أمساليوم
بث مباشر
ترامب يوجه إدارته بالتعامل بحزم شديد مع ممتلكات الحكومة الفيدرالية وسط استمرار الاحتجاجات
ترامب يوجه إدارته بالتعامل بحزم شديد مع ممتلكات الحكومة الفيدرالية وسط استمرار الاحتجاجات
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء السبت، بأنه وجه إدارته للتعامل بحزم لحماية المباني الحكومية وسط احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية. 31.01.2026, سبوتنيك عربي
ترامب يوجه إدارته بالتعامل بحزم شديد مع ممتلكات الحكومة الفيدرالية وسط استمرار الاحتجاجات

© REUTERS Jonathan Ernest
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء السبت، بأنه وجه إدارته للتعامل بحزم لحماية المباني الحكومية وسط احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، "أصدرت تعليمات لوزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، بأنه لن نشارك تحت أي ظرف من الظروف في مختلف المدن التي يديرها الديمقراطيون بشكل سيئ فيما يتعلق باحتجاجاتهم أو أعمال الشغب لديهم، إلا إذا طلبوا منا المساعدة، وحتى يحدث ذلك".

وأضاف، "ومع ذلك، سوف نحمي، وبحزم شديد، أي وكل المباني الفيدرالية التي تتعرض للهجوم من قبل هؤلاء "المجانين" والمحرضين والمتمردين الذين يتلقون أجورًا باهظة".

وتابع: "يرجى العلم أنني وجهت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "إي.سي.إي" أو دوريات الحدود لتكون صارمة للغاية في حماية ممتلكات الحكومة الفيدرالية هذه. لن يكون هناك بصق في وجوه ضباطنا، ولن يكون هناك لكم أو ركل للمصابيح الأمامية لسياراتنا، ولن يكون هناك رمي للحجارة أو الطوب على مركباتنا، أو على محاربينا الوطنيين".
وشدد الرئيس الأمريكي، "إذا حدث ذلك، فسوف يعاني هؤلاء الأشخاص من عواقب مساوية، أو أكثر. وفي غضون ذلك، ومن خلال نسخة من هذا البيان، أبلغ الحكومات المحلية، كما فعلت في لوس أنجلوس عندما كانوا يقومون بأعمال شغب في نهاية ولاية بايدن، بأنه يجب عليكم حماية ممتلكات ولاياتكم وممتلكاتكم المحلية".
ولفت إلى أنه، "بالإضافة إلى ذلك، فمن واجبكم أيضًا حماية ممتلكاتنا الفيدرالية والمباني والحدائق وكل شيء آخر. نحن متواجدون لحماية الممتلكات الفيدرالية كدعم فقط، حيث إن القيام بذلك يقع على عاتق السلطات المحلية وسلطات الولاية. ليلة أمس في يوجين، بـ أوريغون، اقتحم هؤلاء المجرمون مبنى فيدراليًا وألحقوا به أضرارًا جسيمة، كما قاموا بترهيب ومضايقة الموظفين الكادحين، ولم تفعل الشرطة المحلية شيئًا لوقف ذلك".
وتستمر الاحتجاجات للأسبوع الثاني في مدينة مينيابوليس، بالإضافة إلى عدد من المدن الأميركية الأخرى، ضد ممارسات شرطة الهجرة والجمارك "آي.سي.إي"، التي تواجه انتقادات حادة بسبب تجاوز السلطات وانتهاك القانون والقسوة تجاه المهاجرين غير الشرعيين.
شرطة مينيابوليس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
آلاف المتظاهرين يحتجون في أمريكا بعد "حادثة مينيابوليس".. فيديو
11 يناير, 10:25 GMT
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، كما نظمت مسيرات احتجاجية في لوس أنجلوس وبوسطن ونيويورك ومدينة بورتلاند بولاية أوريغون.
وكان عميل في خدمة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك قد أطلق النار في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في مينيابوليس على رجل مسلح خلال مداهمة ضد المهاجرين، ما أدى إلى مقتله؛ وذلك بدافع الخوف على حياته وفقًا للسلطات.
وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها لإطلاق نار مميت بمشاركة قوات الأمن في الولاية خلال هذه المداهمات؛ ف في أوائل يناير/ كانون الثاني، قتل أحد رجال الأمن امرأة رمياً بالرصاص، زعمت السلطات أنها حاولت دهس موظف في "آي.سي.إي" بسيارتها.
المظاهرات ضد مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس 8 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
احتجاجات واسعة في لوس أنجلوس رفضا لسياسات وكالة الهجرة الأمريكية
12:42 GMT
وكشف بحث أجرته وكالة "سبوتنيك" سابقًا، من خلال دراسة وثائق المحكمة الجزئية في ولاية مينيسوتا، أن جهاز "آي.سي.إي" انتهك منذ بداية عام 2026 من أوامر المحكمة أكثر مما انتهكته بعض الوكالات الفيدرالية طوال فترة وجودها.
ووفقاً لوثائق المحكمة، انتهكت "آي.سي.إي" 96 أمرًا قضائيًا في إطار 74 قضية. ولفتت المحكمة في هذا السياق إلى أن الحجم الحقيقي للانتهاكات ربما يكون أكبر بكثير، كون القائمة لا تشمل إلا القرارات الصادرة منذ 1 يناير 2026، وقد تم إعدادها في وقت قياسي.
