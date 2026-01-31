وزير الخارجية السويسري يؤكد عزمه زيارة موسكو وكييف عام 2026

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية السويسري يؤكد عزمه زيارة موسكو وكييف عام 2026
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عزمه زيارة موسكو وكييف هذا العام.
وقال في خطاب ألقاه أمام البرلمان يوم السبت، وفقًا لما أفاد به المكتب الإعلامي للاتحاد: "بالنسبة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي أتشرف برئاستها هذا العام، فقد حددت سويسرا، تحت قيادتي، أولوياتها بوضوح: يجب على المنظمة إعادة التركيز على مهامها الأساسية - حماية السلام والأمن في أوروبا".

وأضاف، "لتحقيق هذا الهدف، يجب أن نكون جميعًا حاضرين على طاولة المفاوضات، وليس فقط من يشاركونني وجهات نظري. ولهذا السبب سأزور كييف وموسكو قريبًا".

وكان قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن خططه لزيارة روسيا أيضًا.
رداً على استفسار من وكالة "سبوتنيك" حول التوقيت المحتمل للزيارة، صرّحت وزارة الخارجية السويسرية بأن المعلومات المتعلقة بها ستُنشر "في الوقت المناسب".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلن نيكولا بيدو، رئيس قسم الاتصالات في وزارة الخارجية السويسرية، عن خطط كاسيس لزيارة موسكو.
ناقش الوزراء أيضًا أنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سياق رئاسة سويسرا المرتقبة للمنظمة عام 2026.
وقدّم الجانب الروسي عرضًا تفصيليًا لتقييمه "لأسباب الوضع المتردي في المنظمة وتراجع دورها في ضمان الأمن والتعاون".
وقال ألكسندر لوكاشيفيتش، الذي شغل سابقًا منصب المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، خلال اجتماع المجلس الدائم للمنظمة في سبتمبر/أيلول، إن روسيا دعت الرئاسة السويسرية عام 2026 إلى البدء في عملية إعادة المنظمة إلى دورها المحوري كمنصة للحوار والتعاون النزيهين.
