اكتشاف كويكب قد يكون صالحا للسكن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/اكتشاف-كويكب-قد-يكون-صالحا-للسكن-1109768679.html
اكتشاف كويكب قد يكون صالحا للسكن
اكتشاف كويكب قد يكون صالحا للسكن
سبوتنيك عربي
اكتشف فريق دولي من العلماء من أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدنمارك كوكبا، يحتمل أن يكون صالحًا للسكن، يدعى "HD 137010b"، يقع على بعد 146 سنة... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T15:09+0000
2026-01-29T15:09+0000
علوم
العالم
العالم العربي
اكتشاف الفضاء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/19/1050533110_0:266:2081:1437_1920x0_80_0_0_5d1e3866cb28120e7447beccd1e83825.jpg
ووفقًا لدراسة تم نشرها في مجلة "الفيزياء الفلكية"، فإن "هذا هو أول كوكب مرشح، يمتلك نصف قطر، وخصائص مدارية تشابه خصائص الأرض، ويعبر أمام نجم شبيه بالشمس ساطع بما يكفي للسماح بإجراء عمليات رصد لاحقة ذات أهمية ".وذكر العلماء أن "الكوكب الذي أُطلق عليه اسم"HD 137010 b"، يمتلك نصف قطر، يفوق نصف قطر الأرض بنسبة 6% فقط، واحتمال وجوده في المنطقة الصالحة للسكن (المنطقة التي يمكن أن توجد فيها المياه السائلة) حول نجمه يبلغ 50%. ويستغرق الكوكب 355 يوما أرضيًا لإكمال دورة واحدة حول نجمه". إذا تأكد أن ""HD 137010 b" كوكب خارج المجموعة الشمسية، فقد يكون من أقرب الأجرام السماوية من هذا النوع إلى الأرض، من حيث خصائصه ومسافته، حسبما قال العلماء".دراسة تفسر الفروق الاجتماعية بين الذكور والإناث في الدماغدراسة: اكتشاف جزيء طبيعي يعيد الذاكرة لدى مرضى "ألزهايمر"
https://sarabic.ae/20260128/دراسة-جديدة-اكتشاف-مادة-توصل-الحرارة-أسرع-3-مرات-من-أي-معدن-آخر-1109733361.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/19/1050533110_0:71:2081:1632_1920x0_80_0_0_bb0d1df3ed4dfaa3ebeef44bc4ed73dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, العالم, العالم العربي, اكتشاف الفضاء
علوم, العالم, العالم العربي, اكتشاف الفضاء

اكتشاف كويكب قد يكون صالحا للسكن

15:09 GMT 29.01.2026
© Photo / pixabay/كوكب المشتري مع مجموعة كواكب
كوكب المشتري مع مجموعة كواكب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© Photo / pixabay/
تابعنا عبر
اكتشف فريق دولي من العلماء من أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدنمارك كوكبا، يحتمل أن يكون صالحًا للسكن، يدعى "HD 137010b"، يقع على بعد 146 سنة ضوئية من الأرض، ويعتقد أن خصائصه تشابه خصائص الأرض والمريخ.
ووفقًا لدراسة تم نشرها في مجلة "الفيزياء الفلكية"، فإن "هذا هو أول كوكب مرشح، يمتلك نصف قطر، وخصائص مدارية تشابه خصائص الأرض، ويعبر أمام نجم شبيه بالشمس ساطع بما يكفي للسماح بإجراء عمليات رصد لاحقة ذات أهمية ".

وبحسب المجلة: "حدد الفريق الكوكب باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها في وقت سابق من عام 2017، كجزء من المهمة الموسعة لتلسكوب "كيبلر" الفضائي التابع لـ"ناسا"، والمعروف أيضًا باسم K2".

وذكر العلماء أن "الكوكب الذي أُطلق عليه اسم"HD 137010 b"، يمتلك نصف قطر، يفوق نصف قطر الأرض بنسبة 6% فقط، واحتمال وجوده في المنطقة الصالحة للسكن (المنطقة التي يمكن أن توجد فيها المياه السائلة) حول نجمه يبلغ 50%. ويستغرق الكوكب 355 يوما أرضيًا لإكمال دورة واحدة حول نجمه".
صورة لمعدن الفضة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
مجتمع
دراسة جديدة: اكتشاف مادة توصل الحرارة أسرع 3 مرات من أي معدن آخر
أمس, 16:51 GMT

ووفقا لهم: "قد تكون درجة حرارة سطح الكوكب مماثلة لدرجة حرارة المريخ، أي أقل من -70 درجة مئوية، نظرا لأن النجم أقل سطوعا وبرودة من الشمس".

إذا تأكد أن ""HD 137010 b" كوكب خارج المجموعة الشمسية، فقد يكون من أقرب الأجرام السماوية من هذا النوع إلى الأرض، من حيث خصائصه ومسافته، حسبما قال العلماء".
دراسة تفسر الفروق الاجتماعية بين الذكور والإناث في الدماغ
دراسة: اكتشاف جزيء طبيعي يعيد الذاكرة لدى مرضى "ألزهايمر"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала