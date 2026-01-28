دراسة جديدة: اكتشاف مادة توصل الحرارة أسرع 3 مرات من أي معدن آخر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260128/دراسة-جديدة-اكتشاف-مادة-توصل-الحرارة-أسرع-3-مرات-من-أي-معدن-آخر-1109733361.html
دراسة جديدة: اكتشاف مادة توصل الحرارة أسرع 3 مرات من أي معدن آخر
دراسة جديدة: اكتشاف مادة توصل الحرارة أسرع 3 مرات من أي معدن آخر
سبوتنيك عربي
أفادت دراسة جديدة بأن هناك مادة بإمكانها توصيل الحرارة أسرع 3 مرات من أي معدن آخر، مثل النحاس والفضة. 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T16:51+0000
2026-01-28T16:51+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/07/1097556391_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_351f63e1db39d3a10281d33f3885d178.jpg
وأكد الموقع الإلكتروني العلمي "نيو أطلس" New Atlas"، مساء أمس الثلاثاء، أن دراسة جديدة قام بها مهندسو الفضاء في "جامعة كاليفورنيا" UCLA حيث اكتشفوا مادة تتفوق على النحاس والفضة بموصلية حرارية تبلغ ثلاثة أضعاف تقريبا.وأوضحت الدراسة أن النحاس يتميز بتوصيل الحرارة بحوالي 401 واط/متر.كلفن عند درجة حرارة الغرفة، يأتي في المرتبة الثانية بعد الفضة بفارق بسيط، مع كونه أقل تكلفة بكثير، فيما كشفت الدراسة الجديدة أن هناك مادة أخرى تتفوق عليهما بموصلية حرارية تبلغ ثلاثة أضعاف تقريبا.وذكرت الدراسة أن "نتريد التنتالوم" المعدني ذو الطور ثيتا أظهر موصلية حرارية فائقة تبلغ 1100 واط/متر.كلفن، مما يعني أنه أكثر كفاءة بكثير في نقل الحرارة من النحاس والفضة.في وقت تحدد موصليتها بالتفاعلات القوية بين الإلكترونات الحرة والاهتزازات الذرية المعروفة بالفونونات، حيث يشير اسم المركب المعدني إلى بنية بلورية محددة، والتي تتمتع بخصائص معينة، مشابهة لكيفية وجود الكربون في صورة الجرافيت اللين، وأيضا في صورة الماس الصلب.واكتشف الباحثون تفاعلات ضعيفة بشكل غير عادي بين الإلكترون والفونون في هذا التكوين المحدد لـ"نيتريد التنتالوم"، خاصة وأنه يسمح بتدفق حراري فائق الكفاءة عبر المادة بمقاومة أقل بكثير، متجاوزا بكثير ما يحدث مع النحاس والفضة.
https://sarabic.ae/20260110/7-دول-عربية-تعزز-مكانتها-ضمن-صادرات-المعادن-في-أفريقيا-1109086773.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/07/1097556391_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_b85e35e56d34e0838c8d00e41d8b99b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

دراسة جديدة: اكتشاف مادة توصل الحرارة أسرع 3 مرات من أي معدن آخر

16:51 GMT 28.01.2026
© Photo / unsplash/ Scottsdale Mintصورة لمعدن الفضة
صورة لمعدن الفضة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© Photo / unsplash/ Scottsdale Mint
تابعنا عبر
أفادت دراسة جديدة بأن هناك مادة بإمكانها توصيل الحرارة أسرع 3 مرات من أي معدن آخر، مثل النحاس والفضة.
وأكد الموقع الإلكتروني العلمي "نيو أطلس" New Atlas"، مساء أمس الثلاثاء، أن دراسة جديدة قام بها مهندسو الفضاء في "جامعة كاليفورنيا" UCLA حيث اكتشفوا مادة تتفوق على النحاس والفضة بموصلية حرارية تبلغ ثلاثة أضعاف تقريبا.
معادن نادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
7 دول عربية تعزز مكانتها ضمن صادرات المعادن في أفريقيا
10 يناير, 12:46 GMT
وأوضحت الدراسة أن النحاس يتميز بتوصيل الحرارة بحوالي 401 واط/متر.كلفن عند درجة حرارة الغرفة، يأتي في المرتبة الثانية بعد الفضة بفارق بسيط، مع كونه أقل تكلفة بكثير، فيما كشفت الدراسة الجديدة أن هناك مادة أخرى تتفوق عليهما بموصلية حرارية تبلغ ثلاثة أضعاف تقريبا.
وذكرت الدراسة أن "نتريد التنتالوم" المعدني ذو الطور ثيتا أظهر موصلية حرارية فائقة تبلغ 1100 واط/متر.كلفن، مما يعني أنه أكثر كفاءة بكثير في نقل الحرارة من النحاس والفضة.
في وقت تحدد موصليتها بالتفاعلات القوية بين الإلكترونات الحرة والاهتزازات الذرية المعروفة بالفونونات، حيث يشير اسم المركب المعدني إلى بنية بلورية محددة، والتي تتمتع بخصائص معينة، مشابهة لكيفية وجود الكربون في صورة الجرافيت اللين، وأيضا في صورة الماس الصلب.
واكتشف الباحثون تفاعلات ضعيفة بشكل غير عادي بين الإلكترون والفونون في هذا التكوين المحدد لـ"نيتريد التنتالوم"، خاصة وأنه يسمح بتدفق حراري فائق الكفاءة عبر المادة بمقاومة أقل بكثير، متجاوزا بكثير ما يحدث مع النحاس والفضة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала