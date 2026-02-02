تحطم طائرة تدريب مدنية في مقاطعة أورينبورغ الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260202/تحطم-طائرة-تدريب-روسية-في-مقاطعة-أورينبورغ-1109898796.html
تحطم طائرة تدريب مدنية في مقاطعة أورينبورغ الروسية
تحطم طائرة تدريب مدنية في مقاطعة أورينبورغ الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، عن مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة تدريب في مقاطعة أورينبورغ جنوب شرقي روسيا. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T10:44+0000
2026-02-02T10:45+0000
روسيا
طيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109899202_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_8a3cb07c92c224564c9dc589544058d2.jpg
وقالت بلدية أورينبورغ إن سقوط الطائرة حدث في قرية جناتلاب.وأضافت أنه كان على متن الطائرة طالبان بجامعة سان بطرسبورغ الحكومية للطيران المدني ومدرب.وأفادت البلدية بأن فرقًا من الشرطة والأطباء والمنقذين وممثلين عن البلدية تعمل في مكان الحادث.وتقع مقاطعة أورينبورغ في حوض نهر الأورال إلى الجنوب من جمهورية بشكيريا الروسية، وتشغل القسم الأوسط من حوض الأورال، وتبلغ مساحتها 124,000 كم مربع، ويبلغ عدد سكانها 2.1 مليون نسمة.
https://sarabic.ae/20260126/تحطم-طائرة-خاصة-تقل-8-أشخاص-لدى-إقلاعها-من-مطار-بولاية-ماين-الأمريكية-1109631979.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109899202_128:0:1087:719_1920x0_80_0_0_4f981ba3c97ca76de4f4f035f2064734.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, طيران
روسيا, طيران

تحطم طائرة تدريب مدنية في مقاطعة أورينبورغ الروسية

10:44 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 10:45 GMT 02.02.2026)
© Photo / Ministry of Emergency Situations of Orenburg regionتحطم طائرة تدريب روسية في مقاطعة أورينبورغ
تحطم طائرة تدريب روسية في مقاطعة أورينبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© Photo / Ministry of Emergency Situations of Orenburg region
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، عن مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة تدريب في مقاطعة أورينبورغ جنوب شرقي روسيا.
وقالت بلدية أورينبورغ إن سقوط الطائرة حدث في قرية جناتلاب.
وأضافت أنه كان على متن الطائرة طالبان بجامعة سان بطرسبورغ الحكومية للطيران المدني ومدرب.
وأفادت البلدية بأن فرقًا من الشرطة والأطباء والمنقذين وممثلين عن البلدية تعمل في مكان الحادث.
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص لدى إقلاعها من مطار بولاية ماين الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص عند إقلاعها من مطار بولاية ماين الأمريكية
26 يناير, 03:58 GMT
وتقع مقاطعة أورينبورغ في حوض نهر الأورال إلى الجنوب من جمهورية بشكيريا الروسية، وتشغل القسم الأوسط من حوض الأورال، وتبلغ مساحتها 124,000 كم مربع، ويبلغ عدد سكانها 2.1 مليون نسمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала