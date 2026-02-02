عربي
ترامب: الولايات المتحدة تجري محادثات مع القيادة الكوبية
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع القيادة الكوبية.
وقال ترامب للصحفيين، "يرغب الكثيرون على الأقل في زيارة أقاربهم. وأعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة قريبة جدًا. نحن نتفاوض مع القادة الكوبيين الآن".كان وزير الداخلية الأمريكي، دوغ بورغوم، والمسؤول عن إدارة الموارد الطبيعية في البلاد، صرح يوم أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستواصل استخدام قطاع الطاقة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، كورقة ضغط على الدول الأخرى.وفي وقت سابق، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يُجيز للولايات المتحدة فرض رسوم استيراد على البضائع من الدول التي تبيع أو تُورّد النفط إلى كوبا، كما أعلن حالة طوارئ وطنية، مُشيرًا إلى تهديد مزعوم للأمن القومي ينطلق من هافانا.بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن موسكو تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات والخطاب العدائي تجاه كوبا.وجاء في ردود الوزارة على أسئلة وردت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2025: "نحن نراقب الوضع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن كثب".وأضافت الوزارة: "نعرب عن قلقنا إزاء تصاعد التوترات وتصعيد الخطاب العدائي، بما في ذلك الخطاب الموجه ضد البلد الصديق جمهورية كوبا".وفي وقت سابق اعتبرت السلطات الكوبية الإجراءات الأمريكية الجديدة محاولة لخنق اقتصاد البلاد وفرض ظروف معيشية قاسية على السكان، لافتة إلى أن هافانا تؤكد وجود انتهاك لقواعد القانون الدولي والطابع العابر للحدود للعقوبات الأمريكية.
23:21 GMT 02.02.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martinصورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يصفف شعره مازحًا، لالتقاط صورة مع أعضاء فريق الهوكي الأولمبي الأمريكي للرجال، في البيت الأبيض، وإلى يمينه النائبة إليز ستيفانيك، الجمهورية عن ولاية نيويورك.
صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يصفف شعره مازحًا، لالتقاط صورة مع أعضاء فريق الهوكي الأولمبي الأمريكي للرجال، في البيت الأبيض، وإلى يمينه النائبة إليز ستيفانيك، الجمهورية عن ولاية نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع القيادة الكوبية.
وقال ترامب للصحفيين، "يرغب الكثيرون على الأقل في زيارة أقاربهم. وأعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة قريبة جدًا. نحن نتفاوض مع القادة الكوبيين الآن".
كان وزير الداخلية الأمريكي، دوغ بورغوم، والمسؤول عن إدارة الموارد الطبيعية في البلاد، صرح يوم أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستواصل استخدام قطاع الطاقة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، كورقة ضغط على الدول الأخرى.
وقال بورغوم على أثير قناة فوكس نيوز، معلقًا على احتمال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على كوبا: أياً كانت الصفقة التي سيتم التوصل إليها، فإنها ستعود بالنفع على الشعب الأمريكي وهذا مثال آخر على إدراك الرئيس ترامب أن الهيمنة على الطاقة تؤدي إلى السلام في الخارج والازدهار في داخل البلا".
وفي وقت سابق، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يُجيز للولايات المتحدة فرض رسوم استيراد على البضائع من الدول التي تبيع أو تُورّد النفط إلى كوبا، كما أعلن حالة طوارئ وطنية، مُشيرًا إلى تهديد مزعوم للأمن القومي ينطلق من هافانا.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن موسكو تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات والخطاب العدائي تجاه كوبا.
وجاء في ردود الوزارة على أسئلة وردت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2025: "نحن نراقب الوضع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن كثب".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
لافروف يؤكد في مكالمة مع وزير خارجية كوبا رفض روسيا للضغوط الاقتصادية والعسكرية على بلاده
14:32 GMT
وأضافت الوزارة: "نعرب عن قلقنا إزاء تصاعد التوترات وتصعيد الخطاب العدائي، بما في ذلك الخطاب الموجه ضد البلد الصديق جمهورية كوبا".
وفي وقت سابق اعتبرت السلطات الكوبية الإجراءات الأمريكية الجديدة محاولة لخنق اقتصاد البلاد وفرض ظروف معيشية قاسية على السكان، لافتة إلى أن هافانا تؤكد وجود انتهاك لقواعد القانون الدولي والطابع العابر للحدود للعقوبات الأمريكية.
