أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الإيراني: رد طهران على أي اعتداء سيكون قاسيا

سبوتنيك عربي

علّق أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الإيراني، الدكتور هادي عيسى دلول، على الشروط التي تطرحها الولايات المتحدة على إيران، مشيرا إلى أنها "مرفوضة جذريا،... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-29T10:13+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

اعتداء

ضربة أمريكية

تقارير سبوتنيك

حصري

وقال دلول، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "مناقشة موضوع السلاح النووي والتقنيات النووية التي جرت في عمان شهدت نوعا من المراوغة والدخول في ملفات جانبية متعلقة بمحور المقاومة والسلاح الباليستي، وهو ما لا ينسجم مع عنوان المحادثات"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تدرك أن الإجراءات التي اقترحتها ستؤدي الى طريق مسدود".واعتبر أن "الجلوس إلى طاولة واحدة للتفاوض بات مستحيلا، في ظل عدم قدرة الولايات المتحدة على جمع خمس دول ضمن اجتماع أممي في جنيف، حيث تتمسك إيران بالضمانات، وأن يكون الاتفاق مضمونا بيد الشعب الإيراني، وإلا فلن يكون هناك اتفاق"، مؤكدا أن "من يحكم إيران هو الشارع، وأن الاحتجاجات السلمية مستمرة".وتابع دلول: "أعتقد أنه آن الأوان لاختبارها"، متسائلا عما "إذا كانت الولايات المتحدة جاهزة لامتصاص الضربة التي ستتناسب مع نوع الضربة التي يمكن أن تتلقاها إيران".وأكد دلول أن "إيران لن تبدأ بتوجيه أي ضربة، ومن المتوقع أن تتراجع الولايات المتحدة عن ضرب إيران تحت ذريعة السعي إلى السلام"، مشددا على أنه "لا توجد خطة استباقية لدى إيران لأن "الحل الأمثل لأمريكا هو الانسحاب"، وأشار إلى أن "التحشيد العسكري الأمريكي الذي وصل إلى الخليج ليس موجها لإيران، بل على الأرجح باتجاه العراق وسوريا لاحتلالهما، بحجة مكافحة الإرهاب".وختم دلول بالتأكيد أن "قرار ضرب إيران يتأرجح داخل أمريكا بين العقلاء الذين يدركون ويقدّرون قدرات إيران، والصقور المتهورون الذين لا يهتمون بالنتائج"، متوقعا حدوث "شرخ داخل الولايات المتحدة وسقوط الدولة وتفكك القيادة إذا قصفت إيران القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، لعدم رغبة أحد في تحمل مسؤولية الأضرار، ولا سيما أن إيران أنذرتهم مسبقا".

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, اعتداء, ضربة أمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري