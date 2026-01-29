خبير تكنولوجي يوضح لـ"سبوتنيك" أين تقف الدول العربية في سباق الذكاء الاصطناعي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/خبير-تكنولوجي-يوضح-لـسبوتنيك-أين-تقف-الدول-العربية-في-سباق-الذكاء-الاصطناعي-1109770912.html
خبير تكنولوجي يوضح لـ"سبوتنيك" أين تقف الدول العربية في سباق الذكاء الاصطناعي
خبير تكنولوجي يوضح لـ"سبوتنيك" أين تقف الدول العربية في سباق الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أكد خبير سياسات واقتصاديات التكنولوجيا الأردني، الدكتور أشرف بني محمد، على أهمية مؤشر الجاهزية للتقنيات المتقدمة، معتبرا أنه يتطلع إلى مجموعة من أهم تكنولوجيات... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T15:20+0000
2026-01-29T15:20+0000
حصري
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109769095_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_a94f4e92bb252422183c9a66635eccf6.jpg
وقال في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن المؤشر في تصنيفاته يعتمد كيفية اتخاذ الدول لإجراءات تبني هذه المنظومة بحيث يكون لها أثر اقتصادي، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الفرعية، التي تنظر إلى مدى الاستفادة الحقيقية وقدرة الدول على توظيف التكنولوجيا في النمو الاقتصادي.وذكر أن الدول العربية تميزت في العامين السابقين، حيث ضخت السعودية والإمارات وقطر استثمارات في البنية التحتية، لكنه قسم الدول العربية إلى ثلاث مستويات، معتمدا في تصنيفه على الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري وجذب المستثمر الخارجي، بالإضافة إلى السياسات والأدوات المالية والتشريعية التي تدعم تبني وتسويق التكنولوجيا المتقدمة، مبينا أن التحدي الأكبر يكمن في إمكانية النمو سريعا مقارنة بدول متوسطة في الترتيب مثل الهند والصين.وشدد على ضرورة تكامل عناصر يعتمد عليها المؤشر مثل البنية التحتية الرقمية والمهارات والبحث، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا تزال هناك فجوة رقمية كبيرة بين دول العالم خصوصا في التكنولوجيا المتقدمة.وأرجع خبير سياسات واقتصاديات التكنولوجيا تصدر الإمارات ترتيب الدول العربية في "مؤشر الجاهزية للتقنيات المتقدمة"، إلى تفوقها في البنية التنظيمية التشريعية، حيث كانت من أوائل الدول التي وفرت أدوات تشريعية جاذبة للاستثمارات واستراتيجيات وخطة عمل لهذه التكنولوجيا ولمن يريد تطويرها.ولفت إلى أن الإمارات وفرت تمويل هائل لمجموعة متنوعة من الصناديق التي تستثمر في التكنولوجيا، بالإضافة إلى البحث والتطوير لكل الشركات.وتحتاج دول مثل مصر والأردن والدول التي تتوسط ترتيب المنطقة، إلى إمكانيات تمكنها من المنافسة طريق العامل البشري والمواهب التي تمتلكها والتي تهاجر ويتم استقطابها دوليا يمثلون عاملا مهما وركيزة في النمو التكنولوجي.كما اعتبر أن "تغيير التشريعات" ضرورة ملحة، مبينا أنها بحاجة إلى مزيد من الحرية ونظرة مستقبلية، مما يوفر لها جزء كبير ومهم لتحقيق قفزة في هذا المجال، مشددا على أهمية "الشراكة مع دول المنطقة المتقدمة في مجالات التكنولوجيا".
https://sarabic.ae/20260126/دراسة-تقارن-إبداع-الذكاء-الاصطناعي-والبشري--1109669034.html
https://sarabic.ae/20260128/أكثر-10-دول-أفريقية-استخداما-للذكاء-الاصطناعي-في-2025-1109728576.html
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109769095_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_b828602096804818126d9c356468c258.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية
حصري, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية

خبير تكنولوجي يوضح لـ"سبوتنيك" أين تقف الدول العربية في سباق الذكاء الاصطناعي

15:20 GMT 29.01.2026
© AP Photoالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
حصري
أكد خبير سياسات واقتصاديات التكنولوجيا الأردني، الدكتور أشرف بني محمد، على أهمية مؤشر الجاهزية للتقنيات المتقدمة، معتبرا أنه يتطلع إلى مجموعة من أهم تكنولوجيات المستقبل سواء في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء.
وقال في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن المؤشر في تصنيفاته يعتمد كيفية اتخاذ الدول لإجراءات تبني هذه المنظومة بحيث يكون لها أثر اقتصادي، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الفرعية، التي تنظر إلى مدى الاستفادة الحقيقية وقدرة الدول على توظيف التكنولوجيا في النمو الاقتصادي.
وذكر أن الدول العربية تميزت في العامين السابقين، حيث ضخت السعودية والإمارات وقطر استثمارات في البنية التحتية، لكنه قسم الدول العربية إلى ثلاث مستويات، معتمدا في تصنيفه على الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري وجذب المستثمر الخارجي، بالإضافة إلى السياسات والأدوات المالية والتشريعية التي تدعم تبني وتسويق التكنولوجيا المتقدمة، مبينا أن التحدي الأكبر يكمن في إمكانية النمو سريعا مقارنة بدول متوسطة في الترتيب مثل الهند والصين.
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
مجتمع
دراسة تقارن إبداع الذكاء الاصطناعي والبشري
26 يناير, 20:53 GMT
وشدد على ضرورة تكامل عناصر يعتمد عليها المؤشر مثل البنية التحتية الرقمية والمهارات والبحث، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا تزال هناك فجوة رقمية كبيرة بين دول العالم خصوصا في التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف بني محمد: "مجرد وجود بنية تحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يعني أن الدولة سوف تنافس، حيث أن هناك فجوة في سرعة الإنترنت اللازم للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي التي تشكل العامل الرئيسي لمراكز البيانات، مع رأس المال البشري إلى جانب الاستثمار في البحث العلمي وتطوير النماذج وليس استخدامها فقط".
وأرجع خبير سياسات واقتصاديات التكنولوجيا تصدر الإمارات ترتيب الدول العربية في "مؤشر الجاهزية للتقنيات المتقدمة"، إلى تفوقها في البنية التنظيمية التشريعية، حيث كانت من أوائل الدول التي وفرت أدوات تشريعية جاذبة للاستثمارات واستراتيجيات وخطة عمل لهذه التكنولوجيا ولمن يريد تطويرها.
أكثر 10 دول أفريقية استخداما للذكاء الاصطناعي في 2025 (إنفوجراف) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
وسائط متعددة
أكثر 10 دول أفريقية استخداما للذكاء الاصطناعي في 2025
أمس, 13:54 GMT
ولفت إلى أن الإمارات وفرت تمويل هائل لمجموعة متنوعة من الصناديق التي تستثمر في التكنولوجيا، بالإضافة إلى البحث والتطوير لكل الشركات.
وتحتاج دول مثل مصر والأردن والدول التي تتوسط ترتيب المنطقة، إلى إمكانيات تمكنها من المنافسة طريق العامل البشري والمواهب التي تمتلكها والتي تهاجر ويتم استقطابها دوليا يمثلون عاملا مهما وركيزة في النمو التكنولوجي.
كما اعتبر أن "تغيير التشريعات" ضرورة ملحة، مبينا أنها بحاجة إلى مزيد من الحرية ونظرة مستقبلية، مما يوفر لها جزء كبير ومهم لتحقيق قفزة في هذا المجال، مشددا على أهمية "الشراكة مع دول المنطقة المتقدمة في مجالات التكنولوجيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала