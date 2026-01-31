عربي
خبير بشؤون أمريكا اللاتينية: البدائل النفطية لكوبا محدودة بعد تشديد العقوبات الأمريكية
خبير بشؤون أمريكا اللاتينية: البدائل النفطية لكوبا محدودة بعد تشديد العقوبات الأمريكية
سبوتنيك عربي
تناول الكاتب المتخصص بشؤون أمريكا اللاتينية إبراهيم يونس، الأثر المتوقع للعقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا، والبدائل المتاحة أمامها للحصول على النفط، مشيرًا... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T12:07+0000
2026-01-31T12:08+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
كوبا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فنزويلا
وأوضح يونس، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "كوبا تكبّدت خسائر كبيرة تتجاوز تريليوني دولار نتيجة الحصار الأميركي منذ عام 1962، وحتى نهاية العام الماضي، كما تتكبد شهريا خسائر تقدر بنحو 630 مليون دولار".وأكد يونس أن "الوضع سيكون خطيرًا جدًا، نظرًا إلى أن كوبا لا تملك مقدرات اقتصادية كافية وتعيش أزمة ممتدة منذ عقود، مع تضخم مرتفع بصورة مزمنة، وانهيارات في عدة قطاعات أساسية، كالسياحة والكهرباء".وختم بالقول إن "التدخل العسكري الأميركي المباشر في كوبا يبقى واردًا، وفي ظل التفوق الأميركي في مجال التكنولوجيا العسكرية، ويبقى الرهان على الشعب الكوبي المناضل"، مؤكدًا أنه "لا تنازلات في هذا المسار، وأن التعبئة العسكرية والشعبية مستمرة لمواجهة أي سيناريو محتمل في المرحلة المقبلة".ترامب ينصح كوبا بإبرام اتفاق "قبل فوات الأوان"ترامب: كوبا باتت "قريبة جدا" من الانهيار بعد توقف النفط الفنزويليالخارجية الروسية: موسكو ترفض العقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا وتعتبرها غير مقبولة وغير قانونية
تابعنا عبر
حصري
تناول الكاتب المتخصص بشؤون أمريكا اللاتينية إبراهيم يونس، الأثر المتوقع للعقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا، والبدائل المتاحة أمامها للحصول على النفط، مشيرًا إلى أن "العقوبات الجديدة ستنعكس بشكل سلبي جدًا على الأوضاع المعيشية في كوبا، وستؤدي إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات".
وأوضح يونس، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "كوبا تكبّدت خسائر كبيرة تتجاوز تريليوني دولار نتيجة الحصار الأميركي منذ عام 1962، وحتى نهاية العام الماضي، كما تتكبد شهريا خسائر تقدر بنحو 630 مليون دولار".

وبشأن البدائل المتاحة لكوبا بعد منع فنزويلا من تصدير النفط إليها، لفت يونس إلى "إمكانية اللجوء إلى عقود تجارية مع شركة "بيميكس" الحكومية المكسيكية، أو عبر شحنات نفط صغيرة تصل من المكسيك تحت عنوان المساعدات، إضافة إلى احتمال حصولها على مساعدات صينية في إطار تعزيز التعاون الصناعي بين الصين وكوبا".

Bruno Rodríguez P, el canciller cubano - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
كوبا تندد بتهديدات ترامب لأي دولة تبيع النفط لها وتصفها بالعمل "العدواني الوحشي"
أمس, 05:15 GMT
وأكد يونس أن "الوضع سيكون خطيرًا جدًا، نظرًا إلى أن كوبا لا تملك مقدرات اقتصادية كافية وتعيش أزمة ممتدة منذ عقود، مع تضخم مرتفع بصورة مزمنة، وانهيارات في عدة قطاعات أساسية، كالسياحة والكهرباء".

وختم بالقول إن "التدخل العسكري الأميركي المباشر في كوبا يبقى واردًا، وفي ظل التفوق الأميركي في مجال التكنولوجيا العسكرية، ويبقى الرهان على الشعب الكوبي المناضل"، مؤكدًا أنه "لا تنازلات في هذا المسار، وأن التعبئة العسكرية والشعبية مستمرة لمواجهة أي سيناريو محتمل في المرحلة المقبلة".
ترامب ينصح كوبا بإبرام اتفاق "قبل فوات الأوان"
ترامب: كوبا باتت "قريبة جدا" من الانهيار بعد توقف النفط الفنزويلي
الخارجية الروسية: موسكو ترفض العقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا وتعتبرها غير مقبولة وغير قانونية
