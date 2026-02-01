https://sarabic.ae/20260201/إعلام-تأجيل-الجولة-الثانية-من-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-في-أبو-ظبي-1109875615.html
إعلام: تأجيل الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبو ظبي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بتأجيل القمة الجديدة لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي لعدة أيام. 01.02.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت صحيفة أمريكية، أن "الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية لإنهاء الصراع في أوكرانيا تأجلت لعدة أيام بعد اجتماع مفاجئ بين المفاوضين الروس والأمريكيين في فلوريدا نهاية هذا الأسبوع".وكتب زيلينسكي على قناته بتطبيق "تلغرام": "لقد قدم فريقنا التفاوضي تقريرًا للتو. وجرى تحديد موعد الاجتماعات الثلاثية المقبلة في الرابع والخامس من شباط/ فبراير في أبو ظبي.. أوكرانيا مستعدة لإجراء مناقشات موضوعية".وعُقدت محادثات الفريق الثلاثي المعني بالقضايا الأمنية، والذي يضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، يومي 23 و24 كانون الثاني/يناير الماضي في أبو ظبي.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأنه من المتوقع مبدئياً عقد اجتماع آخر بهذا الإطار، في الأول من شباط/فبراير.وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الجولة الجديدة من المحادثات بشأن حل النزاع في أوكرانيا ستكون ثنائية، لكن الولايات المتحدة قد تنضم إلى الأطراف المعنية.دميترييف يصف المحادثات مع ممثلي الرئيس الأمريكي بـ"البناءة"
فيما أشارت وكالة "رويترز" إلى أن "الاجتماع المقرر عقده اليوم في الإمارات بين مسؤولين من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة لن يعقد في الوقت الراهن".
