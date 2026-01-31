https://sarabic.ae/20260131/خبير-بشؤون-أمريكا-اللاتينية-البدائل-النفطية-لكوبا-محدودة-بعد-تشديد-العقوبات-الأمريكية-1109840762.html
خبير بشؤون أمريكا اللاتينية: البدائل النفطية لكوبا محدودة بعد تشديد العقوبات الأمريكية
خبير بشؤون أمريكا اللاتينية: البدائل النفطية لكوبا محدودة بعد تشديد العقوبات الأمريكية
سبوتنيك عربي
تناول الكاتب المتخصص بشؤون أمريكا اللاتينية إبراهيم يونس، الأثر المتوقع للعقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا، والبدائل المتاحة أمامها للحصول على النفط، مشيرًا... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T12:07+0000
2026-01-31T12:07+0000
2026-01-31T12:08+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
كوبا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104270/82/1042708289_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_4ab0f4b9e2caf37b7af4f54f2b94f63f.jpg
وأوضح يونس، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "كوبا تكبّدت خسائر كبيرة تتجاوز تريليوني دولار نتيجة الحصار الأميركي منذ عام 1962، وحتى نهاية العام الماضي، كما تتكبد شهريا خسائر تقدر بنحو 630 مليون دولار".وأكد يونس أن "الوضع سيكون خطيرًا جدًا، نظرًا إلى أن كوبا لا تملك مقدرات اقتصادية كافية وتعيش أزمة ممتدة منذ عقود، مع تضخم مرتفع بصورة مزمنة، وانهيارات في عدة قطاعات أساسية، كالسياحة والكهرباء".وختم بالقول إن "التدخل العسكري الأميركي المباشر في كوبا يبقى واردًا، وفي ظل التفوق الأميركي في مجال التكنولوجيا العسكرية، ويبقى الرهان على الشعب الكوبي المناضل"، مؤكدًا أنه "لا تنازلات في هذا المسار، وأن التعبئة العسكرية والشعبية مستمرة لمواجهة أي سيناريو محتمل في المرحلة المقبلة".ترامب ينصح كوبا بإبرام اتفاق "قبل فوات الأوان"ترامب: كوبا باتت "قريبة جدا" من الانهيار بعد توقف النفط الفنزويليالخارجية الروسية: موسكو ترفض العقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا وتعتبرها غير مقبولة وغير قانونية
https://sarabic.ae/20260130/كوبا-تندد-بتهديدات-ترامب-لأي-دولة-تبيع-النفط-لها-وتصفها-بأنها-عمل-عدواني-وحشي-1109794951.html
كوبا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104270/82/1042708289_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_23e45afeb0a5681a4cbe31a60883601e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, كوبا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فنزويلا
تقارير سبوتنيك, حصري, كوبا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فنزويلا
خبير بشؤون أمريكا اللاتينية: البدائل النفطية لكوبا محدودة بعد تشديد العقوبات الأمريكية
12:07 GMT 31.01.2026 (تم التحديث: 12:08 GMT 31.01.2026)
حصري
تناول الكاتب المتخصص بشؤون أمريكا اللاتينية إبراهيم يونس، الأثر المتوقع للعقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا، والبدائل المتاحة أمامها للحصول على النفط، مشيرًا إلى أن "العقوبات الجديدة ستنعكس بشكل سلبي جدًا على الأوضاع المعيشية في كوبا، وستؤدي إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات".
وأوضح يونس، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "كوبا تكبّدت خسائر كبيرة تتجاوز تريليوني دولار نتيجة الحصار الأميركي منذ عام 1962، وحتى نهاية العام الماضي، كما تتكبد شهريا خسائر تقدر بنحو 630 مليون دولار".
وبشأن البدائل المتاحة لكوبا بعد منع فنزويلا من تصدير النفط إليها، لفت يونس إلى "إمكانية اللجوء إلى عقود تجارية مع شركة "بيميكس" الحكومية المكسيكية، أو عبر شحنات نفط صغيرة تصل من المكسيك تحت عنوان المساعدات، إضافة إلى احتمال حصولها على مساعدات صينية في إطار تعزيز التعاون الصناعي بين الصين وكوبا".
وأكد يونس أن "الوضع سيكون خطيرًا جدًا، نظرًا إلى أن كوبا لا تملك مقدرات اقتصادية كافية وتعيش أزمة ممتدة منذ عقود، مع تضخم مرتفع بصورة مزمنة، وانهيارات في عدة قطاعات أساسية، كالسياحة والكهرباء".
وختم بالقول إن "التدخل العسكري الأميركي المباشر في كوبا يبقى واردًا، وفي ظل التفوق الأميركي في مجال التكنولوجيا العسكرية، ويبقى الرهان على الشعب الكوبي المناضل"، مؤكدًا أنه "لا تنازلات في هذا المسار، وأن التعبئة العسكرية والشعبية مستمرة لمواجهة أي سيناريو محتمل في المرحلة المقبلة".