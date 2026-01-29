https://sarabic.ae/20260129/تركيا-تحدد-شرطا-لاستئناف-التجارة-مع-إسرائيل-1109788385.html
تركيا تحدد شرطا لاستئناف التجارة مع إسرائيل
تركيا تحدد شرطا لاستئناف التجارة مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الخميس، أن تركيا لن تستأنف التبادل التجاري مع إسرائيل، طالما استمرت الحرب الإسرائيلية على غزة، وظل وصول المساعدات... 29.01.2026
وقال فيدان في مقابلة مع وسائل إعلام عربية: "عندما أوقفنا التبادل التجاري مع إسرائيل، أوضحنا موقفنا جليا: طالما استمرت الحرب ولم يُسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، فلن نستأنف التبادل التجاري".ونفى وزير الخارجية التركي، أن تكون القطيعة مع إسرائيل "هيكلية"، مؤكدا أنها مشروطة بوقف العنف الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.وأضاف: "مشكلتنا ليست مع إسرائيل، بل مع سياساتها في المنطقة، وخاصة تجاه الفلسطينيين، ولا سيما الإبادة الجماعية الأخيرة في غزة".وفي مايو/ أيار 2024، أوقفت تركيا جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل، مؤكدة أن هذا القرار لن يُلغى إلا بعد ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.
