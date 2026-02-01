مبعوث واشنطن إلى الناتو: اتفاق السلام سيكون الخطوة الأولى لحل النزاع الأوكراني

عربي
يرى سفير الولايات المتحدة لدى حلف الناتو، ماثيو ويتاكر، أن اتفاق السلام لن يكون سوى الخطوة الأولى لحل النزاع في أوكرانيا.
وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "إن اتفاق السلام، الذي يُعدّ الخطوة الأولى في نهاية المطاف، أمر معقد. فهو يتناول مسألة الأراضي وطبيعتها، وتحديد حدودها، وكيفية إدارتها، وكيفية تطبيق وقف إطلاق النار. هذه مسائل معقدة".
وقد عُقدت محادثات ثلاثية بين فريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، يومي 23 و24 يناير في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع مبدئياً عقد اجتماع جديد في 1 فبراير الجاري.
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
موسكو: سياسة حلف الناتو تتجه لـ "مواجهة حتمية" مع روسيا
30 يناير, 12:50 GMT
وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن هذه الجولة ستكون ثنائية، لكن بإمكان الولايات المتحدة الانضمام إلى الأطراف.
وصف يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين، انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس سابقاً بأنه عنصر مهم في خطة السلام بأكملها.
