https://sarabic.ae/20260130/الكرملين-روسيا-وافقت-على-طلب-ترامب-بالامتناع-عن-شن-ضربات-على-أوكرانيا-1109802375.html
الكرملين: روسيا توافق على طلب ترامب بالامتناع عن شن ضربات على أوكرانيا حتى 1 فبراير
الكرملين: روسيا توافق على طلب ترامب بالامتناع عن شن ضربات على أوكرانيا حتى 1 فبراير
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا وافقت على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالامتناع عن شن ضربات على أوكرانيا حتى 1 فبراير/شباط المقبل.
2026-01-30T10:10+0000
2026-01-30T11:10+0000
روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو قد وافقت على الامتناع عن ضرب أوكرانيا: "نتحدث عن تهيئة ظروف مواتية للمفاوضات... نعم، بالطبع، كان هناك طلب شخصي من الرئيس ترامب".وحول ما إذا كان الكرملين اطلع على تصريحات زيلينسكي بأن كييف لن تتنازل عن دونباس ومحطة زابوروجيه، أجاب قائلا: "بالطبع، لقد اطلعنا على هذه التصريحات".وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بدونباس، فإن ديناميكيات الجبهة تتحدث عن نفسها، ولا يوجد ما يمكن إضافته في هذا السياق".وردا منه على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول رد الكرملين على تصريح زيلينسكي، الذي عرض فيه زيارة بوتين إلى كييف، قال بيسكوف: "لقد اطلعنا وسمعنا هذه التصريحات، بل العديد من التصريحات في الأيام الأخيرة، بل في الساعات الأخيرة".وتابع: "زيلينسكي هو من طلب الاجتماع، وهو من بادر إليه، وردا على ذلك، أخبره الرئيس بوتين أننا مستعدون، ولكن في موسكو فقط. من المهم جدا تذكر هذا".وقال بيسكوف للصحفيين في تعليق على تصريحات زيلينسكي، إن كييف ليست مستعدة لتقديم تنازلات إقليمية بشأن دونباس ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية:" بالطبع، لا بد من لفت الانتباه أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية تخضع للسيطرة الروسية منذ أكثر من عامين".وعن موقف الكرملين من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي تفيد بأن مبدأ تقرير المصير لا ينطبق على شبه جزيرة القرم ودونباس، على عكس غرينلاند، أجاب قائلا: "نحن نختلف مع هذه الاستنتاجات، ولدينا موقفنا، المعروف للجميع والمبني على أسس موضوعية".وقال دميتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، بأن روسيا تتمسك حاليًا بموسكو، وليس الإمارات العربية المتحدة، كمكان محتمل لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيلينسكي.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدًا للقاء زيلينسكي في الإمارات العربية المتحدة: "ما زلنا نتحدث عن موسكو (وليس الإمارات)".ترامب: روسيا أوقفت بالفعل الضربات على كييف ومدن أوكرانية أخرىالخارجية الروسية تحذر دول البلطيق من رد على الإجراءات ضد سفاراتها
https://sarabic.ae/20260128/الكرملين-من-المقرر-عقد-اجتماع-لوفود-روسيا-وأوكرانيا-والولايات-المتحدة-في-الأول-من-فبراير-في-أبو-ظبي-1109730227.html
https://sarabic.ae/20260127/ترامب-هناك-أمور-جيدة-جدا-تحدث-بشأن-روسيا-وأوكرانيا-1109704187.html
https://sarabic.ae/20260130/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيرستوك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--الدفاع-الروسية-1109800530.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكرملين: روسيا توافق على طلب ترامب بالامتناع عن شن ضربات على أوكرانيا حتى 1 فبراير

10:10 GMT 30.01.2026 (تم التحديث: 11:10 GMT 30.01.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا وافقت على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالامتناع عن شن ضربات على أوكرانيا حتى 1 فبراير/شباط المقبل.
قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو قد وافقت على الامتناع عن ضرب أوكرانيا: "نتحدث عن تهيئة ظروف مواتية للمفاوضات... نعم، بالطبع، كان هناك طلب شخصي من الرئيس ترامب".

وأضاف: "أستطيع أن أؤكد أن الرئيس ترامب طلب شخصيًا من الرئيس بوتين الامتناع عن مهاجمة كييف لمدة أسبوع، حتى الأول من فبراير، ريثما يتم تهيئة الظروف المواتية للمفاوضات، هذا كل ما يمكنني قوله في هذا الشأن".

وحول ما إذا كان الكرملين اطلع على تصريحات زيلينسكي بأن كييف لن تتنازل عن دونباس ومحطة زابوروجيه، أجاب قائلا: "بالطبع، لقد اطلعنا على هذه التصريحات".
دبابات روسية من طراز تي-80 تتسير على طول ساحة فوروفسكايا بجوار الكرملين تحضيرا لبروفة للعرض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
الكرملين: من المقرر عقد اجتماع لوفود روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في الأول من فبراير في أبو ظبي
28 يناير, 14:16 GMT
وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بدونباس، فإن ديناميكيات الجبهة تتحدث عن نفسها، ولا يوجد ما يمكن إضافته في هذا السياق".
وردا منه على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول رد الكرملين على تصريح زيلينسكي، الذي عرض فيه زيارة بوتين إلى كييف، قال بيسكوف: "لقد اطلعنا وسمعنا هذه التصريحات، بل العديد من التصريحات في الأيام الأخيرة، بل في الساعات الأخيرة".

وأضاف: "لم يبادر بوتين بدعوة زيلينسكي إلى أي مكان، ولم يعرض عليه أي لقاءات".

وتابع: "زيلينسكي هو من طلب الاجتماع، وهو من بادر إليه، وردا على ذلك، أخبره الرئيس بوتين أننا مستعدون، ولكن في موسكو فقط. من المهم جدا تذكر هذا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أمام الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
ترامب: هناك أمور جيدة جدا تحدث بشأن روسيا وأوكرانيا
27 يناير, 18:28 GMT
وقال بيسكوف للصحفيين في تعليق على تصريحات زيلينسكي، إن كييف ليست مستعدة لتقديم تنازلات إقليمية بشأن دونباس ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية:" بالطبع، لا بد من لفت الانتباه أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية تخضع للسيطرة الروسية منذ أكثر من عامين".
وعن موقف الكرملين من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي تفيد بأن مبدأ تقرير المصير لا ينطبق على شبه جزيرة القرم ودونباس، على عكس غرينلاند، أجاب قائلا: "نحن نختلف مع هذه الاستنتاجات، ولدينا موقفنا، المعروف للجميع والمبني على أسس موضوعية".

وأضاف: "نعتبر هذه الاستنتاجات معيبة للغاية من وجهة نظر القانون الدولي".

طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بيرستوك في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
09:11 GMT
وقال دميتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، بأن روسيا تتمسك حاليًا بموسكو، وليس الإمارات العربية المتحدة، كمكان محتمل لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيلينسكي.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدًا للقاء زيلينسكي في الإمارات العربية المتحدة: "ما زلنا نتحدث عن موسكو (وليس الإمارات)".
ترامب: روسيا أوقفت بالفعل الضربات على كييف ومدن أوكرانية أخرى
الخارجية الروسية تحذر دول البلطيق من رد على الإجراءات ضد سفاراتها
