إعلام: اتجاه التخلص من الأصول الأمريكية يكتسب شعبية في سوق الأسهم العالمية

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن اتجاه "بيع أميركا" للتخلص من الأصول الأمريكية يكتسب شعبية في سوق الأسهم العالمية، وذلك في ظل السياسات غير المتوقعة... 31.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مستثمرين، إن "خروج رؤوس الأموال من الولايات المتحدة يعود إلى أسباب جوهرية: المخاوف بشأن أمن الأسواق الأمريكية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، والتهديدات الموجهة إلى البنك المركزي للبلاد، وتزايد الدين العام، والقلق بشأن سيادة القانون. كما يشعر بعض المستثمرين بالارتباك بسبب السياسات غير المتسقة للبيت الأبيض".وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أسباب هذا النزوح هو انخفاض قيمة الدولار بنسبة 10 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة باليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني.وفي المقابل، ارتفع مؤشر الأسهم الأوروبي "ستوكس 600" بنحو 30 بالمئة مقوماً بالدولار خلال العام الماضي، وهو ضعف نمو مؤشر الأسهم الأمريكي "إس.أند.بي 500".وخلصت الصحيفة إلى أنه عند إعادة الحساب بالعملات المحلية المعنية، فإن ديناميكيات المؤشرين كانت أكثر تشابهًا.ويعد مصطلح "بيع أمريكا" مصطلحًا ماليًا في الأسواق يُستخدم لوصف اتجاه استثماري واسع النطاق بدأ في أبريل/ نيسان 2025، حيث عمد المستثمرون إلى تقليص حيازاتهم من الأصول التابعة للولايات المتحدة، بما في ذلك الدولار الأميركي، والأسهم الأميركية، والسندات الحكومية.وظهرت هذه الظاهرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التهديد بفرض تعريفات "يوم التحرير" الجمركية؛ مما أدى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك والاضطراب في الأسواق العالمية.

