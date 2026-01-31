https://sarabic.ae/20260131/مصر-تكتسح-تونس-وتتوج-بلقب-أمم-أفريقيا-لكرة-اليد-2026-والسيسى-يهنئ-1109851731.html
توج المنتخب المصري لكرة اليد بلقب كأس "أمم أفريقيا 2026"، بعد فوز ساحق على نظيره التونسي بنتيجة 37-24، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم السبت في العاصمة
بهذا الانتصار، حافظ "الفراعنة" على اللقب القاري للنسخة الرابعة على التوالي (2020، 2022، 2024، 2026)، ورفعوا رصيدهم إلى 10 ألقاب في تاريخ البطولة، معادلين بذلك الرقم القياسي الذي يحمله منتخب تونس (10 ألقاب أيضاً)، الذي كان آخر تتويج له في 2018، وفقا لمواقع رياضية.وسيطر المنتخب المصري تماماً على مجريات اللقاء منذ البداية، مستفيداً من تفوقه الواضح في الدفاع والهجوم.وأنهى الشوط الأول متقدماً 17-10، بعد أن بدأ الفارق في الاتساع منذ الدقائق الأولى ليصل إلى 6 أهداف في منتصف الشوط.تأتي هذه البطولة كأول استضافة رواندية للبطولة القارية، وشهدت تأهل المنتخبات الأربعة الأولى (مصر، تونس، الرأس الأخضر الثالث، والجزائر الرابع) إلى بطولة العالم لكرة اليد 2027 المقررة في ألمانيا. من جانبه، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنتخب الوطني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "فخور بكم، وأدعو الله أن يديم الانتصارات والإنجازات للرياضة المصرية لإسعاد شعبنا العظيم"، مشيداً بروح العزيمة والإصرار التي عكست مكانة مصر بين عمالقة اللعبة قارياً وعالمياً".
