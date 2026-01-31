"البنتاغون" يوافق على صفقة "باتريوت" إلى السعودية بقيمة 9 مليارات دولار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
"البنتاغون" يوافق على صفقة "باتريوت" إلى السعودية بقيمة 9 مليارات دولار
وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، التابعة للبنتاغون، في بيان أنها أبلغت الكونجرس الأمريكي بهذا القرار، مضيفة أن المقاول الرئيسي لبيع الصواريخ، وهي صواريخ باتريوت المتقدمة القادرة على التعامل مع التهديدات PAC-3 MSE، سيكون شركة لوكهيد مارتن.وأضاف البيان أن موافقة وزارة الخارجية تأتي استجابة لطلب من السعودية لشراء 730 صاروخًا من طراز PAC-3 MSE.وأكد البنتاغون أن البيع المقترح لن يغير التوازن العسكري في الشرق الأوسط، وأنه لن يؤدي إلى أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية، لافتا إلى أن "السعودية لن تواجه أي صعوبة في دمج المعدات والخدمات ضمن قواتها المسلحة". وقالت الوكالة الأمريكية، في البيان، إن:ووفقًا للبيان، "ستعمل الصفقة على تعزيز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تزويدها بصواريخ دفاع جوي متقدمة ضمن منظومة متكاملة مطوّرة للدفاع الجوي والصاروخي (IAMD)، ما يعزز قدرات الدفاع الجوي ويحمي القوات البرية للسعودية والولايات المتحدة وحلفاء محليين".
"البنتاغون" يوافق على صفقة "باتريوت" إلى السعودية بقيمة 9 مليارات دولار

01:27 GMT 31.01.2026 (تم التحديث: 01:29 GMT 31.01.2026)
أعلن البنتاغون، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على البيع المحتمل لصواريخ اعتراضية من طراز باتريوت والمعدات المرتبطة بها إلى المملكة العربية السعودية بتكلفة تقديرية تبلغ 9 مليارات دولار.
وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، التابعة للبنتاغون، في بيان أنها أبلغت الكونجرس الأمريكي بهذا القرار، مضيفة أن المقاول الرئيسي لبيع الصواريخ، وهي صواريخ باتريوت المتقدمة القادرة على التعامل مع التهديدات PAC-3 MSE، سيكون شركة لوكهيد مارتن.
وأضاف البيان أن موافقة وزارة الخارجية تأتي استجابة لطلب من السعودية لشراء 730 صاروخًا من طراز PAC-3 MSE.
وأكد البنتاغون أن البيع المقترح لن يغير التوازن العسكري في الشرق الأوسط، وأنه لن يؤدي إلى أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية، لافتا إلى أن "السعودية لن تواجه أي صعوبة في دمج المعدات والخدمات ضمن قواتها المسلحة".
وقالت الوكالة الأمريكية، في البيان، إن:
"الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) ويلعب دورًا مهمًا في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بمنطقة الخليج".
ووفقًا للبيان، "ستعمل الصفقة على تعزيز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تزويدها بصواريخ دفاع جوي متقدمة ضمن منظومة متكاملة مطوّرة للدفاع الجوي والصاروخي (IAMD)، ما يعزز قدرات الدفاع الجوي ويحمي القوات البرية للسعودية والولايات المتحدة وحلفاء محليين".
