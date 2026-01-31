عربي
أمساليوم
بث مباشر
احتجاجات واسعة في لوس أنجلوس رفضا لسياسات وكالة الهجرة الأمريكية
تابعنا عبر
شهدت مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم السبت، خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، ضمن حملة احتجاجية نُظّمت على مستوى الولايات المتحدة تحت شعار "آيس آوت"، اعتراضًا على سياسات وإجراءات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.
وجاءت هذه التحركات في إطار موجة احتجاجات واسعة عمّت مدنًا أمريكية عدة، عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص عناصر من إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بحسب ماذكرت وسائل إعلام أمريكية.
US Citizenship and Immigration Services - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
أمريكا تعلق النظر في جميع طلبات الهجرة الخاصة بالأفغان لأجل غير مسمى
27 نوفمبر 2025, 04:07 GMT
وفي لوس أنجلوس، تجمع المحتجون للتعبيرعن رفضهم لسياسات الهجرة الفيدرالية الأمريكية، مطالبين بانسحاب فرق وكالة الهجرة والجمارك من الأحياء السكنية.

كما دعا المتظاهرون إلى إضراب وطني، وحثّوا المواطنين على عدم التوجه إلى أعمالهم، وعدم إرسال أطفالهم إلى المدارس، إضافة إلى الامتناع عن التسوق.

وانطلقت التظاهرات من أمام مبنى بلدية لوس أنجلوس، قبل أن تتحول إلى مسيرة باتجاه وسط المدينة.
وشهدت الاحتجاجات توترات ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام مركز احتجاز فيدرالي تستخدمه فرق وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.
شرطة مينيابوليس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
آلاف المتظاهرين يحتجون في أمريكا بعد "حادثة مينيابوليس".. فيديو
11 يناير, 10:25 GMT
وعقب هذه الأحداث، أعلن قسم شرطة لوس أنجلوس حالة "إنذار تكتيكي" في عموم المدينة، مطالبًا جميع عناصره بالبقاء على رأس عملهم.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، أعلنت في وقت سابق، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد اجتماعًا استمر نحو ساعتين في المكتب البيضاوي مع وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وذلك على إثر الاضطرابات التي شهدتها مدينة مينيابوليس.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
من بينها تونس ..لماذا علق ترامب تأشيرات الهجرة من 75 دولة وماهي الانعكاسات المحتملة لهذا القرار؟
16 يناير, 21:29 GMT

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر، بأن ترامب التقى مساء الاثنين الماضي في المكتب البيضاوي وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ومستشارها الرئيسي كوري ليفاندوفسكي.

وامتد الاجتماع لقرابة ساعتين، في وقت تحاول فيه الإدارة الأمريكية تعديل استراتيجيتها بعد أن قُتل خلال عطلة نهاية الأسبوع ثاني مقيم في مينيابوليس على يد عناصر فدراليين.
وأفادت مصادر الصحيفة، بأن الاجتماع عقد بطلب من نويم، فيما لم يتطرق ترامب، خلال اللقاء، إلى أي مخاطر محتملة قد تهدد موقع نويم أو ليفاندوفسكي.
كما كشفت الصحيفة أن عددًا من كبار مستشاري ترامب، شاركوا في الاجتماع، من بينهم كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ومدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشينغ.
وتستمر الاحتجاجات الحاشدة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في أعقاب مقتل عدد من الأشخاص خلال مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، وتم نشر معدات ثقيلة في الشوارع، وأقام المتظاهرون حواجز في عدد من شوارع المدينة.
