دراسة جديدة: اكتشاف مادة توصل الحرارة أسرع 3 مرات من أي معدن آخر
أفادت دراسة جديدة بأن هناك مادة بإمكانها توصيل الحرارة أسرع 3 مرات من أي معدن آخر، مثل النحاس والفضة. 28.01.2026, سبوتنيك عربي
وأكد الموقع الإلكتروني العلمي "نيو أطلس" New Atlas"، مساء أمس الثلاثاء، أن دراسة جديدة قام بها مهندسو الفضاء في "جامعة كاليفورنيا" UCLA حيث اكتشفوا مادة تتفوق على النحاس والفضة بموصلية حرارية تبلغ ثلاثة أضعاف تقريبا.وأوضحت الدراسة أن النحاس يتميز بتوصيل الحرارة بحوالي 401 واط/متر.كلفن عند درجة حرارة الغرفة، يأتي في المرتبة الثانية بعد الفضة بفارق بسيط، مع كونه أقل تكلفة بكثير، فيما كشفت الدراسة الجديدة أن هناك مادة أخرى تتفوق عليهما بموصلية حرارية تبلغ ثلاثة أضعاف تقريبا.وذكرت الدراسة أن "نتريد التنتالوم" المعدني ذو الطور ثيتا أظهر موصلية حرارية فائقة تبلغ 1100 واط/متر.كلفن، مما يعني أنه أكثر كفاءة بكثير في نقل الحرارة من النحاس والفضة.في وقت تحدد موصليتها بالتفاعلات القوية بين الإلكترونات الحرة والاهتزازات الذرية المعروفة بالفونونات، حيث يشير اسم المركب المعدني إلى بنية بلورية محددة، والتي تتمتع بخصائص معينة، مشابهة لكيفية وجود الكربون في صورة الجرافيت اللين، وأيضا في صورة الماس الصلب.واكتشف الباحثون تفاعلات ضعيفة بشكل غير عادي بين الإلكترون والفونون في هذا التكوين المحدد لـ"نيتريد التنتالوم"، خاصة وأنه يسمح بتدفق حراري فائق الكفاءة عبر المادة بمقاومة أقل بكثير، متجاوزا بكثير ما يحدث مع النحاس والفضة.
أفادت دراسة جديدة بأن هناك مادة بإمكانها توصيل الحرارة أسرع 3 مرات من أي معدن آخر، مثل النحاس والفضة.
وأكد الموقع
الإلكتروني العلمي "نيو أطلس" New Atlas"، مساء أمس الثلاثاء، أن دراسة جديدة قام بها مهندسو الفضاء في "جامعة كاليفورنيا" UCLA حيث اكتشفوا مادة تتفوق على النحاس والفضة بموصلية حرارية تبلغ ثلاثة أضعاف تقريبا.
وأوضحت الدراسة أن النحاس يتميز بتوصيل الحرارة بحوالي 401 واط/متر.كلفن عند درجة حرارة الغرفة، يأتي في المرتبة الثانية بعد الفضة بفارق بسيط، مع كونه أقل تكلفة بكثير، فيما كشفت الدراسة الجديدة أن هناك مادة أخرى تتفوق عليهما بموصلية حرارية تبلغ ثلاثة أضعاف تقريبا.
وذكرت الدراسة أن "نتريد التنتالوم" المعدني ذو الطور ثيتا أظهر موصلية حرارية فائقة تبلغ 1100 واط/متر.كلفن، مما يعني أنه أكثر كفاءة بكثير في نقل الحرارة من النحاس والفضة.
في وقت تحدد موصليتها بالتفاعلات القوية بين الإلكترونات الحرة والاهتزازات الذرية المعروفة بالفونونات، حيث يشير اسم المركب المعدني إلى بنية بلورية محددة، والتي تتمتع بخصائص معينة، مشابهة لكيفية وجود الكربون
في صورة الجرافيت اللين، وأيضا في صورة الماس الصلب.
واكتشف الباحثون تفاعلات ضعيفة بشكل غير عادي بين الإلكترون والفونون في هذا التكوين المحدد لـ"نيتريد التنتالوم"، خاصة وأنه يسمح بتدفق حراري فائق الكفاءة عبر المادة بمقاومة أقل بكثير، متجاوزا بكثير ما يحدث مع النحاس والفضة.