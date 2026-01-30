ترامب يحذر من أن تعاون بريطانيا مع الصين "خطير جدا"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ترامب يحذر من أن تعاون بريطانيا مع الصين "خطير جدا"
ترامب يحذر من أن تعاون بريطانيا مع الصين "خطير جدا"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن كندا وبريطانيا لا ينبغي لهما الدخول في علاقات تجارية مع الصين، معتبرًا ذلك خطيرًا. 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T02:05+0000
2026-01-30T02:08+0000
ترامب
الصين
كندا حنا
بريطانيا
وقال ترامب للصحفيين قبل العرض الأول لفيلم زوجته ملانيا: "بالنسبة لهم (بريطانيا) هذا خطير جدًا، وفي رأيي أخطر من ذلك هو أن كندا تدخل في علاقات تجارية مع الصين. أوضاع كندا سيئة جدًا حاليًا، ولا يمكن اعتبار الصين حلاً لهذه المشاكل".وأجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر زيارة رسمية إلى الصين، وهي الأولى لرئيس وزراء بريطاني منذ ثماني سنوات، ووصل ستارمر إلى بكين في 28 يناير/كانون الثاني، مع وفد تجاري كبير يضم ممثلين لعشرات الشركات البريطانية، أملاً في إبرام المزيد من الصفقات التجارية في مجالات تمتد من السيارات إلى الأدوية.وأكد ستارمر أنه "من غير المنطقي" تجاهل العلاقات التجارية مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مؤكداً أن بلاده لن تختار بين الولايات المتحدة والصين.وفي سياق متصل، أعلنت الصين وكندا، هذا الشهر، عن اتفاق تجاري تمهيدي، بموجبه من المتوقع أن تخفض بكين الرسوم الجمركية على واردات الكانولا الكندية وتمنح الكنديين إمكانية السفر إلى الصين بدون تأشيرة.وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن اتفاقه الأخير مع الصين يقتصر فقط على خفض الرسوم على بعض القطاعات التي تضررت مؤخراً من تطبيقها.وهدد ترامب مطلع الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع المستوردة من كندا إذا مضت قدما في إبرام صفقة تجارية مع بكين، وذلك بعد زيارة كارني لبكين الأسبوع الماضي.
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن كندا وبريطانيا لا ينبغي لهما الدخول في علاقات تجارية مع الصين، معتبرًا ذلك خطيرًا.
وقال ترامب للصحفيين قبل العرض الأول لفيلم زوجته ملانيا: "بالنسبة لهم (بريطانيا) هذا خطير جدًا، وفي رأيي أخطر من ذلك هو أن كندا تدخل في علاقات تجارية مع الصين. أوضاع كندا سيئة جدًا حاليًا، ولا يمكن اعتبار الصين حلاً لهذه المشاكل".
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يزور الصين... هل هو رد على السياسة الأمريكية؟
أمس, 09:37 GMT
وأجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر زيارة رسمية إلى الصين، وهي الأولى لرئيس وزراء بريطاني منذ ثماني سنوات، ووصل ستارمر إلى بكين في 28 يناير/كانون الثاني، مع وفد تجاري كبير يضم ممثلين لعشرات الشركات البريطانية، أملاً في إبرام المزيد من الصفقات التجارية في مجالات تمتد من السيارات إلى الأدوية.
وأكد ستارمر أنه "من غير المنطقي" تجاهل العلاقات التجارية مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مؤكداً أن بلاده لن تختار بين الولايات المتحدة والصين.
وفي سياق متصل، أعلنت الصين وكندا، هذا الشهر، عن اتفاق تجاري تمهيدي، بموجبه من المتوقع أن تخفض بكين الرسوم الجمركية على واردات الكانولا الكندية وتمنح الكنديين إمكانية السفر إلى الصين بدون تأشيرة.
ورداً على ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المنتجات الكندية في حال إتمام الاتفاق، قائلاً إنه سيسمح للصين "بإغراق السوق".
وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن اتفاقه الأخير مع الصين يقتصر فقط على خفض الرسوم على بعض القطاعات التي تضررت مؤخراً من تطبيقها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
ترامب: الصين سيطرت على كندا
25 يناير, 19:04 GMT
وهدد ترامب مطلع الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع المستوردة من كندا إذا مضت قدما في إبرام صفقة تجارية مع بكين، وذلك بعد زيارة كارني لبكين الأسبوع الماضي.
