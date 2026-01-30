https://sarabic.ae/20260130/ترامب-يحذر-من-أن-تعاون-بريطانيا-مع-الصين-خطير-جدا-1109793150.html
ترامب يحذر من أن تعاون بريطانيا مع الصين "خطير جدا"
30.01.2026
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن كندا وبريطانيا لا ينبغي لهما الدخول في علاقات تجارية مع الصين، معتبرًا ذلك خطيرًا.
02:05 GMT 30.01.2026 (تم التحديث: 02:08 GMT 30.01.2026)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن كندا وبريطانيا لا ينبغي لهما الدخول في علاقات تجارية مع الصين، معتبرًا ذلك خطيرًا.
وقال ترامب للصحفيين قبل العرض الأول لفيلم زوجته ملانيا: "بالنسبة لهم (بريطانيا) هذا خطير جدًا، وفي رأيي أخطر من ذلك هو أن كندا تدخل في علاقات تجارية مع الصين. أوضاع كندا سيئة جدًا حاليًا، ولا يمكن اعتبار الصين حلاً لهذه المشاكل".
وأجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر زيارة رسمية إلى الصين
، وهي الأولى لرئيس وزراء بريطاني منذ ثماني سنوات، ووصل ستارمر إلى بكين في 28 يناير/كانون الثاني، مع وفد تجاري كبير يضم ممثلين لعشرات الشركات البريطانية، أملاً في إبرام المزيد من الصفقات التجارية في مجالات تمتد من السيارات إلى الأدوية.
وأكد ستارمر أنه "من غير المنطقي" تجاهل العلاقات التجارية مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مؤكداً أن بلاده لن تختار بين الولايات المتحدة والصين.
وفي سياق متصل، أعلنت الصين وكندا، هذا الشهر، عن اتفاق تجاري تمهيدي
، بموجبه من المتوقع أن تخفض بكين الرسوم الجمركية على واردات الكانولا الكندية وتمنح الكنديين إمكانية السفر إلى الصين بدون تأشيرة.
ورداً على ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المنتجات الكندية في حال إتمام الاتفاق، قائلاً إنه سيسمح للصين "بإغراق السوق".
وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن اتفاقه الأخير مع الصين يقتصر فقط على خفض الرسوم على بعض القطاعات التي تضررت مؤخراً من تطبيقها.
وهدد ترامب مطلع الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع المستوردة من كندا إذا مضت قدما في إبرام صفقة تجارية مع بكين، وذلك بعد زيارة كارني لبكين الأسبوع الماضي.