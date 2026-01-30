https://sarabic.ae/20260130/البنتاغون-الموافقة-على-صفقات-عسكرية-لإسرائيل-بقيمة-65-مليار-دولار-1109825551.html
البنتاغون: الموافقة على صفقات عسكرية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار
البنتاغون: الموافقة على صفقات عسكرية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) اليوم السبت، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقات مبيعات عسكرية محتملة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 6.5 مليار دولار بموجب... 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T23:07+0000
2026-01-30T23:07+0000
2026-01-30T23:07+0000
البنتاغون الأمريكي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321efcf61561b3d7660159a3d0689ceb.jpg
وقال البنتاغون في بيانين منفصلين إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة بيع محتملة لمركبات تكتيكية خفيفة ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 1.98 مليار دولار، وصفقة أخرى لبيع طائرات أباتشي إيه.إتش-64إي بقيمة 3.8 مليار دولار.كما تم منح عقد عسكري ثالث بقيمة 740 مليون دولار.وأشارت الوزارة إلى أن "المتعاقد الرئيسي في الصفقة الأولى شركة إيه.إم.جنرال، في حين أن بوينج ولوكهيد مارتن هما المتعاقدان الرئيسيان على بيع طائرات أباتشي".
https://sarabic.ae/20250125/إعلام-ترامب-يوجه-البنتاغون-برفع-الحظر-عن-تسليم-إسرائيل-قنابل-تزن-2000-رطل-1097158080.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c4cb1a113ee2e1f8917fd0fd7ee3d59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
البنتاغون الأمريكي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
البنتاغون: الموافقة على صفقات عسكرية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) اليوم السبت، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقات مبيعات عسكرية محتملة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 6.5 مليار دولار بموجب ثلاثة عقود منفصلة.
وقال البنتاغون في بيانين منفصلين إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة بيع محتملة لمركبات تكتيكية
خفيفة ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 1.98 مليار دولار، وصفقة أخرى لبيع طائرات أباتشي إيه.إتش-64إي بقيمة 3.8 مليار دولار.
كما تم منح عقد عسكري ثالث بقيمة 740 مليون دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن "المتعاقد الرئيسي في الصفقة الأولى شركة إيه.إم.جنرال، في حين أن بوينج ولوكهيد مارتن هما المتعاقدان الرئيسيان على بيع طائرات أباتشي".