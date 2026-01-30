https://sarabic.ae/20260130/ترامب-يهدد-بفرض-رسوم-50-على-جميع-الطائرات-الكندية-1109792222.html
ترامب يهدد بفرض رسوم 50% على جميع الطائرات الكندية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن واشنطن ألغت تصديق جميع الطائرات الكندية، بما في ذلك "بومباردييه غلوبال إكسبريس"، وهدد بفرض رسوم بنسبة 50% عليها... 30.01.2026, سبوتنيك عربي
ترامب
أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "استنادًا إلى رفض كندا بطريقة غير مشروعة وغير قانونية ومستمرة تصديق طائرات غلفستريم موديلات: 500، 600، و700، و800، فإننا بموجب هذا نلغي تصديق طائرات "بومباردييه غلوبال إكسبريس" وجميع الطائرات المصنعة في كندا، إلى أن يتم تصديق "غلفستريم"، الشركة الأمريكية العظيمة، بالكامل.وأضاف: "وإذا لم يتم تصحيح هذا الوضع على الفور لأي سبب من الأسباب، سأفرض على كندا رسومًا بنسبة 50% على جميع الطائرات المباعة في الولايات المتحدة الأمريكية".يشار إلى أن قطاعات كندية رئيسية مثل السيارات والألومنيوم والصلب تأثرت بشكل كبير بسبب الرسوم القطاعية العالمية التي فرضها ترامب، لكن آثار هذه الرسوم خفتت بسبب التزام الرئيس الواسع باتفاقية التجارة الحرة القائمة في أمريكا الشمالية.ومن المقرر استئناف المفاوضات حول تعديل هذا الاتفاق في مطلع العام الجاري، وقد أصر ترامب مرارًا على أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى الوصول لأي منتجات كندية، وهو ما سيكون له عواقب واسعة على جارتها الشمالية.كما هدد ترامب مرارًا بضم كندا، ونشر هذا الأسبوع صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لخريطة تظهر كندا، إضافة إلى غرينلاند وفنزويلا، مغطاة بالعلم الأمريكي.
الأخبار
ترامب يهدد بفرض رسوم 50% على جميع الطائرات الكندية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن واشنطن ألغت تصديق جميع الطائرات الكندية، بما في ذلك "بومباردييه غلوبال إكسبريس"، وهدد بفرض رسوم بنسبة 50% عليها إذا لم تُراجع أوتاوا قرار رفض تصديق طائرات غلفستريم الأمريكية لرجال الأعمال.
وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "استنادًا إلى رفض كندا بطريقة غير مشروعة وغير قانونية ومستمرة تصديق طائرات غلفستريم موديلات: 500، 600، و700، و800، فإننا بموجب هذا نلغي تصديق طائرات "بومباردييه غلوبال إكسبريس" وجميع الطائرات المصنعة في كندا، إلى أن يتم تصديق "غلفستريم"، الشركة الأمريكية العظيمة، بالكامل.
وأضاف: "وإذا لم يتم تصحيح هذا الوضع على الفور لأي سبب من الأسباب، سأفرض على كندا رسومًا بنسبة 50% على جميع الطائرات المباعة في الولايات المتحدة الأمريكية".
يشار إلى أن قطاعات كندية رئيسية مثل السيارات والألومنيوم والصلب تأثرت بشكل كبير بسبب الرسوم القطاعية العالمية
التي فرضها ترامب، لكن آثار هذه الرسوم خفتت بسبب التزام الرئيس الواسع باتفاقية التجارة الحرة القائمة في أمريكا الشمالية.
ومن المقرر استئناف المفاوضات حول تعديل هذا الاتفاق في مطلع العام الجاري، وقد أصر ترامب مرارًا على أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى الوصول لأي منتجات كندية، وهو ما سيكون له عواقب واسعة على جارتها الشمالية.
كما هدد ترامب مرارًا بضم كندا، ونشر هذا الأسبوع صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لخريطة تظهر كندا، إضافة إلى غرينلاند وفنزويلا، مغطاة بالعلم الأمريكي.