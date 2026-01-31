https://sarabic.ae/20260131/ترامب-يوجه-إدارته-بالتعامل-بحزم-شديد-مع-ممتلكات-الحكومة-الفيدرالية-وسط-استمرار-الاحتجاجات-1109858418.html

ترامب يوجه إدارته بالتعامل بحزم شديد مع ممتلكات الحكومة الفيدرالية وسط استمرار الاحتجاجات

ترامب يوجه إدارته بالتعامل بحزم شديد مع ممتلكات الحكومة الفيدرالية وسط استمرار الاحتجاجات

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء السبت، بأنه وجه إدارته للتعامل بحزم لحماية المباني الحكومية وسط احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية. 31.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-31T22:29+0000

2026-01-31T22:29+0000

2026-01-31T22:29+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

احتجاجات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109776004_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_cfe2bd488f76c12c2fa27556e779dda5.jpg

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، "أصدرت تعليمات لوزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، بأنه لن نشارك تحت أي ظرف من الظروف في مختلف المدن التي يديرها الديمقراطيون بشكل سيئ فيما يتعلق باحتجاجاتهم أو أعمال الشغب لديهم، إلا إذا طلبوا منا المساعدة، وحتى يحدث ذلك".وتابع: "يرجى العلم أنني وجهت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "إي.سي.إي" أو دوريات الحدود لتكون صارمة للغاية في حماية ممتلكات الحكومة الفيدرالية هذه. لن يكون هناك بصق في وجوه ضباطنا، ولن يكون هناك لكم أو ركل للمصابيح الأمامية لسياراتنا، ولن يكون هناك رمي للحجارة أو الطوب على مركباتنا، أو على محاربينا الوطنيين".ولفت إلى أنه، "بالإضافة إلى ذلك، فمن واجبكم أيضًا حماية ممتلكاتنا الفيدرالية والمباني والحدائق وكل شيء آخر. نحن متواجدون لحماية الممتلكات الفيدرالية كدعم فقط، حيث إن القيام بذلك يقع على عاتق السلطات المحلية وسلطات الولاية. ليلة أمس في يوجين، بـ أوريغون، اقتحم هؤلاء المجرمون مبنى فيدراليًا وألحقوا به أضرارًا جسيمة، كما قاموا بترهيب ومضايقة الموظفين الكادحين، ولم تفعل الشرطة المحلية شيئًا لوقف ذلك".وتستمر الاحتجاجات للأسبوع الثاني في مدينة مينيابوليس، بالإضافة إلى عدد من المدن الأميركية الأخرى، ضد ممارسات شرطة الهجرة والجمارك "آي.سي.إي"، التي تواجه انتقادات حادة بسبب تجاوز السلطات وانتهاك القانون والقسوة تجاه المهاجرين غير الشرعيين.وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، كما نظمت مسيرات احتجاجية في لوس أنجلوس وبوسطن ونيويورك ومدينة بورتلاند بولاية أوريغون.وكان عميل في خدمة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك قد أطلق النار في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في مينيابوليس على رجل مسلح خلال مداهمة ضد المهاجرين، ما أدى إلى مقتله؛ وذلك بدافع الخوف على حياته وفقًا للسلطات.وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها لإطلاق نار مميت بمشاركة قوات الأمن في الولاية خلال هذه المداهمات؛ ف في أوائل يناير/ كانون الثاني، قتل أحد رجال الأمن امرأة رمياً بالرصاص، زعمت السلطات أنها حاولت دهس موظف في "آي.سي.إي" بسيارتها.وكشف بحث أجرته وكالة "سبوتنيك" سابقًا، من خلال دراسة وثائق المحكمة الجزئية في ولاية مينيسوتا، أن جهاز "آي.سي.إي" انتهك منذ بداية عام 2026 من أوامر المحكمة أكثر مما انتهكته بعض الوكالات الفيدرالية طوال فترة وجودها.ووفقاً لوثائق المحكمة، انتهكت "آي.سي.إي" 96 أمرًا قضائيًا في إطار 74 قضية. ولفتت المحكمة في هذا السياق إلى أن الحجم الحقيقي للانتهاكات ربما يكون أكبر بكثير، كون القائمة لا تشمل إلا القرارات الصادرة منذ 1 يناير 2026، وقد تم إعدادها في وقت قياسي.

https://sarabic.ae/20260111/آلاف-المتظاهرين-يحتجون-في-أمريكا-بعد-حادثة-مينيابوليس-فيديو-1109118843.html

https://sarabic.ae/20260131/احتجاجات-واسعة-في-لوس-أنجلوس-رفضا-لسياسات-وكالة-الهجرة-الأمريكية---1109843161.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, احتجاجات