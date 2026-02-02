https://sarabic.ae/20260202/تصعيد-حاد-بين-إسرائيل-وجنوب-أفريقيا-وطرد-متبادل-لدبلوماسيين--1109893091.html

تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين

ويأتي هذا التصعيد في سياق سلسلة من الانتهاكات الدبلوماسية التي رأت فيها جنوب أفريقيا تحديا مباشرا لسيادتها، في حين اعتبرت إسرائيل الخطوة بمثابة رد فعل على ما وصفته بـ"الهجمات المغرضة" ضدها على الساحة الدولية.وأعلنت حكومة جنوب أفريقيا أن أريئيل سيدمان، القائم بأعمال سفارة إسرائيل في بريتوريا، أصبح "شخصا غير مرغوب فيه"، وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.وأضاف عبد الواحد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "موقف جنوب أفريقيا أرسل رسالة للعالم، مفادها أن الأزمة ليست شرق أوسطية أو عربية أو إقليمية، وإنما تتجاوز ذلك إلى المستوى الدولي، خاصة أن جنوب أفريقيا بلد فيها جاليات يهودية كبيرة وذات نفوذ اقتصادي، وقد بدأ الدبلوماسيون في ممارسة أعمال منافية لطبيعة عملهم الدبلوماسي، ما دفع بريتوريا إلى هذا الإجراء كرد فعل على هذه الانتهاكات".آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي ورئيس جيبوتي في زيارة مهمة لتهدئة التوتراستضافت جيكجيكا، عاصمة الإقليم الصومالي شرقي إثيوبيا، قمة ثلاثية بين رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ورئيس الصومال، حسن شيخ محمود، ورئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، وذلك لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا والتي كانت قد شهدت توترا كبيرا خلال العامين الأخيرين.وتعد هذه هي الزيارة الثانية التي يجريها الرئيس الصومالي لإثيوبيا، بعد اتفاقهما في العاصمة التركية أنقرة في ديسمبر/ كانون الأول 2024، على طي الخلافات بين البلدين إثر تدهور العلاقات بين البلدين، منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال".وكانت الزيارة الأولى بعد الاتفاق قبل أكثر من عام في 11 يناير/ كانون الثاني 2025.وخلال قمة ثلاثية في أنقرة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توصل الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى اتفاق لحل الأزمة بين بلديهما.وأشار عبد الصمد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "اعتراف إسرائيل بأرض الصومال اضطر له الإقليم اضطرارا، إذ لم يعترف به أي من دول المنطقة، فضلا عن أن العرض الإسرائيلي بالاعتراف بالإقليم قديم وليس جديدا، وإسرائيل موجودة بالفعل ليس في أرض الصومال فقط وإنما في العديد من دول المنطقة، مثل إريتيريا وغيرها".البنك الأفريقي يمنح تونس 110 ملايين دولار لخفض التلوث البيئي للمجمع الكيميائي في قابسأعلن البنك الأفريقي للتنمية موافقته على ضخ تمويل بقيمة 110 ملايين دولار، لتأهيل وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي في ولاية قابس جنوبي تونس التي شهدت احتجاجات متكررة ضد التلوث البيئي.ويهدف الدعم المالي إلى الحد من تلوث الهواء بشكل مستدام وتحسين الأداء البيئي والطاقي والتشغيلي للمنشآت الصناعية التابعة للمجمع في قابس والصخيرة والمضيلة، وفق ما ذكره البنك في بيان له، يوم الجمعة الماضي.وقالت نائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية، مالين بلومبرغ: "يجسد هذا المشروع التزام مجموعة البنك بدعم تونس في التحديث البيئي لصناعاتها الاستراتيجية، بما يحقق التوازن بين الأداء الصناعي وحماية البيئة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية".وكانت الولاية شهدت على مدار الأشهر الماضية، احتجاجات ضخمة في الشوارع للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الذي يعمل منذ العام 1972 في المنطقة.ويحتج أهالي الولاية ردا على تواتر حالات اختناق جماعية في صفوف طلبة المدارس والسكان بسبب التلوث بجانب الأضرار البيئية التي لحقت بالثروات البحرية والشواطئ والواحات في الجهة.وأضاف الجورشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "السكان الآن في انتظار التحرك الفعلي للأجهزة المعنية، لأن هناك حالات اختناق متكررة في صفوف التلاميذ والسكان، مما ضاعف من حالة الغضب دفعت السلطات للقبض على بعضهم".

