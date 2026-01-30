https://sarabic.ae/20260130/ترامب-يحذر-من-أن-تعاون-بريطانيا-مع-الصين-خطير-جدا-1109793150.html

ترامب يحذر من أن تعاون بريطانيا مع الصين "خطير جدا"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن كندا وبريطانيا لا ينبغي لهما الدخول في علاقات تجارية مع الصين، معتبرًا ذلك خطيرًا. 30.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب للصحفيين قبل العرض الأول لفيلم زوجته ملانيا: "بالنسبة لهم (بريطانيا) هذا خطير جدًا، وفي رأيي أخطر من ذلك هو أن كندا تدخل في علاقات تجارية مع الصين. أوضاع كندا سيئة جدًا حاليًا، ولا يمكن اعتبار الصين حلاً لهذه المشاكل".وأجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر زيارة رسمية إلى الصين، وهي الأولى لرئيس وزراء بريطاني منذ ثماني سنوات، ووصل ستارمر إلى بكين في 28 يناير/كانون الثاني، مع وفد تجاري كبير يضم ممثلين لعشرات الشركات البريطانية، أملاً في إبرام المزيد من الصفقات التجارية في مجالات تمتد من السيارات إلى الأدوية.وأكد ستارمر أنه "من غير المنطقي" تجاهل العلاقات التجارية مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مؤكداً أن بلاده لن تختار بين الولايات المتحدة والصين.وفي سياق متصل، أعلنت الصين وكندا، هذا الشهر، عن اتفاق تجاري تمهيدي، بموجبه من المتوقع أن تخفض بكين الرسوم الجمركية على واردات الكانولا الكندية وتمنح الكنديين إمكانية السفر إلى الصين بدون تأشيرة.وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن اتفاقه الأخير مع الصين يقتصر فقط على خفض الرسوم على بعض القطاعات التي تضررت مؤخراً من تطبيقها.وهدد ترامب مطلع الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع المستوردة من كندا إذا مضت قدما في إبرام صفقة تجارية مع بكين، وذلك بعد زيارة كارني لبكين الأسبوع الماضي.

