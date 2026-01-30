https://sarabic.ae/20260130/الكرملين-روسيا-وافقت-على-طلب-ترامب-بالامتناع-عن-شن-ضربات-على-أوكرانيا-1109802375.html

الكرملين: روسيا توافق على طلب ترامب بالامتناع عن شن ضربات على أوكرانيا حتى 1 فبراير

الكرملين: روسيا توافق على طلب ترامب بالامتناع عن شن ضربات على أوكرانيا حتى 1 فبراير

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا وافقت على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالامتناع عن شن ضربات على أوكرانيا حتى 1... 30.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-30T10:10+0000

2026-01-30T10:10+0000

2026-01-30T11:10+0000

روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو قد وافقت على الامتناع عن ضرب أوكرانيا: "نتحدث عن تهيئة ظروف مواتية للمفاوضات... نعم، بالطبع، كان هناك طلب شخصي من الرئيس ترامب".وحول ما إذا كان الكرملين اطلع على تصريحات زيلينسكي بأن كييف لن تتنازل عن دونباس ومحطة زابوروجيه، أجاب قائلا: "بالطبع، لقد اطلعنا على هذه التصريحات".وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بدونباس، فإن ديناميكيات الجبهة تتحدث عن نفسها، ولا يوجد ما يمكن إضافته في هذا السياق".وردا منه على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول رد الكرملين على تصريح زيلينسكي، الذي عرض فيه زيارة بوتين إلى كييف، قال بيسكوف: "لقد اطلعنا وسمعنا هذه التصريحات، بل العديد من التصريحات في الأيام الأخيرة، بل في الساعات الأخيرة".وتابع: "زيلينسكي هو من طلب الاجتماع، وهو من بادر إليه، وردا على ذلك، أخبره الرئيس بوتين أننا مستعدون، ولكن في موسكو فقط. من المهم جدا تذكر هذا".وقال بيسكوف للصحفيين في تعليق على تصريحات زيلينسكي، إن كييف ليست مستعدة لتقديم تنازلات إقليمية بشأن دونباس ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية:" بالطبع، لا بد من لفت الانتباه أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية تخضع للسيطرة الروسية منذ أكثر من عامين".وعن موقف الكرملين من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي تفيد بأن مبدأ تقرير المصير لا ينطبق على شبه جزيرة القرم ودونباس، على عكس غرينلاند، أجاب قائلا: "نحن نختلف مع هذه الاستنتاجات، ولدينا موقفنا، المعروف للجميع والمبني على أسس موضوعية".وقال دميتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، بأن روسيا تتمسك حاليًا بموسكو، وليس الإمارات العربية المتحدة، كمكان محتمل لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيلينسكي.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدًا للقاء زيلينسكي في الإمارات العربية المتحدة: "ما زلنا نتحدث عن موسكو (وليس الإمارات)".ترامب: روسيا أوقفت بالفعل الضربات على كييف ومدن أوكرانية أخرىالخارجية الروسية تحذر دول البلطيق من رد على الإجراءات ضد سفاراتها

https://sarabic.ae/20260128/الكرملين-من-المقرر-عقد-اجتماع-لوفود-روسيا-وأوكرانيا-والولايات-المتحدة-في-الأول-من-فبراير-في-أبو-ظبي-1109730227.html

https://sarabic.ae/20260127/ترامب-هناك-أمور-جيدة-جدا-تحدث-بشأن-روسيا-وأوكرانيا-1109704187.html

https://sarabic.ae/20260130/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيرستوك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--الدفاع-الروسية-1109800530.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, العالم العربي