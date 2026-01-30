البرلمان الألماني يمدد مهمة قواته في العراق حتى عام 2027

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260130/البرلمان-الألماني-يمدد-مهمة-قواته-في-العراق-حتى-عام-2027-1109801847.html
البرلمان الألماني يمدد مهمة قواته في العراق حتى عام 2027
البرلمان الألماني يمدد مهمة قواته في العراق حتى عام 2027
سبوتنيك عربي
صوّت البرلمان الألماني لصالح قرار يقضي بتمديد تفويض بقاء قواته العسكرية العاملة في إقليم العراق، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2027. 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T10:05+0000
2026-01-30T10:05+0000
العراق
أخبار ألمانيا
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068899167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7f10e5da87cb18e6e2b9939b95b7617.jpg
وأكد الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، صباح اليوم الجمعة، أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يقضي بتخصيص الحكومة الألمانية ميزانية تبلغ 109 ملايين يورو لتغطية نفقات قواتها لمدة عام واحد من فترة التمديد.وأوضح الموقع أن هذا القرار يأتي في وقت كان من المقرر أن ينتهي فيه التفويض الحالي لهذه القوات يوم غد الواحد والثلاثين من يناير الجاري، حيث تحتفظ ألمانيا بأكثر من 500 جندي ينتشرون في مدينتي أربيل وبغداد، وذلك ضمن إطار بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو".وذكر البرلمان الألماني أن المهام العسكرية لقواته ستستمر في التركيز على تقديم الدعم والمشورة لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) وضمان الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط.يشار إلى أن ألمانيا تعد من الشركاء الأساسيين للعراق وإقليم كردستان العراقي، حيث قدمت منذ عام 2014 مساعدات إنسانية وأمنية وعسكرية تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 مليارات يورو.يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت الأسبوع الماضي، إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".وأضافت "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".ويأتي ذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.
https://sarabic.ae/20190515/ألمانيا-تعلق-الجيش-تدريبات-زيادة-التوتر-1041079304.html
العراق
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068899167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e42b48492a7a58a0b58db9e4afe9020b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار ألمانيا, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار ألمانيا, العالم العربي, الأخبار

البرلمان الألماني يمدد مهمة قواته في العراق حتى عام 2027

10:05 GMT 30.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
تابعنا عبر
صوّت البرلمان الألماني لصالح قرار يقضي بتمديد تفويض بقاء قواته العسكرية العاملة في إقليم العراق، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2027.
وأكد الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، صباح اليوم الجمعة، أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يقضي بتخصيص الحكومة الألمانية ميزانية تبلغ 109 ملايين يورو لتغطية نفقات قواتها لمدة عام واحد من فترة التمديد.
قاعدة البلد الجوية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2019
ألمانيا تعلق تدريبات الجيش الألماني في العراق بسبب زيادة التوتر في المنطقة
15 مايو 2019, 11:28 GMT
وأوضح الموقع أن هذا القرار يأتي في وقت كان من المقرر أن ينتهي فيه التفويض الحالي لهذه القوات يوم غد الواحد والثلاثين من يناير الجاري، حيث تحتفظ ألمانيا بأكثر من 500 جندي ينتشرون في مدينتي أربيل وبغداد، وذلك ضمن إطار بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وذكر البرلمان الألماني أن المهام العسكرية لقواته ستستمر في التركيز على تقديم الدعم والمشورة لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) وضمان الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط.
يشار إلى أن ألمانيا تعد من الشركاء الأساسيين للعراق وإقليم كردستان العراقي، حيث قدمت منذ عام 2014 مساعدات إنسانية وأمنية وعسكرية تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 مليارات يورو.
يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت الأسبوع الماضي، إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".
وأضافت "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".
ويأتي ذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала