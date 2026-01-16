https://sarabic.ae/20260116/من-بينها-تونس-لماذا-علق-ترامب-تأشيرات-الهجرة-من-75-دولة-وماهي-الانعكاسات-المحتملة-لهذا-القرار؟-1109322794.html

من بينها تونس ..لماذا علق ترامب تأشيرات الهجرة من 75 دولة وماهي الانعكاسات المحتملة لهذا القرار؟

من بينها تونس ..لماذا علق ترامب تأشيرات الهجرة من 75 دولة وماهي الانعكاسات المحتملة لهذا القرار؟

سبوتنيك عربي

في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل القديم المتجدد حول سياسات الهجرة الأمريكية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق جميع إجراءات منح تأشيرات الهجرة... 16.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-16T21:29+0000

2026-01-16T21:29+0000

2026-01-16T21:29+0000

تونس

أخبار تونس اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109160862_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_c9e306ee1aeb50774fd08d3f48b55aa5.jpg

القرار، الذي كشف عنه متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لا يشمل تأشيرات السياحة أو الأعمال قصيرة الأمد، بل يقتصر على تأشيرات الهجرة الدائمة، ما يعكس وفقًا لمراقبين توجهًا انتقائيًا يسعى إلى تشديد الخناق على مسارات الاستقرار النهائي داخل الأراضي الأمريكية، دون المساس الكامل بحركية العبور المؤقت التي تخدم مصالح اقتصادية وسياحية واضحة.ويعوّل قطاع السياحة الأمريكي بشكل كبير على تدفق مئات الآلاف من المشجعين الأجانب خلال الصيف المقبل، لمواكبة فعاليات كأس العالم، في وقت يتوقع فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن تساهم البطولة في رفع الناتج الاقتصادي الأمريكي بنحو 30.5 مليار دولار، مع توفير ما يقارب 185 ألف فرصة عمل، ما يفسر حرص الإدارة الأمريكية على تحييد هذا الحدث الرياضي العالمي عن قيود الهجرة الجديدة.وتشمل قائمة الدول المعنية، التي نشرتها شبكة "فوكس نيوز"، دولًا من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، من بينها تونس، الجزائر، مصر، المغرب، لبنان، ليبيا، السودان، سوريا، إضافة إلى دول أخرى مثل روسيا، إيران، العراق، ونيجيريا.وتشير مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى توجيه السفارات برفض منح التأشيرات وفقًا للقانون الحالي، في انتظار إعادة تقييم شاملة للإجراءات، دون الإشارة إلى جدول زمني محدد لهذه المراجعة.ويأتي هذا القرار في سياق حملة واسعة ضد الهجرة ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه منصبه في يناير/جانفي من العام الماضي، وفاء لتعهدات انتخابية صريحة تبناها خطاب متشدد تجاه ما يسميه "الهجرة من دول العالم الثالث".وكان ترامب قد جدد هذا التوجه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متعهدًا بوقف الهجرة من هذه الدول "على الدوام"، عقب حادثة إطلاق نار قرب البيت الأبيض نفذها مواطن أفغاني، وهي حادثة استثمرها سياسيًا لتعزيز مقاربته الأمنية الصارمة، التي تواصل اليوم إعادة رسم ملامح سياسة الهجرة الأمريكية.سياسة إقصاءواعتبر المبروك أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا، بل جاء منسجمًا مع تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية، حيث استهدف بشكل مباشر الأجانب، بمن فيهم المقيمون داخل الولايات المتحدة، وهو خطاب تُرجم لاحقًا إلى ممارسات ميدانية من خلال حملات ملاحقة للمهاجرين في المدن الكبرى.وأضاف أن "ترامب دأب على وصم القادمين، خاصة من دول أمريكا اللاتينية، بتجارة المخدرات والاعتماد على المساعدات الاجتماعية، رغم إقدامه في الوقت نفسه على إلغائها، مقدمًا إياهم للرأي العام الأمريكي باعتبارهم عبئًا يثقل كاهل الدولة ويستنزف مواردها".كما شدد على أن هذه السياسة لم تبدأ مع هذا القرار فقط، بل سبقته إجراءات أخرى من بينها قطع المنح عن الطلبة الأجانب وإلغاء الصناديق التي كانت تموّل هجرة الطلاب.ويرى المبروك أن هذه المقاربة تنطوي على بعد إقصائي واضح، موضحًا أن استهداف ما يُعرف بدول العالم الثالث يعكس تصورًا انتقائيًا للهجرة، قائلاً: "لو كان المهاجرون من الأثرياء أو من دول غنية لما تم اتخاذ مثل هذا القرار".وأضاف أن ترامب ينطلق من فرضية مفادها أن المهاجرين القادمين من دول فقيرة يمثلون عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا، ولذلك ركز على الدول العربية ذات الأوضاع الاقتصادية الهشة، خاصة وهو الذي لطالما رفع شعارات من قبيل "أمريكا قوية بلا مهاجرين" و"أمريكا للأمريكيين فقط".منطق الهيمنة والمصالحوأوضح قعيدة أن اختيار 75 دولة لتعليق منح تأشيرات الهجرة لمواطنيها جاء في هذا الإطار، ويمتد إلى أجل غير محدد، بما يعكس رغبة واضحة في إعادة ضبط خريطة الهجرة وفق معايير انتقائية صارمة.وبيّن الخبير الاقتصادي أن القرار، وإن كان يستثني ظاهريًا التأشيرات الدبلوماسية وتأشيرات السياحة والدراسة، إلا أن التطبيق العملي سيقود، وفق تقديره، إلى تشديد غير مسبوق في إجراءات المراقبة.وقال في هذا السياق إن "الرقابة لن تقتصر على الملفات الإدارية، بل ستشمل التثبت في الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وما يُنشر من مواقف أو آراء بشأن الولايات المتحدة أو إسرائيل"، مؤكدًا أن وجود أي تحفظات لدى السلطات الأمريكية قد يؤدي إلى رفض التأشيرة مهما كان نوعها.الانعكاسات المحتملة على تونسوعن الانعكاسات المباشرة لهذا القرار على تونس، أوضح قعيدة أن التأثير الأبرز سيطال التونسيين المقيمين في الولايات المتحدة، الذين سيُحرمون من حق جلب أفراد عائلاتهم في إطار ما يعرف بلمّ شمل الأسرة، وهو مسار قانوني يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الجاليات.وفي تحليله لقائمة الدول المشمولة بالقرار، لفت قعيدة إلى أنها تضم 75 دولة، من بينها نحو 20 دولة إفريقية إلى جانب دول من آسيا والخليج، مبررًا ذلك، وفق الخطاب الأمريكي الرسمي، بضعف مستوياتها الاقتصادية أو تدني إتقان اللغة الإنجليزية، غير أن قعيدة يرى أن "الحقيقة أعمق من هذه التبريرات"، معتبرًا أن الأمر يتعلق بسياسة هيمنة وعنصرية.وحول دلالات اختيار هذه الدول تحديدًا، شدد قعيدة على أن القائمة تكشف استهدافًا واضحًا للدول الفقيرة وذات الأغلبية المسلمة، إذ تتركز أساسًا في إفريقيا الشرقية والغربية، إلى جانب دول المغرب العربي بأكمله.وفيما يخص إمكانية مراجعة هذا القرار، رأى الخبير الاقتصادي أن الدبلوماسية التونسية، في ظل مواقفها المعلنة المناهضة لإسرائيل وصندوق النقد الدولي، لا تبدو في موقع تفاوض قوي مع الإدارة الأمريكية، خاصة وأن السلطة السياسية في تونس ترفع شعار استقلالية القرار الوطني، وهو خيار لا يلقى، بحسب تقديره، قبولًا لدى واشنطن.

https://sarabic.ae/20260107/ترامب-يعلق-على-حادث-مقتل-امرأة-على-يد-شرطي-بدائرة-الهجرة-1109004182.html

https://sarabic.ae/20251218/المزيد-من-الوظائف-للأمريكيين-ترامب-يفتخر-بأول-هجرة-عكسية-من-البلاد-منذ-نصف-قرن-1108291532.html

https://sarabic.ae/20251128/ترامب-يعلن-تعليق-الهجرة-من-جميع-بلدان-العالم-الثالث-1107574139.html

https://sarabic.ae/20251102/ترامب-مداهمات-الهجرة-لم-تكن-كافية-بسبب-قيود-القضاة-الليبراليين-1106670748.html

https://sarabic.ae/20250219/بحجة-الاحتيال-إدارة-ترامب-تعلق-قبول-طلبات-الهجرة-من-الأوكرانيين-1097938020.html

تونس

أخبار تونس اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

تونس, أخبار تونس اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار مصر الآن