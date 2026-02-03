https://sarabic.ae/20260203/الذهب-يرتفع-بأكثر-من-2-بعد-موجة-بيع-حادة-1109926453.html

الذهب يرتفع بأكثر من 2% بعد موجة بيع حادة

سبوتنيك عربي

أسعار الذهب اليوم

اقتصاد

الفضة

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 4767.33 دولار للأوقية بحلول ​الساعة ‌0318 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له في ما يقرب من شهر في الجلسة السابقة. وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا 5594.82 دولار يوم الخميس الماضي.وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌لشهر أبريل/نيسان ثلاثة بالمئة إلى 4791.10 دولار للأوقية.وأضاف "الأسعار الحالية تعيد الذهب والفضة إلى مستوياتهما التي كانت عليها في أوائل النصف الثاني من يناير".وقفز الذهب 13 بالمئة تقريبا في يناير/كانون الثاني، مسجلا أكبر مكاسبه الشهرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009، فيما قفزت الفضة 19 ​بالمئة. ورفعت ​مجموعة (سي.إم.إي) متطلبات الهامش على عقود المعادن النفيسة الآجلة بعد إغلاق السوق أمس الاثنين.ويعني ذلك يعني زيادة مبلغ الضمان النقدي الذي تفرضه البورصات أو شركات الوساطة لفتح مراكز تداول جديدة أو الاحتفاظ بالمراكز القائمة. ويتم هذا الإجراء عادة عند ارتفاع تقلبات ‌السوق.وقال مكتب إحصاءات العمل بالولايات المتحدة أمس الاثنين، إن تقرير التوظيف لشهر يناير ‌الذي يحظى بمتابعة دقيقه لن يصدر يوم الجمعة بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية.وأغلقت الحكومة جزئيا يوم السبت بعد عدم تمكن الكونغرس من الموافقة على اتفاق للحفاظ على تمويل وزارة العمل، من بين عمليات أخرى. وأقر مجلس الشيوخ حزمة ‌إنفاق يوم الجمعة.وكان من المقرر أن يتناول مجلس النواب التشريع أمس الاثنين، مع توقع إجراء التصويت النهائي اليوم الثلاثاء. وعبر رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تفاؤله بأن الإغلاق سينتهي في غضون أيام.وحافظ الدولار على مكاسبه اليوم، إذ طغت بيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات متغيرة لسياسة الاحتياطي الاتحادي على المخاوف بشأن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المقوم به أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.ويتوقع ​المستثمرون خفض سعر الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل في 2026. وينتعش المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 81.61 دولار للأوقية. وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار يوم الخميس.وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2134.10 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا 2918.80 دولار في 26 يناير، وتراجع سعر البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1711 دولارا.

