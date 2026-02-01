https://sarabic.ae/20260201/رئيس-حكومة-إقليم-كردستان-العراق-لم-يتم-التوصل-لاتفاق-حول-منصب-رئيس-الجمهورية-1109865487.html
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، "عدم توصل الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بعد إلى اتفاق بشأن منصب رئيس الجمهورية".
وقال بارزاني، في تصريحات لشبكة "رووداو" الكردية: "سنفعل كل ما يصبّ في مصلحة شعبنا"، لافتًا إلى أن "تشكيل حكومة إقليم كردستان ومنصب رئيس الجمهورية، ملفان منفصلان".وأكد ضرورة أن "تكون الأطراف السياسية في إقليم كردستان موحّدة الموقف"، مبيّنًا بالقول: "لا أعتقد أنه سيتم الخلط بين مسألة تشكيل الكابينة العاشرة ومنصب رئيس جمهورية العراق".وحدّد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، موعدًا لانعقاد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعد تأجيل الجلسة الخاصة، التي كان مقررًا عقدها في وقت سابق.وذكر المجلس، في بيان له، أنه "عقد جلسته الأولى برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، حيث جرى شهدت الجلسة ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، إلى جانب منح المناصب القضائية التي يتطلب إقرارها ضمن التشكيلات في بعض رئاسات محاكم الاستئناف، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.ودعا المجلس، الأحزاب والقوى السياسية إلى احترام هذه المدد وعدم تجاوزها، "حفاظًا على الاستقرار السياسي وضمان سير العملية الديمقراطية وفق الأطر الدستورية والقانونية، ومنع أي تدخل خارجي".
11 فبراير 2025, 07:49 GMT
