنية الكاملة على كافة الأراضي الفلسطينية من النهر إلى البحر، بما يشمل قطاع غزة، تمثل تطبيقا علنيا للعقائد والأفكار التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية القائمة على استمرار الاحتلال وتوسيع الاستيطان".وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "هذا النهج يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على استمرار العدوان وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة أو بمبادئ السلام والأمن في المنطقة"، مشددا أن "هذه المواقف تتناقض كليا مع متطلبات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي ينص بوضوح على قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن تأكيده على عدم شرعية الاستيطان وضرورة إنهاء الاحتلال".وأضاف العابد أن "هذه التصريحات تأتي في سياق الدعاية الانتخابية المبكرة داخل دولة الاحتلال، ومحاولة من نتنياهو للتشدد في مواجهة محاكم الفساد التي تلاحقه، عبر إظهار نفسه كزعيم أوحد يحافظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية".وطالب المجتمع الدولي والدول التي اعترفت بدولة فلسطين بضرورة التحرك الفعلي لاستنكار هذه التصريحات، والضغط على إسرائيل للالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، لاسيما اتفاقية أوسلو التي نصت على حق تقرير المصير، والاتفاقيات الأخيرة المتعلقة بالانسحاب من قطاع غزة. وشدد على أن "هذه العنجهية الإسرائيلية والاستخفاف بالقانون الدولي ما كانت لتحدث لولا الدعم الأمريكي اللامحدود، الذي يمنح تل أبيب الضوء الأخضر للتصرف بصلف وتجاهل تام للإرادة الدولية".وضع غزةوقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إعادة جميع الرهائن من قطاع غزة ليست نهاية المسار العسكري والسياسي، مؤكداً أن إسرائيل مصرة على نزع سلاح حركة حماس في غزة كجزء من تحقيق أهداف الحرب الجارية.وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن العمليات العسكرية مستمرة حتى بلوغ جميع الأهداف المعلنة، وأن الجهود الإسرائيلية لن تتوقف عند مجرد استعادة الرهائن، بل تشمل تحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.

