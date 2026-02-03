https://sarabic.ae/20260203/تدخل-بطولي-يمنع-كارثة-بعد-سقوط-سيارة-في-مرفأ-تركي-فيديو-1109951935.html
تدخل بطولي يمنع كارثة بعد سقوط سيارة في مرفأ تركي... فيديو
تدخل بطولي يمنع كارثة بعد سقوط سيارة في مرفأ تركي... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت منطقة ساريير في مدينة إسطنبول التركية، موقفا بطوليا لثلاث شبان تمكنوا من مساعدة سائق سقطت سيارته في مياه المرفأ إثر فقدانه السيطرة عليها. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T15:37+0000
2026-02-03T15:37+0000
2026-02-03T15:37+0000
مجتمع
نادي أرسنال
أخبار تركيا اليوم
منوعات
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109951768_0:52:455:308_1920x0_80_0_0_94c2b6b30830d59c98eb20273801aa72.jpg
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أسهم التدخل السريع في تفادي وقوع كارثة، ما أثار موجة إشادة واسعة بتصرفهم الشجاع.عواصف عنيفة تتسبب بتضرر عشرات المنازل في إندونيسيا... فيديورجل على ظهر طائرة يستبب بفوضى بمطار إسباني.. فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109951768_34:0:455:316_1920x0_80_0_0_30b74ca97c967369e192324fed2cc92f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي أرسنال, أخبار تركيا اليوم, منوعات, العالم
نادي أرسنال, أخبار تركيا اليوم, منوعات, العالم
تدخل بطولي يمنع كارثة بعد سقوط سيارة في مرفأ تركي... فيديو
شهدت منطقة ساريير في مدينة إسطنبول التركية، موقفا بطوليا لثلاث شبان تمكنوا من مساعدة سائق سقطت سيارته في مياه المرفأ إثر فقدانه السيطرة عليها.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أسهم التدخل السريع في تفادي وقوع كارثة، ما أثار موجة إشادة واسعة بتصرفهم الشجاع.
كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة أحد المنقذين، كان على متن قارب صيد متحرك وشاهد الحادث، وهو يقفز إلى البحر ويسبح باتجاه السيارة الغارقة للمساعدة في إنقاذ السائق.