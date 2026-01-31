عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
مصر تكتسح تونس وتتوج بلقب أمم أفريقيا لكرة اليد 2026.. والسيسى يهنئ
بهذا الانتصار، حافظ "الفراعنة" على اللقب القاري للنسخة الرابعة على التوالي (2020، 2022، 2024، 2026)، ورفعوا رصيدهم إلى 10 ألقاب في تاريخ البطولة، معادلين بذلك الرقم القياسي الذي يحمله منتخب تونس (10 ألقاب أيضاً)، الذي كان آخر تتويج له في 2018، وفقا لمواقع رياضية.وسيطر المنتخب المصري تماماً على مجريات اللقاء منذ البداية، مستفيداً من تفوقه الواضح في الدفاع والهجوم.وأنهى الشوط الأول متقدماً 17-10، بعد أن بدأ الفارق في الاتساع منذ الدقائق الأولى ليصل إلى 6 أهداف في منتصف الشوط.تأتي هذه البطولة كأول استضافة رواندية للبطولة القارية، وشهدت تأهل المنتخبات الأربعة الأولى (مصر، تونس، الرأس الأخضر الثالث، والجزائر الرابع) إلى بطولة العالم لكرة اليد 2027 المقررة في ألمانيا. من جانبه، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنتخب الوطني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "فخور بكم، وأدعو الله أن يديم الانتصارات والإنجازات للرياضة المصرية لإسعاد شعبنا العظيم"، مشيداً بروح العزيمة والإصرار التي عكست مكانة مصر بين عمالقة اللعبة قارياً وعالمياً".
تابعنا عبر
توج المنتخب المصري لكرة اليد بلقب كأس "أمم أفريقيا 2026"، بعد فوز ساحق على نظيره التونسي بنتيجة 37-24، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم السبت في العاصمة الرواندية كيغالي.
بهذا الانتصار، حافظ "الفراعنة" على اللقب القاري للنسخة الرابعة على التوالي (2020، 2022، 2024، 2026)، ورفعوا رصيدهم إلى 10 ألقاب في تاريخ البطولة، معادلين بذلك الرقم القياسي الذي يحمله منتخب تونس (10 ألقاب أيضاً)، الذي كان آخر تتويج له في 2018، وفقا لمواقع رياضية.
كرة اليد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
تونس تهزم الجزائر وتضرب موعدا مع مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة اليد
29 يناير, 21:05 GMT
وسيطر المنتخب المصري تماماً على مجريات اللقاء منذ البداية، مستفيداً من تفوقه الواضح في الدفاع والهجوم.
وأنهى الشوط الأول متقدماً 17-10، بعد أن بدأ الفارق في الاتساع منذ الدقائق الأولى ليصل إلى 6 أهداف في منتصف الشوط.
في الشوط الثاني، واصل الفراعنة هيمنتهم بقيادة نجوم مثل يحيى الدرع ومحمد عماد ويحيى عمر (الذي سجل 6 أهداف لكل من عماد وعمر حسب تقارير)، حيث رفعوا الفارق تدريجياً إلى 9 ثم 14 هدفاً، قبل أن ينتهي اللقاء بفارق 13 هدفاً (37-24)، في مباراة حسمت نتيجتها مبكراً.
منتخب البحرين لكرة اليد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
منتخب البحرين يتوج بلقب آسيا لكرة اليد ويتأهل لكأس العالم 2027
29 يناير, 17:22 GMT
تأتي هذه البطولة كأول استضافة رواندية للبطولة القارية، وشهدت تأهل المنتخبات الأربعة الأولى (مصر، تونس، الرأس الأخضر الثالث، والجزائر الرابع) إلى بطولة العالم لكرة اليد 2027 المقررة في ألمانيا.
من جانبه، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنتخب الوطني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "فخور بكم، وأدعو الله أن يديم الانتصارات والإنجازات للرياضة المصرية لإسعاد شعبنا العظيم"، مشيداً بروح العزيمة والإصرار التي عكست مكانة مصر بين عمالقة اللعبة قارياً وعالمياً".
