مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تكشف حقيقة تشكيل "الجيش الأوروبي"
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تكشف حقيقة تشكيل "الجيش الأوروبي"

كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الخميس، حقيقة تشكيل "الجيش الأوروبي" في الوقت الراهن.
وذكرت كايا كالاس، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بشأن إنشاء قوة عسكرية موحدة، أنها "لا تستطيع تخيل" تشكيل جيش أوروبي منفصل في الوقت الراهن.
وجاءت تصريحات كالاس تعليقًا على الدعوات التي أطلقها أخيرا بعض المسؤولين حول العالم، وفي مقدمتهم مفوض شؤون الدفاع والفضاء في الاتحاد الأوروبي، أندروس كوبيليوس، الذي دفع باتجاه تأسيس قوة دفاعية أوروبية مستقلة.
وكان كوبيليوس قد دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تشكيل قوة عسكرية مشتركة يمكن أن تحل محل القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن مستقبل التحالف مع الولايات المتحدة.
وقال كوبيليوس إن "من بين الخيارات المطروحة إنشاء قوة عسكرية أوروبية دائمة قوامها 100 ألف جندي ومثل هذه الخطوة من شأنها تعزيز حماية القارة الأوروبية".
وأضافت كالاس قبل اجتماع للشؤون الخارجية: "لكل دولة أوروبية جيش، وجيوش 23 دولة هي جزء من هيكل حلف شمال الأطلسي، لذا لا أتصور أن تشكّل الدول جيشا أوروبيا منفصلا. يجب أن يعتمد الأمر على الجيوش الموجودة بالفعل، وعلينا أن نرى كيف سيطبق ذلك عمليا".
وتابعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "من المفهوم في المجال العسكري ضرورة وجود تسلسل قيادي محدد، بحيث يكون من الواضح عند وقوع أي حدث من يصدر الأوامر لمن. إذا شكلنا هياكل موازية، فسيؤدي ذلك إلى إرباك".
ويشار إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، قد رفض دعوات بعض السياسيين الأوروبيين البارزين لتشكيل جيش أوروبي منفصل، التي أثارتها الشكوك إزاء التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه أمن القارة خاصة بعد التوتر بشأن غرينلاند.
