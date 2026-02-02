https://sarabic.ae/20260202/ترامب-الولايات-المتحدة-تجري-محادثات-مع-القيادة-الكوبية-1109923999.html

ترامب: الولايات المتحدة تجري محادثات مع القيادة الكوبية

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع القيادة الكوبية. 02.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب للصحفيين، "يرغب الكثيرون على الأقل في زيارة أقاربهم. وأعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة قريبة جدًا. نحن نتفاوض مع القادة الكوبيين الآن".كان وزير الداخلية الأمريكي، دوغ بورغوم، والمسؤول عن إدارة الموارد الطبيعية في البلاد، صرح يوم أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستواصل استخدام قطاع الطاقة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، كورقة ضغط على الدول الأخرى.وفي وقت سابق، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يُجيز للولايات المتحدة فرض رسوم استيراد على البضائع من الدول التي تبيع أو تُورّد النفط إلى كوبا، كما أعلن حالة طوارئ وطنية، مُشيرًا إلى تهديد مزعوم للأمن القومي ينطلق من هافانا.بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن موسكو تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات والخطاب العدائي تجاه كوبا.وجاء في ردود الوزارة على أسئلة وردت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2025: "نحن نراقب الوضع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن كثب".وأضافت الوزارة: "نعرب عن قلقنا إزاء تصاعد التوترات وتصعيد الخطاب العدائي، بما في ذلك الخطاب الموجه ضد البلد الصديق جمهورية كوبا".وفي وقت سابق اعتبرت السلطات الكوبية الإجراءات الأمريكية الجديدة محاولة لخنق اقتصاد البلاد وفرض ظروف معيشية قاسية على السكان، لافتة إلى أن هافانا تؤكد وجود انتهاك لقواعد القانون الدولي والطابع العابر للحدود للعقوبات الأمريكية.

