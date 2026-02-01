https://sarabic.ae/20260201/الصحة-اللبنانية-قتلى-وجرحى-جراء-غارة-إسرائيلية-على-جنوبي-البلاد-1109880185.html
الصحة اللبنانية: قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية على جنوبي البلاد
الصحة اللبنانية: قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية على جنوبي البلاد
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، بسقوط قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوبي لبنان. 01.02.2026
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأحد، عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة عبا قضاء النبطية.وقالت وزارة الصحة اللبنانية: "شهيد وستة جرحى. ومن بين الجرحى طفلة تبلغ من العمر ست سنوات وفتاة وفتى، كلاهما دون الثامنة عشرة".وأضافت أن "مسيرة صهيونية، نفذت غارة جوية بصاروخين موجهين مستهدفة سيارة على طريق بلدة الدوير - وطى عبا عند المدخل الجنوبي للدوير ، بمحاذاة مشاتل علي حوماني في قضاء النبطية بجنوب لبنان".وأكدت أن الغارة أدت الى مقتل السائق وجرح فتى كان مع أهله بسيارتهم لحظة وقوع الغارة واصطدمت سيارتهم بجانب الطريق، كما جرحت طفلة".وفي سياق متصل، أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أول أمس الجمعة، على ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان، "نظرا للدور الحيوي الذي يقومون به"، وتابع مشددا على "التزام لبنان الدائم باتفاقية الهدنة بجميع مندرجاتها".لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
ونقلت الوكالة
الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأحد، عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة عبا قضاء النبطية.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية: "شهيد وستة جرحى. ومن بين الجرحى طفلة تبلغ من العمر ست سنوات وفتاة وفتى، كلاهما دون الثامنة عشرة".
وأضافت أن "مسيرة صهيونية، نفذت غارة جوية بصاروخين موجهين مستهدفة سيارة على طريق بلدة الدوير - وطى عبا عند المدخل الجنوبي للدوير ، بمحاذاة مشاتل علي حوماني في قضاء النبطية بجنوب لبنان".
وأكدت أن الغارة أدت الى مقتل السائق وجرح فتى كان مع أهله بسيارتهم لحظة وقوع الغارة واصطدمت سيارتهم بجانب الطريق، كما جرحت طفلة".
وفي سياق متصل، أكد الرئيس اللبناني
، جوزاف عون، أول أمس الجمعة، على ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان، "نظرا للدور الحيوي الذي يقومون به"، وتابع مشددا على "التزام لبنان الدائم باتفاقية الهدنة بجميع مندرجاتها".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني 2025.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية
ويطالب بوقفها.