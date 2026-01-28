https://sarabic.ae/20260128/نتنياهو-إعادة-الرهائن-ليست-نهاية-المسار-ونسعى-لتحقيق-كامل-أهداف-الحرب-1109726665.html

نتنياهو: إعادة الرهائن ليست نهاية المسار ونسعى لتحقيق كامل أهداف الحرب

نتنياهو: إعادة الرهائن ليست نهاية المسار ونسعى لتحقيق كامل أهداف الحرب

سبوتنيك عربي

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إن إعادة جميع الرهائن من قطاع غزة ليست نهاية المسار العسكري والسياسي، مؤكداً أن إسرائيل مصرة على نزع سلاح حركة حماس في... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-28T13:08+0000

2026-01-28T13:08+0000

2026-01-28T13:08+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

أخبار العالم الآن

العالم

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108149372_0:21:1154:670_1920x0_80_0_0_5d2e2abca8657eb2fbd337fb852a6516.jpg

وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن العمليات العسكرية مستمرة حتى بلوغ جميع الأهداف المعلنة، وأن الجهود الإسرائيلية لن تتوقف عند مجرد استعادة الرهائن، بل تشمل تحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، التعرف على جثة المحتجز الأخير في قطاع غزة، ران جويلي، مؤكداً استعادة جميع المحتجزين والجثث من القطاع، وأنه لم يعد هناك رسميًا أي رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة.وأشار الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إلى أن استعادة جميع المحتجزين تمثل استكمالًا لبند أساسي في الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العثور على جثة ران جويلي بـ"الإنجاز غير المسبوق"، قائلاً: "كما وعدتكم أعدنا الجميع".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20260127/إسرائيل-تصادق-على-خطة-هجوم-في-غزة-حال-فشل-نزع-سلاح-حماس-1109708773.html

https://sarabic.ae/20260127/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-نزع-سلاح-حماس-وتجريد-غزة-من-الأسلحة-ضرورة-لإنهاء-الحرب-1109682360.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس