ترامب: روسيا أوقفت بالفعل الضربات على كييف ومدن أوكرانية أخرى

ترامب: روسيا أوقفت بالفعل الضربات على كييف ومدن أوكرانية أخرى

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه يعتقد أن روسيا أوقفت الضربات على كييف ومدن أخرى في أوكرانيا بعد طلبه بذلك.

وقال ترامب خلال فعالية في المكتب البيضاوي تناولت مكافحة الإدمان على المخدرات: "روسيا لم تقم بالتصعيد منذ بعض الوقت بسبب هذا الطقس البارد جدًا".وأشار ترامب إلى إحراز تقدم كبير في مسألة التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا في ظل المفاوضات المستمرة، وأضاف: "أعتقد أن هناك تقدمًا ملحوظًا (في المفاوضات حول أوكرانيا)".وأمس الخميس، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إحراز تقدم كبير في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه توجه بطلب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقف عن مهاجمة كييف.وعُقدت في أبوظبي يومي الجمعة والسبت أولى اجتماعات فرق العمل الثلاثية المعنية بالأمن بمشاركة ممثلين من موسكو وكييف وواشنطن. وقد ناقش الأطراف، في جلسة مغلقة، القضايا العالقة المتعلقة بخطة السلام الأمريكية.ومن المقرر عقد اجتماع جديد في 1 فبراير/شباط، وفق ما صرح به وزير الخارجية ماركو روبيو، مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون ثنائيًا، مع احتمال انضمام الولايات المتحدة للمشاركين.ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية، تضمنت المبادرة الأمريكية في البداية نقل كامل السيطرة على منطقة دونباس إلى موسكو، والاعتراف بها واعترافها بشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خطوط التماس في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، وتقليص أعداد القوات الأوكرانية إلى النصف، بالإضافة إلى حظر نشر قوات أجنبية أو أسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا.سبق هذه المفاوضات لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص لدونالد ترامب ستيفن ويتكووف، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".وأشار الكرملين إلى أن الأمريكيين أقروا بعدم إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد دون حل المسألة الإقليمية وفق الصيغة المتفق عليها في أنكوريدج، مؤكدًا أن انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس شرط مهم وأساسي لموسكو.

