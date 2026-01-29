https://sarabic.ae/20260129/اكتشاف-كويكب-قد-يكون-صالحا-للسكن-1109768679.html
اكتشاف كويكب قد يكون صالحا للسكن
اكتشاف كويكب قد يكون صالحا للسكن
سبوتنيك عربي
اكتشف فريق دولي من العلماء من أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدنمارك كوكبا، يحتمل أن يكون صالحًا للسكن، يدعى "HD 137010b"، يقع على بعد 146 سنة... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T15:09+0000
2026-01-29T15:09+0000
2026-01-29T15:09+0000
علوم
العالم
العالم العربي
اكتشاف الفضاء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/19/1050533110_0:266:2081:1437_1920x0_80_0_0_5d1e3866cb28120e7447beccd1e83825.jpg
ووفقًا لدراسة تم نشرها في مجلة "الفيزياء الفلكية"، فإن "هذا هو أول كوكب مرشح، يمتلك نصف قطر، وخصائص مدارية تشابه خصائص الأرض، ويعبر أمام نجم شبيه بالشمس ساطع بما يكفي للسماح بإجراء عمليات رصد لاحقة ذات أهمية ".وذكر العلماء أن "الكوكب الذي أُطلق عليه اسم"HD 137010 b"، يمتلك نصف قطر، يفوق نصف قطر الأرض بنسبة 6% فقط، واحتمال وجوده في المنطقة الصالحة للسكن (المنطقة التي يمكن أن توجد فيها المياه السائلة) حول نجمه يبلغ 50%. ويستغرق الكوكب 355 يوما أرضيًا لإكمال دورة واحدة حول نجمه". إذا تأكد أن ""HD 137010 b" كوكب خارج المجموعة الشمسية، فقد يكون من أقرب الأجرام السماوية من هذا النوع إلى الأرض، من حيث خصائصه ومسافته، حسبما قال العلماء".دراسة تفسر الفروق الاجتماعية بين الذكور والإناث في الدماغدراسة: اكتشاف جزيء طبيعي يعيد الذاكرة لدى مرضى "ألزهايمر"
https://sarabic.ae/20260128/دراسة-جديدة-اكتشاف-مادة-توصل-الحرارة-أسرع-3-مرات-من-أي-معدن-آخر-1109733361.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/19/1050533110_0:71:2081:1632_1920x0_80_0_0_bb0d1df3ed4dfaa3ebeef44bc4ed73dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, العالم, العالم العربي, اكتشاف الفضاء
علوم, العالم, العالم العربي, اكتشاف الفضاء
اكتشاف كويكب قد يكون صالحا للسكن
اكتشف فريق دولي من العلماء من أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدنمارك كوكبا، يحتمل أن يكون صالحًا للسكن، يدعى "HD 137010b"، يقع على بعد 146 سنة ضوئية من الأرض، ويعتقد أن خصائصه تشابه خصائص الأرض والمريخ.
ووفقًا لدراسة تم نشرها في مجلة "الفيزياء الفلكية"، فإن "هذا هو أول كوكب مرشح، يمتلك نصف قطر، وخصائص مدارية تشابه خصائص الأرض، ويعبر أمام نجم شبيه بالشمس ساطع بما يكفي للسماح بإجراء عمليات رصد لاحقة ذات أهمية ".
وبحسب المجلة: "حدد الفريق الكوكب باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها في وقت سابق من عام 2017، كجزء من المهمة الموسعة لتلسكوب "كيبلر" الفضائي التابع لـ"ناسا"، والمعروف أيضًا باسم K2".
وذكر العلماء أن "الكوكب الذي أُطلق عليه اسم"HD 137010 b"، يمتلك نصف قطر، يفوق نصف قطر الأرض بنسبة 6% فقط، واحتمال وجوده في المنطقة الصالحة للسكن (المنطقة التي يمكن أن توجد فيها المياه السائلة) حول نجمه يبلغ 50%. ويستغرق الكوكب 355 يوما أرضيًا لإكمال دورة واحدة حول نجمه".
ووفقا لهم: "قد تكون درجة حرارة سطح الكوكب مماثلة لدرجة حرارة المريخ، أي أقل من -70 درجة مئوية، نظرا لأن النجم أقل سطوعا وبرودة من الشمس".
إذا تأكد أن ""HD 137010 b" كوكب خارج المجموعة الشمسية، فقد يكون من أقرب الأجرام السماوية من هذا النوع إلى الأرض، من حيث خصائصه ومسافته، حسبما قال العلماء".