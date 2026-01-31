https://sarabic.ae/20260131/البنتاغون-يوافق-على-صفقة-منظومات-باتريوت-إلى-السعودية-بقيمة-9-مليارات-دولار--1109827162.html
"البنتاغون" يوافق على صفقة "باتريوت" إلى السعودية بقيمة 9 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
أعلن البنتاغون، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على البيع المحتمل لصواريخ اعتراضية من طراز باتريوت والمعدات المرتبطة بها إلى المملكة العربية... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T01:27+0000
2026-01-31T01:27+0000
2026-01-31T01:29+0000
البنتاغون الأمريكي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/05/1099236222_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_c947115460170764275c2ff81b124700.jpg
وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، التابعة للبنتاغون، في بيان أنها أبلغت الكونجرس الأمريكي بهذا القرار، مضيفة أن المقاول الرئيسي لبيع الصواريخ، وهي صواريخ باتريوت المتقدمة القادرة على التعامل مع التهديدات PAC-3 MSE، سيكون شركة لوكهيد مارتن.وأضاف البيان أن موافقة وزارة الخارجية تأتي استجابة لطلب من السعودية لشراء 730 صاروخًا من طراز PAC-3 MSE.وأكد البنتاغون أن البيع المقترح لن يغير التوازن العسكري في الشرق الأوسط، وأنه لن يؤدي إلى أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية، لافتا إلى أن "السعودية لن تواجه أي صعوبة في دمج المعدات والخدمات ضمن قواتها المسلحة". وقالت الوكالة الأمريكية، في البيان، إن:ووفقًا للبيان، "ستعمل الصفقة على تعزيز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تزويدها بصواريخ دفاع جوي متقدمة ضمن منظومة متكاملة مطوّرة للدفاع الجوي والصاروخي (IAMD)، ما يعزز قدرات الدفاع الجوي ويحمي القوات البرية للسعودية والولايات المتحدة وحلفاء محليين".
السعودية
البنتاغون الأمريكي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
01:27 GMT 31.01.2026 (تم التحديث: 01:29 GMT 31.01.2026)
أعلن البنتاغون، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على البيع المحتمل لصواريخ اعتراضية من طراز باتريوت والمعدات المرتبطة بها إلى المملكة العربية السعودية بتكلفة تقديرية تبلغ 9 مليارات دولار.
وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، التابعة للبنتاغون، في بيان
أنها أبلغت الكونجرس الأمريكي بهذا القرار، مضيفة أن المقاول الرئيسي لبيع الصواريخ، وهي صواريخ باتريوت المتقدمة القادرة على التعامل مع التهديدات PAC-3 MSE، سيكون شركة لوكهيد مارتن.
24 أكتوبر 2024, 19:48 GMT
وأضاف البيان أن موافقة وزارة الخارجية تأتي استجابة لطلب من السعودية لشراء 730 صاروخًا
من طراز PAC-3 MSE.
وأكد البنتاغون أن البيع المقترح لن يغير التوازن العسكري في الشرق الأوسط، وأنه لن يؤدي إلى أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية، لافتا إلى أن "السعودية لن تواجه أي صعوبة في دمج المعدات والخدمات ضمن قواتها المسلحة".
وقالت الوكالة الأمريكية، في البيان، إن:
"الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) ويلعب دورًا مهمًا في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بمنطقة الخليج".
ووفقًا للبيان، "ستعمل الصفقة على تعزيز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تزويدها بصواريخ دفاع جوي متقدمة ضمن منظومة متكاملة مطوّرة للدفاع الجوي والصاروخي (IAMD)، ما يعزز قدرات الدفاع الجوي ويحمي القوات البرية للسعودية والولايات المتحدة وحلفاء محليين".