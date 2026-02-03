عربي
إيلون ماسك: الولايات المتحدة تشهد بدايات حرب أهلية جديدة
إيلون ماسك: الولايات المتحدة تشهد بدايات حرب أهلية جديدة
صرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة دخلت في حرب أهلية جديدة، وسط تصاعد الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة في البلاد. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
صرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة دخلت في حرب أهلية جديدة، وسط تصاعد الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة في البلاد.
وأوضح ماسك، مساء اليوم الثلاثاء، أن التطورات التي وقعت خلال الاحتجاجات الأمريكية على ممارسات الهجرة بين القوى الديمقراطية والبيت الأبيض بأنها "حرب أهلية ثانية".
وعبر ماسك عن هذا الموقف في تعليق على منشور بمنصة "إكس" ذكر أن "الوقت حان للاعتراف بانطلاق الحرب الأهلية الثانية"، في وقت علق إيلون ماسك على هذا المنشور بقوله: "يبدو الأمر كذلك".
المظاهرات ضد مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس 8 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
احتجاجات واسعة في لوس أنجلوس رفضا لسياسات وكالة الهجرة الأمريكية
31 يناير, 12:42 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق، بأنه وجّه إدارته لـ"التعامل بحزم لحماية المباني الحكومية"، وسط احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "أصدرت تعليمات لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، بأنه لن نشارك تحت أي ظرف من الظروف في مختلف المدن، التي يديرها الديمقراطيون بشكل سيئ فيما يتعلق باحتجاجاتهم أو أعمال الشغب لديهم، إلا إذا طلبوا منا المساعدة، وحتى يحدث ذلك".
واندلعت الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس، بالإضافة إلى عدد من المدن الأمريكية الأخرى، ضد ممارسات شرطة الهجرة والجمارك "آي.سي.إي"، التي تواجه انتقادات حادة بسبب تجاوز السلطات وانتهاك القانون والقسوة تجاه المهاجرين غير الشرعيين.
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، كما نظمت مسيرات احتجاجية في لوس أنجلوس وبوسطن ونيويورك ومدينة بورتلاند بولاية أوريغون.
وكان عميل في خدمة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك قد أطلق النار في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في مينيابوليس على رجل مسلح خلال مداهمة ضد المهاجرين، ما أدى إلى مقتله، وذلك بدافع الخوف على حياته، وفقًا للسلطات.
US Citizenship and Immigration Services - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
أمريكا تعلق النظر في جميع طلبات الهجرة الخاصة بالأفغان لأجل غير مسمى
27 نوفمبر 2025, 04:07 GMT
وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها لإطلاق نار مميت بمشاركة قوات الأمن في الولاية خلال هذه المداهمات، ففي أوائل يناير/ كانون الثاني الجاري، قتل أحد رجال الأمن امرأة رميًا بالرصاص، زعمت السلطات أنها حاولت دهس موظف في "آي.سي.إي" بسيارتها.
وكشف بحث أجرته وكالة "سبوتنيك" سابقًا، من خلال دراسة وثائق المحكمة الجزائية في ولاية مينيسوتا، أن جهاز "آي.سي.إي" انتهك منذ بداية عام 2026، من أوامر المحكمة أكثر مما انتهكته بعض الوكالات الفيدرالية طوال فترة وجودها.
ووفقاً لوثائق المحكمة، انتهكت "آي.سي.إي" 96 أمرًا قضائيًا في إطار 74 قضية. ولفتت المحكمة، في هذا السياق، إلى أن الحجم الحقيقي للانتهاكات ربما يكون أكبر بكثير، كون القائمة لا تشمل إلا القرارات الصادرة، منذ 1 يناير 2026، وقد تم إعدادها في وقت قياسي.
