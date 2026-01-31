https://sarabic.ae/20260131/وزير-الخارجية-السويسري-يؤكد-عزمه-زيارة-موسكو-وكييف-عام-2026-1109858783.html

أكد وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عزمه زيارة موسكو وكييف هذا العام.

وقال في خطاب ألقاه أمام البرلمان يوم السبت، وفقًا لما أفاد به المكتب الإعلامي للاتحاد: "بالنسبة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي أتشرف برئاستها هذا العام، فقد حددت سويسرا، تحت قيادتي، أولوياتها بوضوح: يجب على المنظمة إعادة التركيز على مهامها الأساسية - حماية السلام والأمن في أوروبا".وكان قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن خططه لزيارة روسيا أيضًا.رداً على استفسار من وكالة "سبوتنيك" حول التوقيت المحتمل للزيارة، صرّحت وزارة الخارجية السويسرية بأن المعلومات المتعلقة بها ستُنشر "في الوقت المناسب".وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلن نيكولا بيدو، رئيس قسم الاتصالات في وزارة الخارجية السويسرية، عن خطط كاسيس لزيارة موسكو.ووفقاً لصحيفة تيمبس، فإن "أولوية" سويسرا هي زيارة كييف وتبليسي وموسكو في فبراير/شباط.وقد أُعلن عن نية القيام بهذه الزيارة للدول الأعضاء الـ 57 في اجتماع وزاري عُقد في فيينا أواخر سبتمبر/أيلول 2025.وكانت آخر زيارة لكاسيس إلى روسيا في عام 2019. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام، زار الرئيس السويسري آنذاك، أولي ماور، البلاد أيضاً.واجتمع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع كاسيس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول 2025، مصرحاً بأن سويسرا فقدت مصداقيتها كوسيط محايد ذي مصداقية.ناقش الوزراء أيضًا أنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سياق رئاسة سويسرا المرتقبة للمنظمة عام 2026.وقدّم الجانب الروسي عرضًا تفصيليًا لتقييمه "لأسباب الوضع المتردي في المنظمة وتراجع دورها في ضمان الأمن والتعاون".وقال ألكسندر لوكاشيفيتش، الذي شغل سابقًا منصب المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، خلال اجتماع المجلس الدائم للمنظمة في سبتمبر/أيلول، إن روسيا دعت الرئاسة السويسرية عام 2026 إلى البدء في عملية إعادة المنظمة إلى دورها المحوري كمنصة للحوار والتعاون النزيهين.

