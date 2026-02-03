https://sarabic.ae/20260203/الدول-العربية-التي-تمتلك-أقمارا-صناعية-1109953231.html
الدول العربية التي تمتلك أقمارا صناعية
تشهد الدول العربية توسعا متسارعا في مجال الفضاء، مع تزايد إطلاق الأقمار الصناعية لأغراض الاتصالات والاستشعار عن بُعد والبحث العلمي.
وحتى 30 ديسمبر/ كانون الأول 2025، نجحت عدة دول عربية في امتلاك وتشغيل أقمار صناعية، في خطوة تعكس تنامي القدرات التقنية وتعزيز الحضور العربي في قطاع الفضاء.
وحتى 30 ديسمبر/ كانون الأول 2025، نجحت عدة دول عربية في امتلاك وتشغيل أقمار صناعية، في خطوة تعكس تنامي القدرات التقنية وتعزيز الحضور العربي في قطاع الفضاء.