حقوقي ورئيس حزب لـ"سبوتنيك": المعارض الجزائري في الخارج لم يعد "خطرا" بل "ملفا إداريا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260202/حقوقي-ورئيس-حزب-لـسبوتنيك-المعارض-الجزائري-في-الخارج-لم-يعد-خطرا-بل-ملفا-إداريا-1109920817.html
حقوقي ورئيس حزب لـ"سبوتنيك": المعارض الجزائري في الخارج لم يعد "خطرا" بل "ملفا إداريا"
حقوقي ورئيس حزب لـ"سبوتنيك": المعارض الجزائري في الخارج لم يعد "خطرا" بل "ملفا إداريا"
سبوتنيك عربي
قال المحامي ورئيس حزب "اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية"، عبد الرحمن صالح، إن خطوة السلطات الجزائرية في استرجاع رعاياها غير النظاميين والمعارضين إلى الجزائر... 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T20:14+0000
2026-02-02T20:14+0000
الجزائر
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/01/1065825018_0:449:2048:1601_1920x0_80_0_0_ba9a3daa4255302a03ffd8e2bc1ef7d9.jpg
وأضاف صالح لـ"سبوتنيك": "نحن نلاحظ أن الصياغة هنا ذكية جدًا، الدولة لم تقل "عفو"، ولم تقل "مصالحة"، ولم تقل "عودة"، بل قالت: تقدموا لتسوية وضعياتكم عبر القنصليات والسفارات. وهذا الفرق هو جوهر الموضوع".وتساءل: "لماذا هذه الخطوة الآن؟"، مضيفًا أن "التوقيت ليس صدفة، ويرتبط بثلاثة عوامل، أولًا يتعلق بالضغط الأوروبي على الجزائر في ملف الهجرة غير النظامية، حيث تريد أوروبا من الجزائر استرجاع رعاياها الموجودين في وضعية غير قانونية وغير شرعية. مع العلم أن الجزائر كانت دائمًا ترفض استقبال المرحّلين قسرًا لمخالفة طريقة الترحيل الاتفاقيات الثنائية، وهذه الصيغة تسمح للجزائر أن تقول: نحن لا نستقبل مطرودين، بل نستقبل من يتقدم طوعًا لتسوية وضعيته".مرحلة إعادة ترتيب المجال السياسي داخليًاالحكومة، حسب الحقوقي صالح، تحاول حل المشاكل التي تثيرها الجبهات الخارجية، وتقليص مصادر الضغط الإعلامي من الخارج عبر فتح "ممر رجوع هادئ" لمن يريد.الصياغة السياسية الذكية في القرارأكد صالح الصيغة القانونية التي استعملتها السلطات الجزائرية، فالدولة لم تقل: "عودوا وسنصفح عنكم"، بل قالت:"تعالوا سوّوا وضعيتكم"، والفرق هنا كبير جدًا.لهذا فإن أي جزائري يطلب لجوءًا سياسيًا بعد اليوم يصبح موقفه أضعف، لأن الدولة أعلنت رسميًا أنها تسمح بتسوية الوضعيات، وهذا ذكي جدًا من زاوية القانون الدولي.الرسائل الموجهة للداخلوركز صالح على الرسائل السياسية من وراء هذه الخطوة للداخل، حيث تقول الحكومة من خلالها: لسنا في منطق الانتقام، ومن يريد العودة فالباب مفتوح.ردود الفعل الداخليةويلقى القرار دعمًا سياسيًا من بعض الأحزاب، حيث أعربت حركة مجتمع السلم عن تأييدها لقرار تسوية وضعية شباب المهجر، معتبرة أن ذلك يعكس إرادة سياسية للاهتمام بالشباب الذي واجه صعوبات دفعته إلى خيارات صعبة بالخارج، كما دعت الحركة إلى تعميم المبادرة لتشمل فئات أوسع من الشباب داخل الجزائر.في المقابل، هناك آراء ترى أن هذه الخطوة تعكس وعودًا سياسية علّها تخفف من انتقادات المعارضة أو تقلل من حجم الهجرة غير الشرعية، لكن تحديات التطبيق والتنفيذ على الأرض قد تكون معقدة، خصوصًا في ما يتعلق بضمانات الدمج والفرص الاقتصادية لهؤلاء العائدين.
https://sarabic.ae/20260107/برلماني-جزائري-لـسبوتنيك-بلادنا-تحمي-حدودها-من-الهجرة-غير-الشرعية-ولا-تعادي-دول-الساحل-1108997375.html
https://sarabic.ae/20250206/مجلس-الشيوخ-الفرنسي-يعتزم-نقض-اتفاق-الهجرة-مع-الجزائر-1097524746.html
https://sarabic.ae/20241231/الجزائر-تسلم-المغرب-عشرات-المعتقلين-بعد-محاولتهم-الهجرة-بطريقة-غير-شرعية-1096370138.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/01/1065825018_0:257:2048:1793_1920x0_80_0_0_3235928ab878a23232fd06a7ceacb4b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, حصري, العالم العربي
الجزائر, حصري, العالم العربي

حقوقي ورئيس حزب لـ"سبوتنيك": المعارض الجزائري في الخارج لم يعد "خطرا" بل "ملفا إداريا"

20:14 GMT 02.02.2026
© Sputnik . Б. Баратовمدينة الجزائر
مدينة الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© Sputnik . Б. Баратов
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
قال المحامي ورئيس حزب "اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية"، عبد الرحمن صالح، إن خطوة السلطات الجزائرية في استرجاع رعاياها غير النظاميين والمعارضين إلى الجزائر ليست إدارية قانونية فقط كما تبدو في ظاهرها، بل هي قرار سياسي بامتياز يحمل رسائل داخلية وخارجية في نفس الوقت.
وأضاف صالح لـ"سبوتنيك": "نحن نلاحظ أن الصياغة هنا ذكية جدًا، الدولة لم تقل "عفو"، ولم تقل "مصالحة"، ولم تقل "عودة"، بل قالت: تقدموا لتسوية وضعياتكم عبر القنصليات والسفارات. وهذا الفرق هو جوهر الموضوع".
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": بلادنا تحمي حدودها من الهجرة غير الشرعية ولا تعادي دول الساحل
7 يناير, 17:46 GMT
وتساءل: "لماذا هذه الخطوة الآن؟"، مضيفًا أن "التوقيت ليس صدفة، ويرتبط بثلاثة عوامل، أولًا يتعلق بالضغط الأوروبي على الجزائر في ملف الهجرة غير النظامية، حيث تريد أوروبا من الجزائر استرجاع رعاياها الموجودين في وضعية غير قانونية وغير شرعية. مع العلم أن الجزائر كانت دائمًا ترفض استقبال المرحّلين قسرًا لمخالفة طريقة الترحيل الاتفاقيات الثنائية، وهذه الصيغة تسمح للجزائر أن تقول: نحن لا نستقبل مطرودين، بل نستقبل من يتقدم طوعًا لتسوية وضعيته".

العامل الثاني، حسب صالح، وجود عدد معتبر من المعارضين في الخارج بلا وضعية قانونية واضحة، بعضهم منتهية جوازاتهم، وبعضهم في وضع لجوء غير محسوم، وبعضهم الآخر يعيش في حالة "تعليق قانوني"، وهذه الفئة أصبحت عبئًا دبلوماسيًا وإعلاميًا، وعرضة للاستغلال من طرف أطراف تريد استعمالهم وهم في حالة ضعف شديد من أجل تحويلهم ضد وطنهم.

مرحلة إعادة ترتيب المجال السياسي داخليًا

الحكومة، حسب الحقوقي صالح، تحاول حل المشاكل التي تثيرها الجبهات الخارجية، وتقليص مصادر الضغط الإعلامي من الخارج عبر فتح "ممر رجوع هادئ" لمن يريد.
أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي خلال تصويتهم لتبني قرار يدعو إلى تخفيف العقوبات ضد روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
مجلس الشيوخ الفرنسي يعتزم نقض اتفاق الهجرة مع الجزائر
6 فبراير 2025, 08:07 GMT

الصياغة السياسية الذكية في القرار

أكد صالح الصيغة القانونية التي استعملتها السلطات الجزائرية، فالدولة لم تقل: "عودوا وسنصفح عنكم"، بل قالت:
"تعالوا سوّوا وضعيتكم"، والفرق هنا كبير جدًا.

التسوية الإدارية تعني حل كل ملف بشكل فردي وليس بشكل جماعي يمكن إخراجه على أنه حل لمشكلة سياسية، وهذه الخطوة تخدم الجزائر دبلوماسيًا في أوروبا.
لهذا فإن أي جزائري يطلب لجوءًا سياسيًا بعد اليوم يصبح موقفه أضعف، لأن الدولة أعلنت رسميًا أنها تسمح بتسوية الوضعيات، وهذا ذكي جدًا من زاوية القانون الدولي.
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
الجزائر تسلم المغرب عشرات المعتقلين بعد محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية
31 ديسمبر 2024, 17:55 GMT

الرسائل الموجهة للداخل

وركز صالح على الرسائل السياسية من وراء هذه الخطوة للداخل، حيث تقول الحكومة من خلالها: لسنا في منطق الانتقام، ومن يريد العودة فالباب مفتوح.

ردود الفعل الداخلية

ويلقى القرار دعمًا سياسيًا من بعض الأحزاب، حيث أعربت حركة مجتمع السلم عن تأييدها لقرار تسوية وضعية شباب المهجر، معتبرة أن ذلك يعكس إرادة سياسية للاهتمام بالشباب الذي واجه صعوبات دفعته إلى خيارات صعبة بالخارج، كما دعت الحركة إلى تعميم المبادرة لتشمل فئات أوسع من الشباب داخل الجزائر.
في المقابل، هناك آراء ترى أن هذه الخطوة تعكس وعودًا سياسية علّها تخفف من انتقادات المعارضة أو تقلل من حجم الهجرة غير الشرعية، لكن تحديات التطبيق والتنفيذ على الأرض قد تكون معقدة، خصوصًا في ما يتعلق بضمانات الدمج والفرص الاقتصادية لهؤلاء العائدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала