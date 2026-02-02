https://sarabic.ae/20260202/تحطم-طائرة-تدريب-روسية-في-مقاطعة-أورينبورغ-1109898796.html
تحطم طائرة تدريب مدنية في مقاطعة أورينبورغ الروسية
تحطم طائرة تدريب مدنية في مقاطعة أورينبورغ الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، عن مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة تدريب في مقاطعة أورينبورغ جنوب شرقي روسيا.
2026-02-02T10:44+0000
2026-02-02T10:44+0000
2026-02-02T10:45+0000
روسيا
طيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109899202_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_8a3cb07c92c224564c9dc589544058d2.jpg
وقالت بلدية أورينبورغ إن سقوط الطائرة حدث في قرية جناتلاب.وأضافت أنه كان على متن الطائرة طالبان بجامعة سان بطرسبورغ الحكومية للطيران المدني ومدرب.وأفادت البلدية بأن فرقًا من الشرطة والأطباء والمنقذين وممثلين عن البلدية تعمل في مكان الحادث.وتقع مقاطعة أورينبورغ في حوض نهر الأورال إلى الجنوب من جمهورية بشكيريا الروسية، وتشغل القسم الأوسط من حوض الأورال، وتبلغ مساحتها 124,000 كم مربع، ويبلغ عدد سكانها 2.1 مليون نسمة.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109899202_128:0:1087:719_1920x0_80_0_0_4f981ba3c97ca76de4f4f035f2064734.jpg
روسيا, طيران
تحطم طائرة تدريب مدنية في مقاطعة أورينبورغ الروسية
10:44 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 10:45 GMT 02.02.2026)
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، عن مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة تدريب في مقاطعة أورينبورغ جنوب شرقي روسيا.
وقالت بلدية أورينبورغ إن سقوط الطائرة حدث في قرية جناتلاب.
وأضافت أنه كان على متن الطائرة طالبان بجامعة سان بطرسبورغ الحكومية للطيران المدني ومدرب.
وأفادت البلدية بأن فرقًا من الشرطة والأطباء والمنقذين وممثلين عن البلدية تعمل في مكان الحادث.
وتقع مقاطعة أورينبورغ في حوض نهر الأورال إلى الجنوب من جمهورية بشكيريا الروسية، وتشغل القسم الأوسط من حوض الأورال، وتبلغ مساحتها 124,000 كم مربع، ويبلغ عدد سكانها 2.1 مليون نسمة.