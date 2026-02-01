https://sarabic.ae/20260201/محافظة-القدس-مستوطنون-إسرائيليون-يقتحمون-تجمع-أبو-النوار-البدوي-قرب-بلدة-العيزرية--1109862598.html
محافظة القدس: مستوطنون إسرائيليون يقتحمون تجمع أبو النوار البدوي قرب بلدة العيزرية
محافظة القدس: مستوطنون إسرائيليون يقتحمون تجمع أبو النوار البدوي قرب بلدة العيزرية
سبوتنيك عربي
أفادت محافظة القدس باقتحام مستوطنين إسرائيليين، اليوم الأحد، تجمع أبو النوار البدوي قرب بلدة العيزرية شرقي المدينة. 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T06:55+0000
2026-02-01T06:55+0000
2026-02-01T06:55+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
آخر أخبار القدس الأن
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/08/1068776034_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_ce6b09507e675b0b87644c4aca3a9940.jpg
وقالت المحافظة، في بيان لها، إن "مستوطنين اقتحموا، بحماية الجيش الإسرائيلي، تجمع أبو النوار البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرقي القدس المحتلة"، دون المزيد من التفاصيل.وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، اعترافها رسميا بـ5 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، في خطوة وصفها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأنها "جزء من جهود سحق فكرة إقامة الدولة الفلسطينية".وأشار سموتريتش إلى أن "بلدة حومش حصلت على صفة مستوطنة رسمية، إلى جانب أربع مستوطنات إضافية، ليصل بذلك عدد المستوطنات، التي تم الاعتراف بها خلال الشهر الماضي، إلى 20 مستوطنة، في إطار استكمال عملية شرعنتها".وأعلنت إسرائيل رسميا، الشهر الماضي، إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة.وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية، ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات في الضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".
https://sarabic.ae/20260119/محافظة-القدس-تحذر-من-محاولات-إسرائيل-الاستيلاء-على-أراضي-حي-البستان-1109381020.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/08/1068776034_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_bef59b62707311c1c08e088478095629.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
محافظة القدس: مستوطنون إسرائيليون يقتحمون تجمع أبو النوار البدوي قرب بلدة العيزرية
أفادت محافظة القدس باقتحام مستوطنين إسرائيليين، اليوم الأحد، تجمع أبو النوار البدوي قرب بلدة العيزرية شرقي المدينة.
وقالت المحافظة، في بيان لها، إن "مستوطنين اقتحموا، بحماية الجيش الإسرائيلي، تجمع أبو النوار البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرقي القدس المحتلة"، دون المزيد من التفاصيل.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، اعترافها رسميا بـ5 مستوطنات جديدة
في الضفة الغربية، في خطوة وصفها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأنها "جزء من جهود سحق فكرة إقامة الدولة الفلسطينية".
وأشار سموتريتش إلى أن "بلدة حومش حصلت على صفة مستوطنة رسمية، إلى جانب أربع مستوطنات إضافية، ليصل بذلك عدد المستوطنات، التي تم الاعتراف بها خلال الشهر الماضي، إلى 20 مستوطنة، في إطار استكمال عملية شرعنتها".
وأكد سموتريتش أن "الاستيطان في الضفة الغربية يواصل النمو والازدهار، مع التأكيد على المضي قدمًا في سياسات تهدف إلى تقويض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية".
وأعلنت إسرائيل رسميا، الشهر الماضي، إنشاء 11 مستوطنة جديدة
في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة.
وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية، ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات في الضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".