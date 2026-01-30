https://sarabic.ae/20260130/محللون-لـسبوتنيك-تصريحات-وزيرة-الثقافة-الجزائرية-تعكس-واقعا-ثقافيا-متصدعا-يحتاج-إلى-ترميم--1109813146.html

محللون لـ"سبوتنيك": تصريحات وزيرة الثقافة الجزائرية تعكس واقعا ثقافيا متصدعا يحتاج إلى ترميم

محللون لـ"سبوتنيك": تصريحات وزيرة الثقافة الجزائرية تعكس واقعا ثقافيا متصدعا يحتاج إلى ترميم

سبوتنيك عربي

أثارت مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون في الجزائر، جدلًا واسعًا بتصريحات ونبرة نقدية غير معتادة اتجاه واقع الثقافة في البلاد، إذ قالت في كلمة لها إن الواقع... 30.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-30T13:12+0000

2026-01-30T13:12+0000

2026-01-30T13:12+0000

الجزائر

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109812376_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_d55fcfba1583e70837e7fa14d1b2d6d4.jpg

موضحة أن ذلك لا يقتل روح الإبداع فحسب، بل يُجهض أيضًا كل المحاولات السابقة التي سعت إلى تفعيل الحركة الثقافية وتحريك ديناميكيات المجتمع الثقافي بطرق جديدة.الرتابة هنا لا تُشير فقط إلى نقص الأنشطة أو الفعاليات، بل إلى نوع من الجمود التنظيمي والمحتوى الثقافي المتكرر الذي لا يرتقي إلى مستوى تطلعات الجمهور أو الفنانين، وبحسب تصريحاتها، فإن المشهد الثقافي في بعض الجهات يفتقد إلى التجديد والتحفيز، ما يؤدي إلى تراجع الاهتمام والمشاركة الفعلية من قبل المجتمع المدني والفنانين المحليين. هذا النقد يتماشى مع تحليلات لعدد من المراقبين الذين يرون أن البنية الثقافية في الجزائر تعتمد أحيانًا على أنشطة روتينية متكررة تفتقر إلى رؤية استشرافية واضحة أو دعمًا حقيقيًا للإبداع الشبابي، خاصة في الولايات البعيدة عن العاصمة. كما تُعد الموارد المالية الموجهة للثقافة أقل مقارنة بقطاعات أخرى، ما يؤثر أحيانًا على قدرة المنظمات والجمعيات الثقافية على تقديم عروض مبتكرة ومتجددة. تصريحات الوزيرة أثارت ردة فعل متفاوتة في الوسط الثقافي، فالبعض اعتبر أنها خارجة عن الأسلوب التقليدي للوزراء في التقييم الذاتي، معتبرين أن النقد الصريح خطوة أولى نحو إصلاح حقيقي، ورأى آخرون أن الرتابة متجذرة في مشكلات أكبر تتعلق بتمويل الثقافة، وتطوير الهياكل الثقافية، وتفعيل دور الشباب في الإنتاج الثقافي. كاتب جزائري لوكالة "سبوتنيك": نريد ثقافة ذات معنى وأضاف: بعض هذه التظاهرات فاشلة لذاتها، أي أنها متجاوزة في ظل التحولات التي عرفها حقل التلقي، ومن الواجب أن تُلغى، وتُحوّل ميزانياتها إلى تظاهرات تقتضيها المرحلة، وأخرى فاشلة لأنها وليدة سياقات سابقة، لكنها استمرت من غير تحيين ولا ابتكار، وهي محتاجة إلى ترميم وتطعيم، لأنها ذات جدوى في الأصل، وأخرى فشلت لأنها موكولة إلى وجوه فاشلة. وأردف أنه من المنتظر من السيدة الوزيرة العائدة، ومن الفريق الذي ستختاره، وبعيدًا عن أي ارتجال أو تساهل أو تهميش للخبرات والكفاءات، أن تعمل على إلغاء ما يجب أن يُلغى ممّا هو موجود من تظاهرات، وترميم ما يجب أن يُرمَّم، وتطهير ما يجب أن يُطهَّر، واستحداث ما يجب أن يُستحدث، حتى تكون منسجمة مع الكلمة التي ألقتها في حفل استلام المهام، والتي وردت فيها جملة عالية ومثيرة للأمل: "عدت لأنتصر للمعنى". مختتمًا بأن أكبر وأفضل وأنفع إنجاز يحققه مسؤول حالي، بغضّ النظر عن موقعه وقطاعه، هو رعاية وحماية قيمة الأمل في الأوساط الشعبية، بعيدًا عن التوهيم والتنويم. مضيفًا أن المشهد الثقافي الجزائري يحتاج اليوم إلى ريتم جديد بتوجهات ووجوه جديدة تؤمن بالتحولات وتتماشى معها، وتخدم وفق توفير الأمن القومي الثقافي، وليس وفق توفير الفرجة. ناشط ثقافي لوكالة "سبوتنيك": تصريحات الوزيرة تعكس واقعًا متصدعًا يحتاج إلى ترميم وأردف" لقد مر على القطاع عدد لا بأس به من الوزراء، فبعد استبعاد الكاتب عز الدين ميهوبي، سير قطاع الثقافة والفنون أربع وزيرات ووزيرين اثنين، مع كاتبين اثنين مكلفين بالسينما والإنتاج الثقافي... ومع ذلك يظل التغيير منشودًا ومنتظرًا من طرف المنتمين للمشهد الثقافي خصوصًا، وهذا لا يكون، في رأيي، إلا بإعلان ثورة بتحديد الأولويات، وتوقيف التظاهرات التي أبدت فشلها، وإنهاء مهام الإطارات المفلسة والتي لم تقدم جديدًا لفائدة المثقف الجزائري." إن تفعيل المشهد الثقافي لا يرتبط بالميزانية وحدها، بقدر ما يحتاج إلى رؤية واضحة تقودها وزيرة طموحة ومؤمنة بدور الثقافة وأهمية الفنون، قادرة على إطلاق المبادرات وفتح المجال أمام الفاعلين الحقيقيين.الخطوات اللاحقة التي أعلنت عنها الوزارة بعد تلك التصريحات، أكدت الوزيرة أنها تعمل على مجموعة من الإصلاحات والقرارات الجديدة تهدف إلى: تعزيز دعم المسارح الجهوية وتقديم حوافز مالية للفنانين، ووضع برامج لتشجيع الإبداع المحلي والشبابي، مع تفعيل دور الثقافة في التنمية المحلية من خلال رؤية ثقافية متجددة تشمل كل المناطق.

https://sarabic.ae/20251128/الدراما-الروسية-في-ضيافة-المسرح-الجزائري-تناغم-ثقافي-يعكس-عمق-العلاقات-بين-البلدين-1107597516.html

https://sarabic.ae/20251121/فنانة-تشكيلية-جزائرية-المرأة-هي-الحرية-والمقاومة-تكون-عبر-الفن-والثقافة-1107374459.html

https://sarabic.ae/20250314/طقوس-رمضانية-في-الجزائر-تنوع-ثقافي-وحضاري-تعكسه-موائد-الإفطار-والعبادات-1098668409.html

https://sarabic.ae/20230728/مستشار-وزير-التعليم-العالي-الجزائري-نشجع-الاتجاه-شرقا-إلى-موسكو-للتبادل-الثقافي-والمعرفي-1079514185.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الجزائر, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك