البرلمان الألماني يمدد مهمة قواته في العراق حتى عام 2027

وأكد الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، صباح اليوم الجمعة، أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يقضي بتخصيص الحكومة الألمانية ميزانية تبلغ 109 ملايين يورو لتغطية نفقات قواتها لمدة عام واحد من فترة التمديد.وأوضح الموقع أن هذا القرار يأتي في وقت كان من المقرر أن ينتهي فيه التفويض الحالي لهذه القوات يوم غد الواحد والثلاثين من يناير الجاري، حيث تحتفظ ألمانيا بأكثر من 500 جندي ينتشرون في مدينتي أربيل وبغداد، وذلك ضمن إطار بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو".وذكر البرلمان الألماني أن المهام العسكرية لقواته ستستمر في التركيز على تقديم الدعم والمشورة لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) وضمان الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط.يشار إلى أن ألمانيا تعد من الشركاء الأساسيين للعراق وإقليم كردستان العراقي، حيث قدمت منذ عام 2014 مساعدات إنسانية وأمنية وعسكرية تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 مليارات يورو.يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت الأسبوع الماضي، إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".وأضافت "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".ويأتي ذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.

