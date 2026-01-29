الاتحاد الأوروبي يتجه لتصنيف "الحرس الثوري الإيراني" كمنظمة "إرهابية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/الاتحاد-الأوروبي-يتجه-لتصنيف-الحرس-الثوري-الإيراني-كمنظمة-إرهابية-1109750596.html
الاتحاد الأوروبي يتجه لتصنيف "الحرس الثوري الإيراني" كمنظمة "إرهابية"
الاتحاد الأوروبي يتجه لتصنيف "الحرس الثوري الإيراني" كمنظمة "إرهابية"
سبوتنيك عربي
أفادت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن الاتحاد قد يقرر، اليوم الخميس، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته لـ"المنظمات... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T08:43+0000
2026-01-29T08:43+0000
الحرس الثوري الإيراني
أخبار إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081367883_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ce989060e3f077a024c01e479ac8a5c.jpg
وقالت كالاس لوسائل الإعلام، قبل بدء اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل في بروكسل "عندما يتصرف (طرف) كإرهابي، عليه أن يتوقع أن يُعامل كإرهابي"، بحسب تعبيرها.وتابعت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "أتوقع أن تظل القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع إيران حتى بعد الإدراج".وكان قصر الإليزيه قد أعلن، أمس الأربعاء، أن فرنسا تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني في "لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية"، بالتوازي مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، دعم بلاده لإدراج "الحرس الثوري" الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية".ونشر نويل بارو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "إكس"، أكد من خلالها أن مسؤولين أوروبيين سيجتمعون، اليوم الخميس، في العاصمة البلجيكية، بروكسل، حيث من المتوقع أن يوافقوا على عقوبات جديدة ضد إيران، ومناقشة تصنيف "الحرس الثوري" كـ"منظمة إرهابية".وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت في عام 2023، عن أن "الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية"، مشيرة إلى أنه يستكشف الخيارات القانونية لهذا التصنيف.ونقلت عن مسؤولين أوروبيين، قولهم إن "فرنسا وألمانيا دعمتا تصنيف حرس الثورة في الاجتماع الأخير في بروكسل".وتعليقا على مسألة وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، ذكر جوزف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات للصحيفة، أنه "يمكنك أن تتخيل إيقاف خطة العمل بشكل متزايد، إذا تم ذلك (وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب)، سيجعل الأمور بالتأكيد أكثر صعوبة".وكان الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، أدرج، في الشهر الجاري، "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، على قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما لاقى استحسان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر.
https://sarabic.ae/20260126/إيطاليا-سنضغط-على-الاتحاد-الأوروبي-لإدراج-الحرس-الثوري-الإيراني-منظمة-إرهابية-1109650962.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081367883_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4700b280d3a1937810e90dc38aad645d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرس الثوري الإيراني, أخبار إيران, العالم, الأخبار
الحرس الثوري الإيراني, أخبار إيران, العالم, الأخبار

الاتحاد الأوروبي يتجه لتصنيف "الحرس الثوري الإيراني" كمنظمة "إرهابية"

08:43 GMT 29.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemiعناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أفادت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن الاتحاد قد يقرر، اليوم الخميس، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته لـ"المنظمات الإرهابية".
وقالت كالاس لوسائل الإعلام، قبل بدء اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل في بروكسل "عندما يتصرف (طرف) كإرهابي، عليه أن يتوقع أن يُعامل كإرهابي"، بحسب تعبيرها.
الحرس الثوري الإيراني - إيران 21 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
إيطاليا: سنضغط على الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
26 يناير, 12:35 GMT
وتابعت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "أتوقع أن تظل القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع إيران حتى بعد الإدراج".
وكان قصر الإليزيه قد أعلن، أمس الأربعاء، أن فرنسا تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني في "لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية"، بالتوازي مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، دعم بلاده لإدراج "الحرس الثوري" الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية".
ونشر نويل بارو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "إكس"، أكد من خلالها أن مسؤولين أوروبيين سيجتمعون، اليوم الخميس، في العاصمة البلجيكية، بروكسل، حيث من المتوقع أن يوافقوا على عقوبات جديدة ضد إيران، ومناقشة تصنيف "الحرس الثوري" كـ"منظمة إرهابية".
وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت في عام 2023، عن أن "الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية"، مشيرة إلى أنه يستكشف الخيارات القانونية لهذا التصنيف.
ونقلت عن مسؤولين أوروبيين، قولهم إن "فرنسا وألمانيا دعمتا تصنيف حرس الثورة في الاجتماع الأخير في بروكسل".
وتعليقا على مسألة وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، ذكر جوزف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات للصحيفة، أنه "يمكنك أن تتخيل إيقاف خطة العمل بشكل متزايد، إذا تم ذلك (وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب)، سيجعل الأمور بالتأكيد أكثر صعوبة".
وكان الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، أدرج، في الشهر الجاري، "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، على قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما لاقى استحسان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала