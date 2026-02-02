https://sarabic.ae/20260202/إعلام-من-المرجح-انطلاق-مفاوضات-إيرانية-أمريكية-بين-مسؤولين-رفيعي-المستوى-خلال-أيام-1109904169.html
إعلام: من المرجح انطلاق مفاوضات إيرانية أمريكية بين مسؤولين رفيعي المستوى خلال أيام
ذكرت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر مطلع، أنه من المرجح انطلاق مفاوضات إيرانية أمريكية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين خلال الأيام المقبلة. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "من المرجح بدء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين في الأيام القادمة.. حتى الآن لم يتم تحديد المكان والزمان النهائي لهذا اللقاء، ومن المحتمل أن تجري هذه المفاوضات على مستوى عراقجي وويتكوف".وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد: "أكبر وأقوى السفن في العالم، على مقربة شديدة [من سواحل إيران]. وآمل خلال أيام قليلة أن نبرم اتفاقًا".وصرّح المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق، أن "أي حرب تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، ستتحول إلى حرب إقليمية واسعة"، مؤكدًا أن الشعب الإيراني "سيرد بقوة على أي اعتداء يتعرض له"، وفق تعبيره.وخلال لقاء مع حشد من المواطنين، شدد خامنئي على أن "إيران ليست البادئة بأي حرب ولا تسعى إلى مهاجمة أي دولة"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن "الشعب الإيراني سيوجّه ضربة قوية لكل من يعتدي عليه أو يؤذيه"، بحسب وكالة "مهر".
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "من المرجح بدء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين في الأيام القادمة.. حتى الآن لم يتم تحديد المكان والزمان النهائي لهذا اللقاء، ومن المحتمل أن تجري هذه المفاوضات على مستوى عراقجي وويتكوف
".
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا وجود "أقوى سفن العالم" بالقرب من سواحل إيران.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد: "أكبر وأقوى السفن في العالم، على مقربة شديدة [من سواحل إيران]. وآمل خلال أيام قليلة أن نبرم اتفاقًا".
وصرّح المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق، أن "أي حرب تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، ستتحول إلى حرب إقليمية واسعة
"، مؤكدًا أن الشعب الإيراني "سيرد بقوة على أي اعتداء يتعرض له"، وفق تعبيره.
وخلال لقاء مع حشد من المواطنين، شدد خامنئي على أن "إيران ليست البادئة بأي حرب ولا تسعى إلى مهاجمة أي دولة"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن "الشعب الإيراني سيوجّه ضربة قوية لكل من يعتدي عليه أو يؤذيه"، بحسب وكالة "مهر".