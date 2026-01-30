محللون لـ"سبوتنيك": تصريحات وزيرة الثقافة الجزائرية تعكس واقعا ثقافيا متصدعا يحتاج إلى ترميم
© Photo / وزارة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون في الجزائر
© Photo / وزارة الثقافة الجزائرية
حصري
أثارت مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون في الجزائر، جدلًا واسعًا بتصريحات ونبرة نقدية غير معتادة اتجاه واقع الثقافة في البلاد، إذ قالت في كلمة لها إن الواقع الثقافي في بعض المناطق الجزائرية "بات مرادفًا للعطالة والرتابة".
موضحة أن ذلك لا يقتل روح الإبداع فحسب، بل يُجهض أيضًا كل المحاولات السابقة التي سعت إلى تفعيل الحركة الثقافية وتحريك ديناميكيات المجتمع الثقافي بطرق جديدة.
الرتابة هنا لا تُشير فقط إلى نقص الأنشطة أو الفعاليات، بل إلى نوع من الجمود التنظيمي والمحتوى الثقافي المتكرر الذي لا يرتقي إلى مستوى تطلعات الجمهور أو الفنانين، وبحسب تصريحاتها، فإن المشهد الثقافي في بعض الجهات يفتقد إلى التجديد والتحفيز، ما يؤدي إلى تراجع الاهتمام والمشاركة الفعلية من قبل المجتمع المدني والفنانين المحليين.
28 نوفمبر 2025, 15:27 GMT
هذا النقد يتماشى مع تحليلات لعدد من المراقبين الذين يرون أن البنية الثقافية في الجزائر تعتمد أحيانًا على أنشطة روتينية متكررة تفتقر إلى رؤية استشرافية واضحة أو دعمًا حقيقيًا للإبداع الشبابي، خاصة في الولايات البعيدة عن العاصمة.
وعرفت هذه التصريحات تفاعلًا كبيرًا من قبل ناشطين في قطاع الثقافة في الجزائر، يرى بعضهم أن الأنشطة الثقافية، رغم تنوعها الظاهري، غالبًا ما تعتمد على إيقاع تقليدي متكرر دون تجديد حقيقي في المحتوى أو استراتيجيات الاستقطاب الجماهيري، مع التركيز الكبير على العاصمة أو المدن الكبرى، الأمر الذي يترك فراغًا في الفضاءات الثقافية في ولايات أخرى، ما يُسهم في شعور الجمهور بالرتابة والعزوف عن المشاركة.
كما تُعد الموارد المالية الموجهة للثقافة أقل مقارنة بقطاعات أخرى، ما يؤثر أحيانًا على قدرة المنظمات والجمعيات الثقافية على تقديم عروض مبتكرة ومتجددة.
تصريحات الوزيرة أثارت ردة فعل متفاوتة في الوسط الثقافي، فالبعض اعتبر أنها خارجة عن الأسلوب التقليدي للوزراء في التقييم الذاتي، معتبرين أن النقد الصريح خطوة أولى نحو إصلاح حقيقي، ورأى آخرون أن الرتابة متجذرة في مشكلات أكبر تتعلق بتمويل الثقافة، وتطوير الهياكل الثقافية، وتفعيل دور الشباب في الإنتاج الثقافي.
كاتب جزائري لوكالة "سبوتنيك": نريد ثقافة ذات معنى
قال الكاتب الجزائري عبد الرزاق بوكبة لوكالة "سبوتنيك" إن كثيرًا من المهرجانات والأسابيع الثقافية، المنتديات، المعارض ومثيلاتها مجرد تظاهرات تستهلك المال العام، من غير أن تترك أثرًا عامًا، في عزّ حاجة اللحظة الوطنية إلى المال والوعي العامَّين، وهذا وجه من أوجه الفساد والفشل والكسل وتفويت الفرص.
وأضاف: بعض هذه التظاهرات فاشلة لذاتها، أي أنها متجاوزة في ظل التحولات التي عرفها حقل التلقي، ومن الواجب أن تُلغى، وتُحوّل ميزانياتها إلى تظاهرات تقتضيها المرحلة، وأخرى فاشلة لأنها وليدة سياقات سابقة، لكنها استمرت من غير تحيين ولا ابتكار، وهي محتاجة إلى ترميم وتطعيم، لأنها ذات جدوى في الأصل، وأخرى فشلت لأنها موكولة إلى وجوه فاشلة.
21 نوفمبر 2025, 14:58 GMT
وأردف أنه من المنتظر من السيدة الوزيرة العائدة، ومن الفريق الذي ستختاره، وبعيدًا عن أي ارتجال أو تساهل أو تهميش للخبرات والكفاءات، أن تعمل على إلغاء ما يجب أن يُلغى ممّا هو موجود من تظاهرات، وترميم ما يجب أن يُرمَّم، وتطهير ما يجب أن يُطهَّر، واستحداث ما يجب أن يُستحدث، حتى تكون منسجمة مع الكلمة التي ألقتها في حفل استلام المهام، والتي وردت فيها جملة عالية ومثيرة للأمل: "عدت لأنتصر للمعنى".
مؤكدًا أن قطاعًا واسعًا من تظاهراتنا ومؤسساتنا وبرامجنا الثقافية بات بلا معنى، وإن ضخّها بالمعاني الجمالية والحضارية والإنسانية والفكرية المنسجمة مع رهاناتنا وحاجاتنا الثقافية، لأجل شارع متوازن نفسيًا وفكريًا، بات ضرورة ملحّة وعاجلة، وهذا هو صميم الأمن القومي الثقافي، إذ لا خير في برنامج ثقافي لا يتوجّه إلى الشارع، ولا يبتكر القائمون عليه آليات ناجعة للوصول إليه والتأثير فيه، من شأنه أن يُسهم في إحياء الأمل في نفوس الفنانين والمبدعين والمنتجين الذين هم رأس مال القطاع والبلاد.
مختتمًا بأن أكبر وأفضل وأنفع إنجاز يحققه مسؤول حالي، بغضّ النظر عن موقعه وقطاعه، هو رعاية وحماية قيمة الأمل في الأوساط الشعبية، بعيدًا عن التوهيم والتنويم.
مضيفًا أن المشهد الثقافي الجزائري يحتاج اليوم إلى ريتم جديد بتوجهات ووجوه جديدة تؤمن بالتحولات وتتماشى معها، وتخدم وفق توفير الأمن القومي الثقافي، وليس وفق توفير الفرجة.
14 مارس 2025, 15:11 GMT
ناشط ثقافي لوكالة "سبوتنيك": تصريحات الوزيرة تعكس واقعًا متصدعًا يحتاج إلى ترميم
قال الإعلامي والناشط الثقافي عبد العالي مزغيش لـ"سبوتنيك" إن التصريحات الأخيرة لوزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة تعكس واقعًا ثقافيًا متصدعًا ينتظر الترميم، وتعبر عن مأمول لم يتحقق بعد، رغم أن القطاع كان يُفترض أن يشهد ديناميكية جديدة منذ فيفري 2019، غير أن الواقع كشف الحقيقة، وهي استمرار الرتابة وتعطّل أداء عدد من المؤسسات الثقافية، ويعود ذلك جزئيًا إلى أداء بعض وزراء القطاع الذين اكتفوا بالتسيير الإداري والبروتوكولي، دون إحداث قطيعة حقيقية مع ممارسات قديمة كرّست البيروقراطية، وهمّشت المبادرة، وأبقت الفعل الثقافي حبيس البرامج المكررة وضعف الرؤية الاستراتيجية.
وأردف" لقد مر على القطاع عدد لا بأس به من الوزراء، فبعد استبعاد الكاتب عز الدين ميهوبي، سير قطاع الثقافة والفنون أربع وزيرات ووزيرين اثنين، مع كاتبين اثنين مكلفين بالسينما والإنتاج الثقافي... ومع ذلك يظل التغيير منشودًا ومنتظرًا من طرف المنتمين للمشهد الثقافي خصوصًا، وهذا لا يكون، في رأيي، إلا بإعلان ثورة بتحديد الأولويات، وتوقيف التظاهرات التي أبدت فشلها، وإنهاء مهام الإطارات المفلسة والتي لم تقدم جديدًا لفائدة المثقف الجزائري."
28 يوليو 2023, 13:57 GMT
إن تفعيل المشهد الثقافي لا يرتبط بالميزانية وحدها، بقدر ما يحتاج إلى رؤية واضحة تقودها وزيرة طموحة ومؤمنة بدور الثقافة وأهمية الفنون، قادرة على إطلاق المبادرات وفتح المجال أمام الفاعلين الحقيقيين.
فالميزانيات دون تصور تتحول إلى إنفاق بلا أثر، بينما يمكن للمبادرات المدعومة بإرادة سياسية وإدارة مرنة أن تصنع حراكًا ثقافيًا حقيقيًا مستدامًا... وعليه فإن المراد، وبشكل مستعجل، الإسراع في إعادة النظر في النظرة تجاه "الثقافة" ومنحها الدور المنوط بها، من خلال أداء بروح الفريق لا مكان فيه للنشاز.
الخطوات اللاحقة التي أعلنت عنها الوزارة
بعد تلك التصريحات، أكدت الوزيرة أنها تعمل على مجموعة من الإصلاحات والقرارات الجديدة تهدف إلى: تعزيز دعم المسارح الجهوية وتقديم حوافز مالية للفنانين، ووضع برامج لتشجيع الإبداع المحلي والشبابي، مع تفعيل دور الثقافة في التنمية المحلية من خلال رؤية ثقافية متجددة تشمل كل المناطق.