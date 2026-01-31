https://sarabic.ae/20260131/دولة-أوروبية-تعتزم-إجراء-استفتاء-حول-تمديد-الخدمة-العسكرية-الإلزامية--1109831517.html
دولة أوروبية تعتزم إجراء استفتاء حول تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية
أعلن المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، أن بلاده تعتزم إجراء استفتاء شعبي حول تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية في البلاد. 31.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال ستوكر، في كلمة ألقاها خلال اجتماع حزبي، إن نتائج التصويت ستكون "ملزمة للأحزاب السياسية وللحكومة". وكانت لجنة من الخبراء النمساويين، اقترحت الأسبوع الماضي، تمديد مدة الخدمة العسكرية الأساسية من 6 أشهر إلى 8 أشهر، إلى جانب شهرين إضافيين من تدريبات الاحتياط الإلزامية، وصرح رئيس اللجنة إروين هاميسيدر، بأن "التوترات الجيوسياسية تعني أن عدم اتخاذ أي إجراء لم يعد خيارًا مطروحًا".يأتي ذلك، في الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام الأوروبي بإعادة هيكلة تشكيل جيوش دول الاتحاد الأوروبي، إذ كشفت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، يوم الخميس الماضي في مؤتمر صحفي بشأن إنشاء قوة عسكرية موحّدة، أنها "لا تستطيع تخيل" تشكيل جيش أوروبي منفصل في الوقت الراهن.وكان كوبيليوس، دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى "النظر في تشكيل قوة عسكرية مشتركة يمكن أن تحل محل القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن مستقبل التحالف مع الولايات المتحدة".ماكرون: التوافق حول الجيش المشترك للاتحاد الأوروبي مستحيل
دولة أوروبية تعتزم إجراء استفتاء حول تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية
أعلن المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، أن بلاده تعتزم إجراء استفتاء شعبي حول تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية في البلاد.
وقال ستوكر، في كلمة ألقاها خلال اجتماع حزبي، إن نتائج التصويت ستكون "ملزمة للأحزاب السياسية وللحكومة".
وكانت لجنة من الخبراء النمساويين، اقترحت الأسبوع الماضي، تمديد مدة الخدمة العسكرية الأساسية من 6 أشهر إلى 8 أشهر، إلى جانب شهرين إضافيين من تدريبات الاحتياط الإلزامية، وصرح رئيس اللجنة إروين هاميسيدر، بأن "التوترات الجيوسياسية تعني أن عدم اتخاذ أي إجراء لم يعد خيارًا مطروحًا".
يُذكر أن النمسا لا تتمتع بعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وحذّر خبراء في مجال الدفاع أن القوات المسلحة في البلاد تعاني حاليا من أوجه قصور كبيرة.
يأتي ذلك، في الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام الأوروبي بإعادة هيكلة تشكيل جيوش دول الاتحاد الأوروبي، إذ كشفت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، يوم الخميس الماضي في مؤتمر صحفي بشأن إنشاء قوة عسكرية موحّدة، أنها "لا تستطيع تخيل" تشكيل جيش أوروبي منفصل في الوقت الراهن.
وجاءت تصريحات كالاس، تعليقًا على الدعوات التي أطلقها أخيرًا بعض المسؤولين حول العالم، وفي مقدمتهم مفوّض شؤون الدفاع والفضاء في الاتحاد الأوروبي أندروس كوبيليوس، الذي دفع باتجاه "تأسيس قوة دفاعية أوروبية مستقلة".
وكان كوبيليوس، دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى "النظر في تشكيل قوة عسكرية مشتركة يمكن أن تحل محل القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن مستقبل التحالف مع الولايات المتحدة".