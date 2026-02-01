https://sarabic.ae/20260201/مبعوث-واشنطن-إلى-الناتو-اتفاق-السلام-سيكون-الخطوة-الأولى-لحل-النزاع-الأوكراني-1109859750.html
مبعوث واشنطن إلى الناتو: اتفاق السلام سيكون الخطوة الأولى لحل النزاع الأوكراني
مبعوث واشنطن إلى الناتو: اتفاق السلام سيكون الخطوة الأولى لحل النزاع الأوكراني
سبوتنيك عربي
يرى سفير الولايات المتحدة لدى حلف الناتو، ماثيو ويتاكر، أن اتفاق السلام لن يكون سوى الخطوة الأولى لحل النزاع في أوكرانيا. 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T02:39+0000
2026-02-01T02:39+0000
2026-02-01T02:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a1eb8824f0354e5c8d936c46117ce00.jpg
وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "إن اتفاق السلام، الذي يُعدّ الخطوة الأولى في نهاية المطاف، أمر معقد. فهو يتناول مسألة الأراضي وطبيعتها، وتحديد حدودها، وكيفية إدارتها، وكيفية تطبيق وقف إطلاق النار. هذه مسائل معقدة".وقد عُقدت محادثات ثلاثية بين فريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، يومي 23 و24 يناير في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع مبدئياً عقد اجتماع جديد في 1 فبراير الجاري.وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن هذه الجولة ستكون ثنائية، لكن بإمكان الولايات المتحدة الانضمام إلى الأطراف.وصف يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين، انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس سابقاً بأنه عنصر مهم في خطة السلام بأكملها.
https://sarabic.ae/20260130/موسكو-سياسة-حلف-الناتو-تتجه-لـ-مواجهة-حتمية-مع-روسيا-1109810844.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_a2757e14fff72d7122f3521027d7f5c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مبعوث واشنطن إلى الناتو: اتفاق السلام سيكون الخطوة الأولى لحل النزاع الأوكراني
يرى سفير الولايات المتحدة لدى حلف الناتو، ماثيو ويتاكر، أن اتفاق السلام لن يكون سوى الخطوة الأولى لحل النزاع في أوكرانيا.
وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "إن اتفاق السلام، الذي يُعدّ الخطوة الأولى في نهاية المطاف، أمر معقد. فهو يتناول مسألة الأراضي وطبيعتها، وتحديد حدودها، وكيفية إدارتها، وكيفية تطبيق وقف إطلاق النار. هذه مسائل معقدة".
وقد عُقدت محادثات ثلاثية
بين فريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا
، يومي 23 و24 يناير في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع مبدئياً عقد اجتماع جديد في 1 فبراير الجاري.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن هذه الجولة ستكون ثنائية
، لكن بإمكان الولايات المتحدة الانضمام إلى الأطراف.
وصف يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين، انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس سابقاً بأنه عنصر مهم في خطة السلام بأكملها.